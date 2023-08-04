Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель - 04.08.2023 Украина.ру
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Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель
Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель - 04.08.2023 Украина.ру
Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 04.08.2023
2023-08-04T23:49
2023-08-04T23:49
видео
армен гаспарян
новороссийск
украина
чвк "вагнер"
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:15 - Что станет лучшим ответом на атаку дронов ВСУ на базу ВМФ Новороссийска? 03:03 - Третий этап украинского наступления: чего ожидать после и какая ситуация на фронте может заставить Украину пойти на переговоры? 07:15 - Почему Варшава так испугалась ЧВК "Вагнер"? 10:25 - Норвегия попала в список недружественных стран: есть ли смысл в расширении перечня и кого ещё стоит включить?
https://ukraina.ru/20230723/1048193194.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, армен гаспарян, новороссийск, украина, чвк "вагнер"
Видео, Армен Гаспарян, Новороссийск, Украина, ЧВК "Вагнер"

Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель

23:49 04.08.2023
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:15 - Что станет лучшим ответом на атаку дронов ВСУ на базу ВМФ Новороссийска?
03:03 - Третий этап украинского наступления: чего ожидать после и какая ситуация на фронте может заставить Украину пойти на переговоры?
07:15 - Почему Варшава так испугалась ЧВК "Вагнер"?
10:25 - Норвегия попала в список недружественных стран: есть ли смысл в расширении перечня и кого ещё стоит включить?
Армен Гаспарян интервью
23 июля, 15:08
Армен Гаспарян об аресте Стрелкова, о пропавшем зерне и поручике ГолицынеВ истории с "зерновой сделкой" Украину смахнули, как смахивают пешку с шахматной доски, просто выбросили из мирового рынка — и это только начало, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян
 
ВидеоАрмен ГаспарянНовороссийскУкраинаЧВК "Вагнер"
 
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23:49Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель
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