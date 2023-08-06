В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник - 06.08.2023 Украина.ру
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В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник
В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник - 06.08.2023 Украина.ру
В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник
Украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Московской области и был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) над Подольским районом, сообщает 6 августа Минобороны РФ
2023-08-06T12:32
2023-08-06T12:32
новости
москва
внуково
беспилотники
пво
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Из-за угрозы атаки аэропорт "Внуково" не принимал и не выпускал любые самолеты, воздушное пространство было закрыто, и объявлен план "Ковёр".В данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме.Жертв, пострадавших и разрушений нет.
https://ukraina.ru/20230801/1048389096.html
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, внуково, беспилотники, пво
Новости, Москва, Внуково, беспилотники, ПВО

В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник

12:32 06.08.2023
 
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Украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Московской области и был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) над Подольским районом, сообщает 6 августа Минобороны РФ
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО он был уничтожен", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Из-за угрозы атаки аэропорт "Внуково" не принимал и не выпускал любые самолеты, воздушное пространство было закрыто, и объявлен план "Ковёр".
В данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме.
Жертв, пострадавших и разрушений нет.
1 августа, 04:20
Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити"Почему видео происшествий, связанных с падением украинских беспилотников, нельзя публиковать в сетях. И еще как c дронами бороться
 
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