Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза - 04.08.2023 Украина.ру
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Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза
Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза - 04.08.2023 Украина.ру
Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза
Жена помощника Кличко появилась на обложке мужского журнала в металлическом бикини. Об этом сообщил журналист британского издания Daily Star
2023-08-04T17:58
2023-08-04T17:58
новости
украина
playboy
модель
киев
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Ирина Белоцерковец, жена советника мэра Киева, потеряла глаз и снялась для обложки мужского журнала Playboy. Глаза девушка лишилась, как утверждается, в результате обстрела её машины в феврале 2022 года. Сообщается, что она проходила лечение в Берлине, где ей провели операцию."Я была просто монстром-Франкенштейном", - сказала она. - "Моя челюсть сломалась, как ветка. У меня больше нет красивого лица, но остальная часть моего тела прекрасна".Издатель Playboy заявил, что выручка от продажи журнала будет передана на приобретения оборудования для скорой медицинской помощи для ВСУ.Накануне в Сети появление "одноглазого" Алексея Арестовича* вызвало всплеск реакций. Арестович появился с повязкой на одном глазу. Как сообщали украинские СМИ, повязка "является результатом недавней операции на глазу".*Внесен в список террористов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, playboy, модель, киев
Новости, Украина, Playboy, модель, Киев

Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза

17:58 04.08.2023
 
© dailystar.co.uk
© dailystar.co.uk
Читать в
Жена помощника Кличко появилась на обложке мужского журнала в металлическом бикини. Об этом сообщил журналист британского издания Daily Star
Ирина Белоцерковец, жена советника мэра Киева, потеряла глаз и снялась для обложки мужского журнала Playboy. Глаза девушка лишилась, как утверждается, в результате обстрела её машины в феврале 2022 года.
Сообщается, что она проходила лечение в Берлине, где ей провели операцию.
"Я была просто монстром-Франкенштейном", - сказала она. - "Моя челюсть сломалась, как ветка. У меня больше нет красивого лица, но остальная часть моего тела прекрасна".
Издатель Playboy заявил, что выручка от продажи журнала будет передана на приобретения оборудования для скорой медицинской помощи для ВСУ.
© dailystar.co.uk
© dailystar.co.uk
Накануне в Сети появление "одноглазого" Алексея Арестовича* вызвало всплеск реакций. Арестович появился с повязкой на одном глазу. Как сообщали украинские СМИ, повязка "является результатом недавней операции на глазу".
*Внесен в список террористов Росфинмониторинга.
© Скриншот с видео
© Скриншот с видео
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