https://ukraina.ru/20230804/1048492208.html

Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской

Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской - 04.08.2023 Украина.ру

Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской

В Сербии всегда рады видеть представителей руководства Республики Сербской

2023-08-04T17:49

2023-08-04T17:49

2023-08-04T17:49

новости

сербия

республика сербская

александр вучич

санкции

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Санкции, которые Запад вводит против руководства Республики Сербской необоснованные, поэтому Сербия будет относиться к ним, как будто они не существуют. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 4 августа после ряда встреч с руководством Республики Сербской в Баня-Луке.Всех политиков из Республики Сербской, против которых были введены персональные санкции на Западе, в Сербии будут рады видеть в гостях и Белград продолжит с ними сотрудничать, сказал Вучич."Мы уверены, что эти санкции никому добра не принесут. Они лишь навредят доверию, которое мы испытываем к влиятельным мировым государствам, так как подобные ограничительные меры они вводят исключительно против представителей сербского народа", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.Президент Сербии добавил, что политика санкций никогда не достигает желаемого эффекта и что его страна почти одно десятилетие была под международными санкциями.Ряд стран Запада ввели персональные санкции против лидера сербов в Боснии и Герцеговине Милорада Додика. Недавно под санкции США попал главы сербской разведки Александр Вулин.

https://ukraina.ru/20230804/1048472029.html

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новости, сербия, республика сербская, александр вучич, санкции