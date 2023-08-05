Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ - 05.08.2023 Украина.ру
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Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ - 05.08.2023 Украина.ру
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ
Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попыл в ДТП, сообщила турецкая газета Star
2023-08-05T17:39
2023-08-05T17:39
новости
турция
кемаль кылычдароглу
зарубежье
кортеж
дтп
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Сообщается, что в ДТП также попал микроавтобус с журналистами, вследствие чего пострадали четыре человека, из них двое представителей прессы.Кылычдароглу направился на митинг в провинцию Эрзинджан на востоке страны. Представители СМИ сделали вывод о том, что политик находится в нормальном состоянии, исходя из видео с митинга.
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новости, турция, кемаль кылычдароглу, зарубежье, кортеж, дтп
Новости, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Зарубежье, кортеж, ДТП

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ

17:39 05.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Кемаль Кылычдароглу
 Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попыл в ДТП, сообщила турецкая газета Star
"На перекрестке Эрзинджан-Тунчели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, следовавших в кортеже лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу", — написало издание.
Сообщается, что в ДТП также попал микроавтобус с журналистами, вследствие чего пострадали четыре человека, из них двое представителей прессы.
Кылычдароглу направился на митинг в провинцию Эрзинджан на востоке страны. Представители СМИ сделали вывод о том, что политик находится в нормальном состоянии, исходя из видео с митинга.
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