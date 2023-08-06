https://ukraina.ru/20230806/1048504969.html

Инструкторы для "Азова"*, трезубец на "Родине-матери". Главное на Украине на утро 6 августа

Инструкторы для "Азова"*, трезубец на "Родине-матери". Главное на Украине на утро 6 августа - 06.08.2023 Украина.ру

Инструкторы для "Азова"*, трезубец на "Родине-матери". Главное на Украине на утро 6 августа

Инструкторы из Великобритании и Дании готовили боевиков "Азова"*. К советской скульптуре "Родина-мать" в Киеве приварили украинский герб

2023-08-06T09:27

2023-08-06T09:27

2023-08-06T09:27

хроники

эксклюзив

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РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы датского посольства на Украине сообщило, что военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ещё до начала спецоперации ездили готовить украинских боевиков на базу "Азова"* несмотря на то, что из-за связей с неонацизмом ей запретили оказывать военную помощь в США.В частности, агентство ссылается на вербальную ноту посольства Дании, составленную на русском и английском языках и датированную 21 мая 2021 года, которая сообщала министерству обороны Украины о том, что шесть инструкторов должны были прибыть через киевский аэропорт Борисполь в 56-ю бригаду ВСУ в Бердянск и Урзуф, где располагалась главная база "Азова"*."Эти объекты ранее были изучены сотрудниками российских силовых ведомств, и найденные там материалы напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных граждан Украины западными офицерами с задействованием преступных методов ведения боевых действий, которыми в совершенстве обладали азовцы", - прокомментировал РИА "Новости" обнаруженные документы сотрудник российских силовых структур.При этом документ утверждает, что к тому времени на территории Украины уже находились инструкторы британской тренировочной команды OP ORBITAL."Операция ORBITAL — это кодовое название британской программы по подготовке военнослужащих ВСУ из числа мобилизационного резерва. Отмечу, что данные сотрудники, согласно тексту документа, имеют доступ к секретным сведениям, что говорит о предоставлении украинской стороной доступа к сведениям, составляющим гостайну, к которым относятся документы мобилизационного планирования", - отметил собеседник агентства.Таким образом, документы свидетельствуют, что силы НАТО были прямо вовлечены в тренировку нацистских вооружённых формирований ещё в 2021 году И этом при том, что тогда США признали "Азов"* неонацистской организацией, отказав ей в финансировании."Это свидетельствует об интенсивной подготовке Киева под кураторством НАТО к введению активных боевых действий", - резюмировал силовик.Сегодня в украинских вооружённых формированиях есть несколько подразделений, носящих имя "Азов"*. Основное — бригада Национальной гвардии Украины, выросшая из одноимённого батальона. Кроме того, с началом СВО бывшие "азовцы" создали подразделение теробороны, в конечном итоге выросшее в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. В её составе также находится подразделение аэроразведки TERRA.Кроме того, существует тактическая группа "Азов-Харьков" в составе Сил специальных операций. Также харьковские "азовцы" создали печально известное пытками и убийствами пленных спецподразделение KRAKEN. Кроме того, существует 98-й батальон теробороны "Азов-Днепр". Также "азовцы" создали отдельный отряд спецназначения ССО "Любарт". Кроме того, в составе бригады НГУ "Азов"* существует подразделение К12, средний возраст бойцов которого составляет всего 23 года.Два дня тому назад бригада Нацгвардии "Азов"* провела тактические учения, в которых принял участие возвращённый в Турции в нарушение взятых на себя Анкарой обязательств командир бригады Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис".Основной целью тактических учений стало отработкой практического планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннее обеспечение. Особое внимание уделили быстрому анализу обстановки и принятия решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск. Командование и инструкторы провели анализ ошибок, после чего приступили к манёврам со стрельбами.Примечательно, что сегодня попадающие в плен украинские военные свидетельствуют: экспресс-тренировка на Западе мало даёт им в смысле боевой подготовки.Так, 1 июля пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео с украинским военнопленным Олегом Крызынсыром."Приехали люди с военкомата, вручили повестку, забрали с собой. Объяснили, что буду служить в 42-й бригаде и отправили на подготовку в Латвию. На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проходила в основном теоретическая подготовка и медицина. Инструктора нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам , но и в целом к русским", - рассказал он.Украинский военнопленный отметил, что подготовка его и сослуживцев продлилась всего один месяц."Чему за месяц можно научить? Мы действительно слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям, тем более с очень серьезными хлопцами, потому мы находимся здесь. Наше подразделение потерпело большие потери - и трёхсотые (раненые - Ред.) и двухсотые (убитые — Ред.)", - отметил Крызынсыр.В то же время, тренировки "Азова"* и других украинских спецподразделений западными спецназовцами до СВО отличалась от нынешних экспресс-тренировок на Западе. В первом случае обучались уже опытные, к тому же мотивированные, военнослужащие, притом обучались тонкостям ведения операций. Во втором речь идёт о тренировке набранных военкомами немотивированных обывателей, многие из которых не имели опыта обращения с оружием.При этом те же украинские националисты отмечают, что сегодня именно украинские военные могут обучать Запад, т. к. непосредственно участвуют в конфликте, которого не было в Европе и в мире."Украинские специалисты, военные, будут там (в странах Азии и Африки) необходимы и высокооплачиваемы. И это будет престиж нашего государства. Я знаю, что над этим (созданием базы для ЧВК — Ред.) уже работают люди — и государственные, и негосударственные корпорации и службы. Это будет очень почётная украинская культурная военная колонизация. За ней будет идти экономика", - заявил 5 августа лидер группировки С14, боец Сил специальных операций Евгений Карась.Он отметил, что сам собирает людей и готовится к созданию ЧВК, а также к войне на тех территориях, на которые, по его словам, должна распасться Россия.Трезубец на "Родине-матери"К щиту советской скульптуры "Родина-мать" в Киеве приварили трезубец утром 6 августа. Ранее, 1 августа, с щита скульптуры сняли советский герб.Сама скульптура была открыта в 1981 году. Автор проекта и архитектор - советский архитектор Василий Бородай. Высокта скульптуры от пьедестала до кончика меча — 62 метра.Сменить герб на скульптуре решили после начала спецоперации. В 2022 году провели специальный опрос через сервис "Дія" (украинский аналог "Госуслуг" - Ред.), на котором 85% голосовавших проголосовали за смену герба.Как позже заявил бывший тогда министром культуры и информационной политики Александр Ткаченко, стоимость замены герба составит 28 млн грн. (около 74 млн руб. - Ред.). При этом он подчеркнул, что это — небюджетные средства.Как заявил скульптор проекта Алексея Пергаменщика, изображение герба Украины будет отвечать нормам законодательства.Изначально герб обещали сделать из стали с "Запорожстали". Но позже от этого отказались."Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь" для изготовления части изделия, к сожалению, не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этому строители составили дефектный акт. Выбранный для работ металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент "Родина-мать". Сырье было решено использовать европейское и отечественное с металлургического комбината "Запорожсталь". Однако поступившая с комбината партия показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта", - пояснил украинский Минкульт.По его словам, "предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции". Кроме того, "материал с комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы".Это заявление вызвало скандал на Украине. Некоторые из популярных спикеров заявили, что на складах якобы есть листы стали изготовленные при СССР, обвинив руководство Минкульта в коррупции.Окончание работ по установке герба ожидается к 24 августа, когда отмечается День независимости Украины.К той же дате планируется переименование скульптуры. Как заявил директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук, памятник переименуют в "Украину-мать", что может быть отсылкой к первым строкам песни "Отец наш — Бандера", которые выглядят так: "Батько наш — Бандера, Україна — мати. Ми за Україну будем воювати!" ("Отец наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину будем воевать!" - Ред.).* - запрещённые в РФ террористические организации.

https://ukraina.ru/20230805/1048502057.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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