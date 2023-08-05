https://ukraina.ru/20230805/1048498420.html

Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16

Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16 - 05.08.2023 Украина.ру

Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16

Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Об этом сообщили журналисты Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией

2023-08-05T11:51

2023-08-05T11:51

2023-08-05T11:51

новости

сша

великобритания

украина

зарубежье

f-16

всу

пилоты

английский язык

владимир зеленский

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Издание приводит слова официального представителя США, пожелавшего остаться неназванным.По его словам, эти 8 пилотов смогут приступить к обучению после того, как будет утвержден официальный план подготовки.Официальный представитель США также сообщил, что 20 пилотов, которые немного говорят по-английски, готовы начать языковые курсы в Соединенном Королевстве уже в этом месяце.Возможно, именно это имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда объявил о начале обучения F-16 в августе, предположил автор статьи.Плохое знание английского остаётся камнем преткновения для начала обучения пилотированию американских истребителей, пишет Politico.Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна публично не выделила самолёты для участия в программе.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ukraina.ru/20230802/1048434379.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, великобритания, украина, зарубежье, f-16, всу, пилоты, английский язык, владимир зеленский