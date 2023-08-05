https://ukraina.ru/20230805/1048501620.html

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ - 05.08.2023 Украина.ру

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ

Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попыл в ДТП, сообщила турецкая газета Star

2023-08-05T17:39

2023-08-05T17:39

2023-08-05T17:39

новости

турция

кемаль кылычдароглу

зарубежье

кортеж

дтп

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Сообщается, что в ДТП также попал микроавтобус с журналистами, вследствие чего пострадали четыре человека, из них двое представителей прессы.Кылычдароглу направился на митинг в провинцию Эрзинджан на востоке страны. Представители СМИ сделали вывод о том, что политик находится в нормальном состоянии, исходя из видео с митинга.

https://ukraina.ru/20230722/1048181194.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, кемаль кылычдароглу, зарубежье, кортеж, дтп