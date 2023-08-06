https://ukraina.ru/20230806/1048507835.html
"Ядерная угроза": японские власти, вспоминая Хиросиму и Нагасаки, не вспомнили США
"Ядерная угроза": японские власти, вспоминая Хиросиму и Нагасаки, не вспомнили США - 06.08.2023 Украина.ру
"Ядерная угроза": японские власти, вспоминая Хиросиму и Нагасаки, не вспомнили США
В воскресенье, 6 августа, в Хиросиме прошла траурная церемония, посвященная жертвам атомных бомбардировок города в 1945 году, но ни один из представителей власти не упомянул о том, что удары ядерными бомбами нанесли США, сообщает телеканал TBS
2023-08-06T12:11
2023-08-06T12:11
2023-08-06T12:12
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Журналисты телеканала при этом сделали акцент на ответственности Штатов.Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая перед традиционной Декларацией мира, нейтрально рассказал о трагедии:Однако Россию Кисида упомянул, обвинив ее в том, что она угрожает всему миру ядерным оружием, из-за чего путь к безъядерному миру "становится все более сложным".Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки упомянул в негативном ключе не только Россию, но и КНДР и предложил свой вариант первопричины конфликта на Украине:"Война на Украине началась не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России", - сказал он.Ранее президент США Джо Байден отказался извиниться перед Японией за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.
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новости, сша, япония, хиросима, ядерная безопасность
"Ядерная угроза": японские власти, вспоминая Хиросиму и Нагасаки, не вспомнили США
12:11 06.08.2023 (обновлено: 12:12 06.08.2023)
В воскресенье, 6 августа, в Хиросиме прошла траурная церемония, посвященная жертвам атомных бомбардировок города в 1945 году, но ни один из представителей власти не упомянул о том, что удары ядерными бомбами нанесли США, сообщает телеканал TBS
Журналисты телеканала при этом сделали акцент на ответственности Штатов.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая перед традиционной Декларацией мира, нейтрально рассказал о трагедии:
В этот день 78 лет назад из-за одной атомной бомбы были потеряны сто и несколько десятков тысяч драгоценных жизней. Город превратился в выжженную землю, в один миг у людей отняли их мечты и светлое будущее.
Однако Россию Кисида упомянул, обвинив ее в том, что она угрожает всему миру ядерным оружием, из-за чего путь к безъядерному миру "становится все более сложным".
Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки упомянул в негативном ключе не только Россию, но и КНДР и предложил свой вариант первопричины конфликта на Украине:
"Война на Украине началась не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России", - сказал он.
Ранее президент США Джо Байден отказался извиниться перед Японией за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.