https://ukraina.ru/20230804/1048492767.html

Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине

Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине - 04.08.2023 Украина.ру

Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет игнорировать предупреждение России по судам, следующим в украинские порты. На Украине в скандал попали очередные сотрудники военкоматов

2023-08-04T18:13

2023-08-04T18:13

2023-08-04T18:13

хроники

эксклюзив

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Своё заявление Данилов сделал в эфире "Украинского радио". Он рассказал, что 4 августа уже 97-е заседание Ставки верховного главнокомандующего с начала спецоперации. Нынешнее заседание было довольно длительным - почти три часа. Одним из основных вопросов были поставки зерна миру."Откуда выходила Россия - нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - заявил Данилов.Ранее, 19 июля после очередного украинского удара по Крымскому мосту и последовавшего за этим непродления "зерновой сделки" Минобороны РФ заявило о том, что все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов."В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - указывалось в заявлении российского оборонного ведомства.Кроме того, сообщили в Минобороны РФ, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.В ответ Украина заявила, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками."Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — заявили в украинском оборонном ведомстве.Минобороны Украины также объявило о запрете как опасного судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля.Утром 4 августа Украина пошла на повышение ставок, атаковав Новороссийск при помощи морских беспилотников."Сегодня ночью вооружённые силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сообщило позже Минобороны РФ.Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко атаку надводных беспилотников в акватории города отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего, заявил, что среди прочего обсуждалось и "применение высокоточного оружия", что может подразумевать и атаку на Новороссийск."Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - отметил Зеленский.Заявление Данилова может свидетельствовать о том, что Украина в дальнейшем планирует идти на эскалацию в Чёрном море.И снова военкомыНачальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.) задержали за получение взятки."На получении неправомерной выгоды разоблачен начальник Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сообщил Офис генпрокурора Украины.По данным следствия, полковник требовал и получил взятку за снятие с воинского учета транспортного средства одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность в Полтавской области.В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили, что военком требовал 70 тыс. грн. (около 183 тыс. руб. - Ред.) с владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины.Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения.За деньги военком обещал не создавать искусственных препятствий в процессе снятия с учёта 5 автомобилей. При этом, по данным СБУ, чиновник регулярно требовал взятки с предпринимателей за такую деятельность.Кроме того, пресс-служба Офиса генпрокурора Украины и пресс-служба Главного управления Нацполиции Тернопольской области сообщили о разоблачении сотрудника ТЦК и его четырёх сообщников, которые подделывали документы для уклонения от мобилизации и выезда за границу. Как сообщили украинские силовики, подозреваемые изготавливали для жителей области фиктивные документы за $3 тыс. с одного человека. По словам украинских полицейских, такой услугой воспользовались более 30 человек, шесть из которых покинули страну.Трём злоумышленникам объявлено подозрения по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса - "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой". Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.Работник военкомата подозревается в содействии советами, указаниями в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (часть 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Его сняли с должности и переместили по службе в воинскую часть боевого состава в Донбассе.Полиция сообщает, что подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Прокуратура сообщает, что от 5 до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет. Устанавливаются другие лица причастные к преступлению.За сутки до этого сообщалось о том, что на фронт отправили подозреваемого в коррупции военкома города Южное.Примечательно, что украинская власть в последнее время активно продвигает в информационном пространстве тему борьбы с нерадивыми военкомами и заменой их на вернувшимися с фронта военными."Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкоматов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств. Вывод очевиден - в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли её. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", - заявил во время вечернего обращения 3 августа президент Украины Зеленский.По мнению некоторых это может свидетельствовать о грядущем ужесточении мобилизации.

https://ukraina.ru/20230804/1048479004.html

https://ukraina.ru/20230804/1048468345.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив