Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине - 04.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230804/1048492767.html
Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине
Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине - 04.08.2023 Украина.ру
Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет игнорировать предупреждение России по судам, следующим в украинские порты. На Украине в скандал попали очередные сотрудники военкоматов
2023-08-04T18:13
2023-08-04T18:13
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048458057_146:0:843:392_1920x0_80_0_0_8e583b7722a63e8094f5a436c25c15e6.jpg.webp
Своё заявление Данилов сделал в эфире "Украинского радио". Он рассказал, что 4 августа уже 97-е заседание Ставки верховного главнокомандующего с начала спецоперации. Нынешнее заседание было довольно длительным - почти три часа. Одним из основных вопросов были поставки зерна миру."Откуда выходила Россия - нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - заявил Данилов.Ранее, 19 июля после очередного украинского удара по Крымскому мосту и последовавшего за этим непродления "зерновой сделки" Минобороны РФ заявило о том, что все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов."В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - указывалось в заявлении российского оборонного ведомства.Кроме того, сообщили в Минобороны РФ, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.В ответ Украина заявила, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками."Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — заявили в украинском оборонном ведомстве.Минобороны Украины также объявило о запрете как опасного судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля.Утром 4 августа Украина пошла на повышение ставок, атаковав Новороссийск при помощи морских беспилотников."Сегодня ночью вооружённые силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сообщило позже Минобороны РФ.Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко атаку надводных беспилотников в акватории города отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего, заявил, что среди прочего обсуждалось и "применение высокоточного оружия", что может подразумевать и атаку на Новороссийск."Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - отметил Зеленский.Заявление Данилова может свидетельствовать о том, что Украина в дальнейшем планирует идти на эскалацию в Чёрном море.И снова военкомыНачальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.) задержали за получение взятки."На получении неправомерной выгоды разоблачен начальник Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сообщил Офис генпрокурора Украины.По данным следствия, полковник требовал и получил взятку за снятие с воинского учета транспортного средства одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность в Полтавской области.В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили, что военком требовал 70 тыс. грн. (около 183 тыс. руб. - Ред.) с владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины.Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения.За деньги военком обещал не создавать искусственных препятствий в процессе снятия с учёта 5 автомобилей. При этом, по данным СБУ, чиновник регулярно требовал взятки с предпринимателей за такую деятельность.Кроме того, пресс-служба Офиса генпрокурора Украины и пресс-служба Главного управления Нацполиции Тернопольской области сообщили о разоблачении сотрудника ТЦК и его четырёх сообщников, которые подделывали документы для уклонения от мобилизации и выезда за границу. Как сообщили украинские силовики, подозреваемые изготавливали для жителей области фиктивные документы за $3 тыс. с одного человека. По словам украинских полицейских, такой услугой воспользовались более 30 человек, шесть из которых покинули страну.Трём злоумышленникам объявлено подозрения по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса - "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой". Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.Работник военкомата подозревается в содействии советами, указаниями в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (часть 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Его сняли с должности и переместили по службе в воинскую часть боевого состава в Донбассе.Полиция сообщает, что подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Прокуратура сообщает, что от 5 до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет. Устанавливаются другие лица причастные к преступлению.За сутки до этого сообщалось о том, что на фронт отправили подозреваемого в коррупции военкома города Южное.Примечательно, что украинская власть в последнее время активно продвигает в информационном пространстве тему борьбы с нерадивыми военкомами и заменой их на вернувшимися с фронта военными."Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкоматов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств. Вывод очевиден - в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли её. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", - заявил во время вечернего обращения 3 августа президент Украины Зеленский.По мнению некоторых это может свидетельствовать о грядущем ужесточении мобилизации.
https://ukraina.ru/20230804/1048479004.html
https://ukraina.ru/20230804/1048468345.html
https://ukraina.ru/20230803/1048463831.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048458057_276:0:799:392_1920x0_80_0_0_7760d5bd49ec6f58065251ba32deca0f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине

18:13 04.08.2023
 
© YouTubeСекретарь СНБО Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© YouTube
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет игнорировать предупреждение России по судам, следующим в украинские порты. На Украине в скандал попали очередные сотрудники военкоматов
Своё заявление Данилов сделал в эфире "Украинского радио". Он рассказал, что 4 августа уже 97-е заседание Ставки верховного главнокомандующего с начала спецоперации. Нынешнее заседание было довольно длительным - почти три часа. Одним из основных вопросов были поставки зерна миру.
"Откуда выходила Россия - нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - заявил Данилов.
Ранее, 19 июля после очередного украинского удара по Крымскому мосту и последовавшего за этим непродления "зерновой сделки" Минобороны РФ заявило о том, что все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов.
"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - указывалось в заявлении российского оборонного ведомства.
F-16
13:11
Военком на передовой, сроки обучения на F-16, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 августаВ командовании Воздушных сил Украины рассказали о том, сколько времени займёт обучение украинских лётчиков на F-16. Военкома из города Южный направили на передовую после сообщений о его коррумпированности. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Кроме того, сообщили в Минобороны РФ, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.
В ответ Украина заявила, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.
"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — заявили в украинском оборонном ведомстве.
Минобороны Украины также объявило о запрете как опасного судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля.
Утром 4 августа Украина пошла на повышение ставок, атаковав Новороссийск при помощи морских беспилотников.
"Сегодня ночью вооружённые силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сообщило позже Минобороны РФ.
Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко атаку надводных беспилотников в акватории города отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего, заявил, что среди прочего обсуждалось и "применение высокоточного оружия", что может подразумевать и атаку на Новороссийск.
"Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - отметил Зеленский.
Заявление Данилова может свидетельствовать о том, что Украина в дальнейшем планирует идти на эскалацию в Чёрном море.
08:19
Атака на Новороссийск, военкомы как козлы отпущения. Главное на Украине на утро 4 августаВСУ попытались атаковать Новороссийск, ВС РФ пресекли попытку. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах проверок военкоматов
И снова военкомы
Начальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.) задержали за получение взятки.
"На получении неправомерной выгоды разоблачен начальник Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сообщил Офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, полковник требовал и получил взятку за снятие с воинского учета транспортного средства одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность в Полтавской области.
В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили, что военком требовал 70 тыс. грн. (около 183 тыс. руб. - Ред.) с владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины.
Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения.
За деньги военком обещал не создавать искусственных препятствий в процессе снятия с учёта 5 автомобилей. При этом, по данным СБУ, чиновник регулярно требовал взятки с предпринимателей за такую деятельность.
Кроме того, пресс-служба Офиса генпрокурора Украины и пресс-служба Главного управления Нацполиции Тернопольской области сообщили о разоблачении сотрудника ТЦК и его четырёх сообщников, которые подделывали документы для уклонения от мобилизации и выезда за границу. Как сообщили украинские силовики, подозреваемые изготавливали для жителей области фиктивные документы за $3 тыс. с одного человека. По словам украинских полицейских, такой услугой воспользовались более 30 человек, шесть из которых покинули страну.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вчера, 18:10
Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на УкраинеГосударственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД. У народного депутата Александра Дубинского провели обыск
Трём злоумышленникам объявлено подозрения по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса - "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой". Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Работник военкомата подозревается в содействии советами, указаниями в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (часть 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Его сняли с должности и переместили по службе в воинскую часть боевого состава в Донбассе.
Полиция сообщает, что подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Прокуратура сообщает, что от 5 до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет. Устанавливаются другие лица причастные к преступлению.
За сутки до этого сообщалось о том, что на фронт отправили подозреваемого в коррупции военкома города Южное.
Примечательно, что украинская власть в последнее время активно продвигает в информационном пространстве тему борьбы с нерадивыми военкомами и заменой их на вернувшимися с фронта военными.
"Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкоматов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств. Вывод очевиден - в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли её. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", - заявил во время вечернего обращения 3 августа президент Украины Зеленский.
По мнению некоторых это может свидетельствовать о грядущем ужесточении мобилизации.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине
18:00Прогуляться до Жешува: польские рейды советских диверсантов
17:58Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза
17:49Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской
17:26Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины
17:21Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие данные собирают спецслужбы Британии, США для влияния на евроэлиты
17:05Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и Киев
16:59"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов
16:50В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель
16:47Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери
16:46Самосбывающееся пророчество о ВСУ может лишить Киев помощи США: что говорили об Украине в мире 4 августа
16:33Попытка атаки в Новороссийске, США переключаются с Украины на Тайвань. О чём говорили эксперты 4 августа
15:58Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России
15:55ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ
15:47"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео
15:00Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили
14:56Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказаться
14:43Песков прокомментировал переброску вагнеровцев к польской границе
14:34В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии
14:33"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцев
Лента новостейМолния