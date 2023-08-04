https://ukraina.ru/20230804/1048492474.html
Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза
Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза - 04.08.2023 Украина.ру
Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза
Жена помощника Кличко появилась на обложке мужского журнала в металлическом бикини. Об этом сообщил журналист британского издания Daily Star
2023-08-04T17:58
2023-08-04T17:58
2023-08-04T17:58
новости
украина
playboy
модель
киев
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Ирина Белоцерковец, жена советника мэра Киева, потеряла глаз и снялась для обложки мужского журнала Playboy. Глаза девушка лишилась, как утверждается, в результате обстрела её машины в феврале 2022 года. Сообщается, что она проходила лечение в Берлине, где ей провели операцию."Я была просто монстром-Франкенштейном", - сказала она. - "Моя челюсть сломалась, как ветка. У меня больше нет красивого лица, но остальная часть моего тела прекрасна".Издатель Playboy заявил, что выручка от продажи журнала будет передана на приобретения оборудования для скорой медицинской помощи для ВСУ.Накануне в Сети появление "одноглазого" Алексея Арестовича* вызвало всплеск реакций. Арестович появился с повязкой на одном глазу. Как сообщали украинские СМИ, повязка "является результатом недавней операции на глазу".*Внесен в список террористов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20230804/1048482134.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, playboy, модель, киев
Новости, Украина, Playboy, модель, Киев
Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза
Жена помощника Кличко появилась на обложке мужского журнала в металлическом бикини. Об этом сообщил журналист британского издания Daily Star
Ирина Белоцерковец, жена советника мэра Киева, потеряла глаз и снялась для обложки мужского журнала Playboy. Глаза девушка лишилась, как утверждается, в результате обстрела её машины в феврале 2022 года.
Сообщается, что она проходила лечение в Берлине, где ей провели операцию.
"Я была просто монстром-Франкенштейном", - сказала она. - "Моя челюсть сломалась, как ветка. У меня больше нет красивого лица, но остальная часть моего тела прекрасна".
Издатель Playboy заявил, что выручка от продажи журнала будет передана на приобретения оборудования для скорой медицинской помощи для ВСУ.
Накануне в Сети появление "одноглазого" Алексея Арестовича* вызвало всплеск реакций. Арестович появился с повязкой на одном глазу. Как сообщали украинские СМИ, повязка "является результатом недавней операции на глазу".
*Внесен в список террористов Росфинмониторинга.