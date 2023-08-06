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Украинский герб установили на монументе "Родина-мать"

Украинский герб установили на монументе "Родина-мать" - 06.08.2023 Украина.ру

Украинский герб установили на монументе "Родина-мать"

Утром, 6 августа, в Киеве на статую "Родина-мать" был поднят украинский герб, трезубец. Об этом ранним утром сообщило издание "Телеграф"

2023-08-06T09:25

2023-08-06T09:25

2023-08-06T09:25

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новости

герб

родина-мать

киев

декоммунизация

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Работы по установлению трезубца шли несколько дней, а накануне были прерваны на ночь. Украинские СМИ транслировали буквально каждую минуту работы по демонтажу советского герба, и установке украинского.Дискуссия о необходимости замены герба шла на Украине несколько месяцев. Известно, что на все работы планировалось потратить 28 миллионов гривен.Деньги не были взяты из государственного бюджета, смену герба на "Родине-матери" проспонсировали представители крупнейшего украинского бизнеса, заверял уже уволенный министр культуры Украины Александр Ткаченко.Помимо финансовых вопросов, граждане и политики задавали и гуманитарные:"Было бы очень правильно, если бы во время всей этой оргии отламывания старых гербов и топтания на прошлом, кто-нибудь сказал бы пару слов пожилым людям. О том, что всё это ни в коем случае не про них, не про их жизнь. О том, что все помнят и уважают их труд, труд их родителей, которым создано всё вокруг.О том, что хотелось бы дать внукам жизнь лучшую, чем та, которой жили они, они ведь ради этого работали всю жизнь. Проявить к ним немного уважения и внимания, которые они не просто заслужили, а очень ждут.Без идеологий сказать, без пафоса и просто по человечески, мол, это ни в коем случае не попытка вас обидеть, не подумайте такого даже ни на секунду.Но нет", - написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады от "Слуги народ" Максим Бужанский.

https://ukraina.ru/20230730/1048354924.html

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новости, герб, родина-мать, киев, декоммунизация