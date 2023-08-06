https://ukraina.ru/20230806/1048489228.html

Игорь Морозов о том, почему в Африке детей называют "Путин"

Игорь Морозов о том, почему в Африке детей называют "Путин" - 06.08.2023 Украина.ру

Игорь Морозов о том, почему в Африке детей называют "Путин"

Российский бизнес будет сейчас заходить в Африку мощно, наступательно, и он должен чувствовать за собой поддержку государства. А меры этой государственной... Украина.ру, 06.08.2023

2023-08-06T07:00

2023-08-06T07:00

2023-08-06T07:00

интервью

африка

россия

запад

цивилизация

экономика

политика

саммит "россия-африка"

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Российский бизнес будет сейчас заходить в Африку мощно, наступательно, и он должен чувствовать за собой поддержку государства. А меры этой государственной поддержки нужно доработать и усовершенствовать, считает председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки "Афроком" Игорь Морозов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Игорь, в чем особенность африканских стран? Тем россиянам, которые хотят заходить в Африку, будь то бизнес-интересы или какие-то другие, что им необходимо учитывать? В том числе - и менталитет африканцев, он же отличается от нашего?– Конечно, менталитет другой совершенно. Менталитет стран с низкими доходами населения. Это означает, что они хотят быстро, сейчас - улучшить стандарт своей жизни. Поэтому это надо учитывать. Это риски. Риск-менеджмент должен просчитывать каждый проект.Следующее. Нужно знать в обязательном порядке законодательство той страны, в которую ты заходишь, особенно инвестиционный климат. Сейчас активно заработала африканская континентальная зона свободной торговли, появляются национальные зоны свободной торговли.Я видел великолепную, самую лучшую в Африке зону свободной торговли в Джибути. Порт новый, современный, великолепный, инфраструктура – все готово для того, чтобы действительно из Джибути получился вход в африканское пространство товарам из России. Я видел зону свободной торговли соседней страны – там она совершенно другая.Я видел в Уганде, это просто площадка, которую дают любому государству. Турция – прилетели, самолет вместе с премьер-министром, двести компаний. Ровно через пять дней было подписано соглашение, и через пять дней начались земляные работы. Мы делаем свою российскую промышленную зону в Египте пять лет, не можем начать еще строительные работы. Пять лет! Когда она будет построена, уже она будет не нужна, потому что все пойдут в зоны уже построенные непосредственно в странах, где у них есть, где у наших бизнесменов будет интерес. И все!Уже в Египте оно будет работать, но не так эффективно, как это было бы пять лет назад. Вот тогда бы, если бы мы его построили до первого саммита, или сразу после первого саммита – это уже была действительно рабочая площадка, куда бы приходили наши рабочие предприятия для локализации, для производства своих товаров, и сейчас уже оттуда шел бы экспорт российского товара.Но сегодня этого не произошло. И когда меня спрашивают, что надо учитывать – надо учитывать, что уже существуют в этом инвестиционном благоприятном климате зоны инвестиционной торговли. И они настолько комфортны - с приоритетными программами для цифровой экономики, для фармацевтического кластера, для сельского хозяйства, для производства - что создать что-то новое, придумать там, в Египте, будет не так просто.Я абсолютно уверен, что наш бизнес будет заходить сейчас очень мощно, наступательно, и он должен чувствовать за собой поддержку государства. А меры этой государственной поддержки нужно доработать, усовершенствовать.И, вне всякого сомнения, флаг России должен развиваться над каждым проектом, которой пересекает границу Черного континента.– Будем надеяться, что в скором будущем так и произойдет. Действительно, для того, чтобы создать что-то новое, потребуется время и определенные усилия. Для того, чтобы отказаться от доллара и перейти на расчеты в национальных валютах, сколько времени и усилий потребуется? Может быть, будет проще? Кстати, на саммите об этом говорилось.– Во-первых, все африканские страны ждут сигнала от БРИКС, что появится новая платежная система, которая будет основываться на клиринговом эквиваленте, и учитывать все национальные валюты БРИКС. Сегодня это пять стран. Но уже есть 16 заявок.– От стран Африки в том числе?– Да. И вы знаете, показатель того, что все жаждут быстрее отойти от доллара, сделаться независимыми - вот мы поговорили в частной беседе с одним из руководителей Экваториальной Гвинеи в присутствии посла. Когда он узнал, что такое может быть – он позвонил президенту, и президент ему тут же сказал - "немедленно вступить в БРИКС, подать заявку, что мы тоже хотим в БРИКС". Вот это разговор пяти минут. Вы понимаете, что наш форум давал возможность получения новой информации для африканских государств, и это очень само по себе здорово.Кроме этого, сделал очень великолепно президент ЮАР, что пригласил всех лидеров африканских стран на саммит БРИКС, это очень здорово. Там будет до них доведена очень серьезная информация о том, как Черный континент может работать при наличии новых платежных систем, одновременно и в долларе, и в евро через SWIFT- у нас там тоже был целый диспут – и, в то же время, через платежную систему БРИКС. Эти системы независимы. У евро и доллара – прямая зависимость. А это (новая платежная система – Ред.) формирует тот многополярный мир, на который с надеждой смотрят африканские страны.Я уверен, что должна заработать эта платежная система в ближайшее время, несмотря на то, что премьер-министр (Индии – Ред.) Нарандра Моди заявил о том, что Индия выступает против, вернее, заветирует это. Но - нам понятно, он съездил в Штаты, у него выборы на следующий год. И, видимо, он ощутил на себе такое мощное давление накануне своих выборов, что принял решение выступить против.Мы знаем позицию Индии – она всегда была "за". И это означает – ну, задержится эта платежная система еще на полгода. И все. Но это неизбежный процесс формирования новой платежной незападной системы, которая будет привлекать весь мир. И Саудовская Аравия, И Арабские Эмираты, и Египет, и Алжир, и другие страны – они уже подали заявки, и этот процесс будет лететь стремительно. Уверен, что он скоро заработает.– У Европы есть и экономические интересы в странах Африки, и политические. Сейчас многие эксперты говорят о том, что ЕС очень большое значение уделят Африке, даже больше, чем Украине. Тут понять бы, почему так. Потому, что Украина рядом, и можно рассказывать тем же американцам, что если вы не будете бороться с Украиной, то "Россия нападет на вас так же, как она напала на Украину". А вот Африка, это же далеко. Почему такое повышенное внимание со стороны Евросоюза, как американских сателлитов, к Африке? Чьи интересы там все-таки перевесят?– Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения выживания Европейского континента в сегодняшних условиях, когда российский трубный газ американцы от них отрезали, взорвав "Северный поток". Я думаю, что очень тяжело будет обстоять дело и с украинским потоком, потому что газовая труба уже выработалась вся, вся газотранспортная система должна подлежать реконструкции, она может проработать еще год-два - и все.Что может делать Европа сейчас в этих условиях? Брать газ только у Африки, или покупать чрезвычайно дорогой у Америки. Европа сегодня будет переориентироваться на природные ресурсы Черного континента, в первую очередь - с севера Африки, на Алжир, на Ливию… Это были страны, традиционно поставленные под экономику Европы. Поэтому, конечно, сейчас такое огромное внимание европейцы уделяют Магрибу.Что касается основных стран. Франкофония сориентирована всегда была под Францию. И французский франк - вернее, африканский франк, он ведь печатается в Париже. И это не нравится новым молодым лидерам африканских стран, которые приходят и не понимают - а почему они должны платить с каждого франка Франции. Какое отношение Франция имеет сегодня к Мали, Буркина-Фасо, к Нигеру, Чаду и к другим странам франкофонии.Возникает конфликт интересов. Почему из Нигера, Мали, Буркина-Фасо, Чада уходит золото, уран и другие редкоземельные металлы? Мали сколько раз просила Францию сделать хотя бы минимум того, чтобы экстремисты, террористы из исламских групп не влияли на государственную политику. Операция "Бархан" была пять лет, а к чему она привела? Только к расширенную террористической организации - и, самое главное, к контрабанде вывоза золота и урана, опять же, во Францию.Поэтому - как должны сегодня европейские страны смотреть на Африку? Они смотрят на нее вожделенно, думая, как бы продолжить эту экономическую колонизацию континента, чтобы можно было действовать, как американцы - они до сих пор вывозят нефть из Ирака, Сирии контрабандно, не выплачивая таможенные пошлины. Они грабят в открытую Ближний Восток. И то же самое хотят сделать и с Африкой, и она это начала понимать.Эту систему экономического колониализма африканцы хотят разрушить. Они хотят избавиться от этого гнета. Я думаю, что начинается следующая волна борьбы Африки за свое выживание и за свою свободу.– Как оцениваете реакцию Запада на прошедший в Санкт-Петербурге саммит "Россия – Африка"? Мне кажется, многие достаточно напряглись и поняли, что это не просто мероприятие, а мероприятие глобальное, серьезное - и определяющее многое. Согласны?– Конечно. Я вам скажу, что Запад внимательно наблюдал за тем, что происходило в Санкт-Петербурге. Ведь они в течение всего года пытались сломать работу оргкомитета и контакты, которые устанавливал МИД (РФ – Ред.) со своими партнерами, со своими коллегами.Посмотрите, сколько таких дипломатических вояжей сделал Сергей Викторович Лавров, как его встречали? И на контрасте можно видеть, как встречали Блинкена, как встречали Макрона. Вы знаете, что у Макрона были просто провальные выезды во франкофонию? Просто его там освистывали, в него бросались камнями. Это было отношение к Франции во франкофонии.А мы видели, как встречали нашего министра иностранных дел, как встречали специального представителя президента Михаила Богданова. Мы видели, как встречали разные парламентские делегации. Все очень корректно, очень уважительно, с большой надеждой на то, что эта связь станет прочнее и более глубже.Поэтому, давление, которое удалось оказать на лидеров африканских стран – оно сказалось на уровне представительства национальных делегаций. Но все национальные делегации поддерживали контакты – все 49 - со своими президентами и рассказывали им, что происходило, чего они добились в ходе переговорных процессов. И это мы видели, общаясь с каждой делегацией.Оргкомитет проделал огромную работу, и для нас было очень важно видеть тот отзыв, который мы находили и в ответном слове наших коллег и партнеров из Африки - и, главное, в их душевном состоянии.Все влюблены в Санкт-Петербург, в Россию. А самое главное, что меня потрясло, заканчивая о том, как все отнеслись, что детей в Африке в этот период, в эти два дня, называли "Путин". Имя! Теперь в Африке есть имя Путин! И нам показывали рождение ребенка. Все, теперь это Путин, это африканское имя, чтоб вы знали.Конечно, глядя на все это Запад переживал, потому что вы не увидите ребенка с именем Байден, нет такого! И Макрон - нет, или другой как-то лидер. Просто не может быть. А Путин есть – и вот это показатель.– Тяжело, думаю, Западу пережить такое потрясение. Как вы считаете, они будут биться в бессильной злобе, или попытаются России отомстить, в частности, и за саммит, и за налаживание отношений с Африкой, и за то, что Африка детей Путиным называет?– Я думаю, борьба за многополярный мир будет продолжаться. Она идет - и не один год. То, что мы воюем на территории братской Украины с НАТО – это была подготовленная со стороны Запада война.Запад не хочет отдавать свое лидерство. Запад хочет сохранить однополярный мир, что уже невозможно. И то его разрушение, которое происходит у нас на глазах – оно не просто тревожит Запад, это его лихорадит. И он на сегодняшний день не может выработать модель сохранения своего господства.Я не говорю про такие тенденции, как глобализация, как давление мощнейшее на государства, и отторжение у них целого ряда компетенций, передача их в групповые какие-то интеграционные объединения, или передача многих позиций транснациональным корпорациям. Нет, они сегодня не понимают, что делать. И это цивилизационный конфликт, в котором Россия и ее партнеры - побеждают. И мы очень хотели бы, чтобы Африка это поняла, и присоединилась в этой борьбе за многополярность, не только в управлении мировыми процессами, но и в главных международных организациях. Это ООН, в первую очередь, и другие организации.И выход, вот эта идея выхода из МВФ, из Всемирного банка реконструкции и развития – это говорит о том, что мы сейчас четко понимаем каждый свой шаг, который приводит нас к формированию этого "незападного" мира, где мы закладываем сегодня новые принципы, принципы не просто мирного существования, а мирного развития цивилизации. А Африка – это цивилизация. И я думаю, что благодарные африканцы это тоже понимают.

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, африка, россия, запад, цивилизация, экономика, политика, саммит "россия-африка"