https://ukraina.ru/20230804/1048492474.html

Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза

Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза - 04.08.2023 Украина.ру

Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза

Жена помощника Кличко появилась на обложке мужского журнала в металлическом бикини. Об этом сообщил журналист британского издания Daily Star

2023-08-04T17:58

2023-08-04T17:58

2023-08-04T17:58

новости

украина

playboy

модель

киев

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Ирина Белоцерковец, жена советника мэра Киева, потеряла глаз и снялась для обложки мужского журнала Playboy. Глаза девушка лишилась, как утверждается, в результате обстрела её машины в феврале 2022 года. Сообщается, что она проходила лечение в Берлине, где ей провели операцию."Я была просто монстром-Франкенштейном", - сказала она. - "Моя челюсть сломалась, как ветка. У меня больше нет красивого лица, но остальная часть моего тела прекрасна".Издатель Playboy заявил, что выручка от продажи журнала будет передана на приобретения оборудования для скорой медицинской помощи для ВСУ.Накануне в Сети появление "одноглазого" Алексея Арестовича* вызвало всплеск реакций. Арестович появился с повязкой на одном глазу. Как сообщали украинские СМИ, повязка "является результатом недавней операции на глазу".*Внесен в список террористов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20230804/1048482134.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, playboy, модель, киев