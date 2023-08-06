https://ukraina.ru/20230806/1048508586.html
"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки
"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки - 06.08.2023 Украина.ру
"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки
Украину ожидает новый виток борьбы с коррупцией, заявил 5 августа в традиционном обращении к народу президент страны Владимир Зеленский
2023-08-06T12:24
2023-08-06T12:24
2023-08-06T12:25
новости
владимир зеленский
кадровые перестановки
коррупционеры
военкоматы
украина
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Людей, которые пытались поставить государство и его граждан на службу своей выгоде, больше не будет на Украине, подчеркнул Зеленский.Конкретных людей или должностей он не назвал, но упомянул военкомов и депутатов.Проверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки выявляют много злоупотреблений, сообщил украинский президент двумя днями ранее.При этом по всей Украине продолжается насильственная мобилизация с множеством нарушений, а все украинские телеграм-каналы полны видео, на которых военкомы избивают на улицах городов мужчин, пытающихся скрыться. "Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставка для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - заявил в комментарии Leopolis news руководительЛьвовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.Он заявил, что приход в ТЦК (военкомат) не является автоматической отправкой в армию. Ведь это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование.
https://ukraina.ru/20230806/1048465975.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, кадровые перестановки, коррупционеры, военкоматы, украина
Новости, Владимир Зеленский, кадровые перестановки, коррупционеры, военкоматы, Украина
"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки
12:24 06.08.2023 (обновлено: 12:25 06.08.2023)
Украину ожидает новый виток борьбы с коррупцией, заявил 5 августа в традиционном обращении к народу президент страны Владимир Зеленский
"И еще одно. На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очищению государственных институтов от тех, кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями ослабляли Украину", - сказал он.
Людей, которые пытались поставить государство и его граждан на службу своей выгоде, больше не будет на Украине, подчеркнул Зеленский.
Конкретных людей или должностей он не назвал, но упомянул военкомов и депутатов.
Проверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки выявляют много злоупотреблений, сообщил украинский президент двумя днями ранее.
При этом по всей Украине продолжается насильственная мобилизация с множеством нарушений, а все украинские телеграм-каналы полны видео, на которых военкомы избивают на улицах городов мужчин, пытающихся скрыться.
"Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставка для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - заявил в комментарии Leopolis news руководительЛьвовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.
Он заявил, что приход в ТЦК (военкомат) не является автоматической отправкой в армию. Ведь это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование.