https://ukraina.ru/20230806/1048508586.html

"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки

"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки - 06.08.2023 Украина.ру

"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки

Украину ожидает новый виток борьбы с коррупцией, заявил 5 августа в традиционном обращении к народу президент страны Владимир Зеленский

2023-08-06T12:24

2023-08-06T12:24

2023-08-06T12:25

новости

владимир зеленский

кадровые перестановки

коррупционеры

военкоматы

украина

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Людей, которые пытались поставить государство и его граждан на службу своей выгоде, больше не будет на Украине, подчеркнул Зеленский.Конкретных людей или должностей он не назвал, но упомянул военкомов и депутатов.Проверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки выявляют много злоупотреблений, сообщил украинский президент двумя днями ранее.При этом по всей Украине продолжается насильственная мобилизация с множеством нарушений, а все украинские телеграм-каналы полны видео, на которых военкомы избивают на улицах городов мужчин, пытающихся скрыться. "Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставка для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - заявил в комментарии Leopolis news руководительЛьвовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.Он заявил, что приход в ТЦК (военкомат) не является автоматической отправкой в армию. Ведь это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование.

https://ukraina.ru/20230806/1048465975.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, кадровые перестановки, коррупционеры, военкоматы, украина