https://ukraina.ru/20230805/1048496729.html

Атака у Крымского моста. Главное на Украине на утро 5 августа

Атака у Крымского моста. Главное на Украине на утро 5 августа - 05.08.2023 Украина.ру

Атака у Крымского моста. Главное на Украине на утро 5 августа

Украинский морской бесплотник повредил танкер у входа в Керченский пролив

2023-08-05T09:03

2023-08-05T09:03

2023-08-05T09:03

эксклюзив

хроники

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О том, что на Крымском мосту остановлено движение, ночью сообщили СМИ."Очевидцы сообщают о взрыве в Керчи. От громкого звука затряслись стёкла в рамах, пишут жители района Аршинцево и посёлков Героевка и Яковенково. Точной информации о происшествии в данный момент нет. Также сообщается о временной приостановке проезда по Крымскому мосту", - написал около полуночи телеграм-канал SHOT.Лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о массированной украинской атаке на Крымский мост."В данный момент идёт массированная атака боевых дронов УГИЛовцев на Крымский мост. Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона. Атака террористов продолжается. К надводным дронам присоединились БПЛА нацистов - ПВО, защищая Крымский мост, работает по полной. Наркомандующий выпрашивает себе удар возмездия", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Однако менее, чем через час советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что атаки непосредственно на мост не было."Ещё раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе - не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности. P.S.Да, мы читаем лидеров мнений Запорожской области. Пытаемся понять про какой мост они пишут", - указал он в своём телеграм-канале.Российский военкор Юрий Котенок сообщил, что атаковали не только мост, но и танкер, находившийся у входа в Керченский пролив."В 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке. Судно осталось на плаву. Экипаж жив, затоплено машинное отделение. В районе самого моста предварительно уничтожен один вражеский беспилотник", - отметл он.Утром о повреждении украинским дроном российского танкера "Сиг" РИА "Новости" сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска."Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны. Пробоина в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Вода уже перестала поступать", — заявил собеседник агентства.В МСКЦ подчеркнули, что разлива топлива в акватории нет.Как расскзалив Росморречфлоте, повреждённый танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив.Телеграм-канал Baza сообщил, что на танкере находятся 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стёкол. Также канал опубликовал фотографии с танкера.Рогов опубликовал радиопереговоры c представителем экипажа танкера "Сиг"."Ничего не уменьшали, она сама остановилась (вода). Сколько прибыла, столько прибыла. <...> Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась <...>Мы не можем перемещаться без буксира. Там всё затоплено. Руководство не знаем, что там будет решать. Нам надо в завод какой-то", - указывал член экипажа.Проект "Рыбарь" указал на интересное совпадение, связанное с повреждённым танкером."Именно танкер Sig сопровождали патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов" несколько дней назад в момент нападения дронов северо-восточнее пролива Босфор. Судно шло от берегов Сирийской Арабской Республики, куда доставляло нефтепродукты для нужд российской группировки. Судя по всему, попадание именно по этому танкеру назвать случайностью нельзя. Подобная атака преследует цели не только принудить Россию к возвращению к позорной зерновой сделке, но и частично поставить под угрозу логистические возможности ВС РФ на Ближнем Востоке", - отмечалось в публикации канала.Военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале прокомментировал появившееся позже видео с украинского морского дрона."Судя по видео с вражеского морского дрона, удар по гражданскому танкеру был не случайным. Киев целенаправленно атаковал его. Сейчас Украина может сколько угодно называть Sig вспомогательным судном ВМФ России. Но по факту - это террористическая атака на гражданский корабль, который просто стоял на якоре. Никакого отношения к боевым действиям на Украине он не имел. Так террористы в Чечне снимали подрывы нашей бронетехники для отчета перед своими спонсорами и кураторами", - отметил Коц.Днём ранее Украина при помощи морских беспилотников атаковала Новороссийск. Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов. Позже появилось видео с повреждённым большим десантным кораблём ВМФ РФ "Оленегорский горняк".Как сообщили тогда некоторые источники, при атаке на Новороссийск Украина использовала французское оружие."Безэкипажные взрывающиеся катера были разработаны французской компанией ECA, она же поставляет большинство комплектующих для них", - сообщил популярный телеграм-канал "Милитарист".Однако официально Украина заявляет об использовании морских беспилотников собственного производства –MAGURA V-5. Этот дрон может развивать скоростьдо 42 узлов, имеет дальность до 450 морских миль и полезную нагрузку до 320 кг. При этом высота дрона над ватерлинией составляет 50 см.Украинские СМИ возложили ответственность за атаку на Службу безопасности Украины. При этом они ссылались на источники в самой СБУ.Позже косвенно причастность СБУ подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский."Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержанеие не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору. Что несёшь миру, с тем сам и оказываешься", - заявил он в вечернем телеобращении Зеленский.Ранее Минобороны Украины заявило, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации "могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками".

https://ukraina.ru/20230804/1048492767.html

https://ukraina.ru/20230804/1048479004.html

https://ukraina.ru/20230804/1048468345.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники