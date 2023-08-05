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Мир "Великого кольца": кто вы, инженер Таэль?

Мир "Великого кольца": кто вы, инженер Таэль? - 05.08.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": кто вы, инженер Таэль?

Ряд исследователей творчества Ивана Ефремова, в частности, Сергей Переслегин и Евгений Беляков, полагают, что инженер информационных систем Хонтээ́ло Толло́ Фраэ́ль (Таэ́ль) – как минимум квалифицированный сотрудник служб безопасности диктатора Чойо Чагаса, а как максимум – чуть ли не теневой руководитель планеты.

2023-08-05T06:29

2023-08-05T06:29

2023-08-05T06:29

мир "великого кольца"

иван ефремов

эксклюзив

литература

фантастика

писатель-фантаст

спецслужбы

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Вот как пишет о нём Беляков: Таэль "курировал все службы безопасности Властителя, оставаясь в глазах окружающих полнейшим "ничтожеством" с тройным именем. Тот же Таэль, конечно, руководил и "операцией" взаимодействия с "Темным Пламенем". И орден Серых Ангелов тоже был под его негласным контролем (иначе он просто не смог бы просуществовать в условиях тоталитарного Торманса)".Разумеется, эта версия имеет право на существование, поскольку мы не знаем, какой был замысел автора относительно этого персонажа. Но тут надо разобраться.Всё же первая версия касается того, что буквально написано в тексте – Таэль просто инженер, который занимается вопросами информации. То, что сами владыки в вопросах управления информацией не слишком-то разбираются не удивительно – посмотрите, сколько вокруг нас людей, которые толком не умеют пользоваться возможностями гаджетов и социальных сетей. Опять же, надо иметь в виду, что общество Торманса – доинформационное. Современных средств информации там нет. Так что и значение людей с квалификацией Таэля не следует преувеличивать – он действительно представляет собой обслугу.Естественно он представитель научно-технической интеллигенции, традиционно держащей фигу в кармане. У него, естественно, широкий круг общения в кругах интеллигенции и даже на вооруженное подполье.Учитывая, что Таэль, в какой-то степени, альтер-эго самого Ефремова (представитель интеллигенции не достигшей коммунизма планеты), то такой вариант не вызывает внутреннего протеста – писатель просто рисует своё собственное поведение и деятельность в случае контакта с благожелательно настроенными инопланетянами.Вы спросите, куда смотрит местная служба безопасности? Тут два момента.Во-первых, служба бдит везде и нигде. У спецслужб Торманса в условиях всепланетной олигархии нет достойного противника, а это ведёт к утрате квалификаций и навыков.Даже те же "серые ангелы" на момент прибытия землян уже довольно давно не работали. Это не говоря о том, что сами по себе они никаким подпольем не были – скорее всего на каком-то этапе эта организация употреблялись олигархией для сведения счётов внутри её. Соответственно, спецслужбы эту организацию контролировали изначально, но в её деятельность не вмешивались – в противном случае тем же самым пришлось заниматься самим "лиловым", а у них для этого квалификации не хватает.Во-вторых, служба, исходя из недоверия владык к интеллигенции, эту самую интеллигенцию шерстит с регулярностью.С одной стороны, человек, многократно проходивший проверки (допустим – за счёт близости к владыке), сам по себе получает определённый иммунитет.С другой стороны, спецслужба и так знает, что все эти интеллигенты – оппозиционеры. Если их преследовать за оппозиционные настроения, то планета скоро останется без учёных, инженеров, писателей и прочих вредных граждан, без которых, увы, никак нельзя обойтись. В таком же режиме действовал КГБ СССР – подозревал всех, но действовал только тогда, когда проблема выходила за рамки обычного брюзжания на кухне и прослушивания "Голоса Америки"* там же.В общем, хотя предположения Переслегина и Белякова выглядят убедительными и интересными, в принципе необходимости обращаться к ним у читателя нет. Разумеется, в любом литературном произведении может быть задуманное автором второе дно и читатель волен это дно нащупать и даже встать на него двумя ногами. Дело в другом – нуждаемся ли мы в принципе в этой гипотезе, если прямо прочитанный текст достаточно логичен?P.S.: Мы, кстати, литературную ценность произведений, раскрывающих "второе дно" произведений, не отрицаем. Есть совершенно замечательный "Остров без сокровищ" Виктора Точинова, который на уровне фактажа выглядит убедительнее оригинальной книжки Стивенсона. Или "Последний кольценосец" Кирилла Еськова, перевернувшего мир Толкина кверху ногами (хотя по большому счёту это фанфик фанфика, восходящий к "Чёрной книге Арды").* СМИ-иноагент в России

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иван ефремов, эксклюзив, литература, фантастика, писатель-фантаст, спецслужбы