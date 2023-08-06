https://ukraina.ru/20230806/1048508780.html

В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник

В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник - 06.08.2023 Украина.ру

В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник

Украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Московской области и был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) над Подольским районом, сообщает 6 августа Минобороны РФ

2023-08-06T12:32

2023-08-06T12:32

2023-08-06T12:32

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Из-за угрозы атаки аэропорт "Внуково" не принимал и не выпускал любые самолеты, воздушное пространство было закрыто, и объявлен план "Ковёр".В данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме.Жертв, пострадавших и разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230801/1048389096.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, внуково, беспилотники, пво