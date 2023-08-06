Символы времени: Пекин наносит упреждающий удар по Хиросиме и Зеленский — с протянутой рукой там же

Американское агентство Bloomberg сообщило, что неонацистский президент Украины Владимир Зеленский 19 мая 2023 года прилетит-таки в японский город Хиросиму на саммит "Большой семерки" (G7). В этом году в "группе семи" председательствует как раз Япония