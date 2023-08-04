https://ukraina.ru/20230804/1048495566.html

Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель

Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель - 04.08.2023 Украина.ру

Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 04.08.2023

2023-08-04T23:49

2023-08-04T23:49

2023-08-04T23:49

видео

армен гаспарян

новороссийск

украина

чвк "вагнер"

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:15 - Что станет лучшим ответом на атаку дронов ВСУ на базу ВМФ Новороссийска? 03:03 - Третий этап украинского наступления: чего ожидать после и какая ситуация на фронте может заставить Украину пойти на переговоры? 07:15 - Почему Варшава так испугалась ЧВК "Вагнер"? 10:25 - Норвегия попала в список недружественных стран: есть ли смысл в расширении перечня и кого ещё стоит включить?

https://ukraina.ru/20230723/1048193194.html

новороссийск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, армен гаспарян, новороссийск, украина, чвк "вагнер"