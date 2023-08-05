Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ
Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попыл в ДТП, сообщила турецкая газета Star
"На перекрестке Эрзинджан-Тунчели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, следовавших в кортеже лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу", — написало издание.
Сообщается, что в ДТП также попал микроавтобус с журналистами, вследствие чего пострадали четыре человека, из них двое представителей прессы.
Кылычдароглу направился на митинг в провинцию Эрзинджан на востоке страны. Представители СМИ сделали вывод о том, что политик находится в нормальном состоянии, исходя из видео с митинга.
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