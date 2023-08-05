https://ukraina.ru/20230805/1048498420.html
Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16
Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16 - 05.08.2023 Украина.ру
Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16
Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Об этом сообщили журналисты Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
2023-08-05T11:51
2023-08-05T11:51
2023-08-05T11:51
новости
сша
великобритания
украина
зарубежье
f-16
всу
пилоты
английский язык
владимир зеленский
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Издание приводит слова официального представителя США, пожелавшего остаться неназванным.По его словам, эти 8 пилотов смогут приступить к обучению после того, как будет утвержден официальный план подготовки.Официальный представитель США также сообщил, что 20 пилотов, которые немного говорят по-английски, готовы начать языковые курсы в Соединенном Королевстве уже в этом месяце.Возможно, именно это имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда объявил о начале обучения F-16 в августе, предположил автор статьи.Плохое знание английского остаётся камнем преткновения для начала обучения пилотированию американских истребителей, пишет Politico.Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна публично не выделила самолёты для участия в программе.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ukraina.ru/20230802/1048434379.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, великобритания, украина, зарубежье, f-16, всу, пилоты, английский язык, владимир зеленский
Новости, США, Великобритания, Украина, Зарубежье, F-16, ВСУ, пилоты, английский язык, Владимир Зеленский
Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16
Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Об этом сообщили журналисты Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
„Восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы начать обучение на истребителе (F-16. — Ред.)“, - пишет
издание.
Издание приводит слова официального представителя США, пожелавшего остаться неназванным.
По его словам, эти 8 пилотов смогут приступить к обучению после того, как будет утвержден официальный план подготовки.
Официальный представитель США также сообщил, что 20 пилотов, которые немного говорят по-английски, готовы начать языковые курсы в Соединенном Королевстве уже в этом месяце.
Возможно, именно это имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда объявил о начале обучения F-16 в августе, предположил автор статьи.
Плохое знание английского остаётся камнем преткновения для начала обучения пилотированию американских истребителей, пишет Politico.
Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна публично не выделила самолёты для участия в программе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.