Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:15 - Что станет лучшим ответом на атаку дронов ВСУ на базу ВМФ Новороссийска?
03:03 - Третий этап украинского наступления: чего ожидать после и какая ситуация на фронте может заставить Украину пойти на переговоры?
07:15 - Почему Варшава так испугалась ЧВК "Вагнер"?
10:25 - Норвегия попала в список недружественных стран: есть ли смысл в расширении перечня и кого ещё стоит включить?
23 июля, 15:08Армен Гаспарян об аресте Стрелкова, о пропавшем зерне и поручике ГолицынеВ истории с "зерновой сделкой" Украину смахнули, как смахивают пешку с шахматной доски, просто выбросили из мирового рынка — и это только начало, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян