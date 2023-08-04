Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской - 04.08.2023 Украина.ру
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Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской
Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской - 04.08.2023 Украина.ру
Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской
В Сербии всегда рады видеть представителей руководства Республики Сербской
2023-08-04T17:49
2023-08-04T17:49
новости
сербия
республика сербская
александр вучич
санкции
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Санкции, которые Запад вводит против руководства Республики Сербской необоснованные, поэтому Сербия будет относиться к ним, как будто они не существуют. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 4 августа после ряда встреч с руководством Республики Сербской в Баня-Луке.Всех политиков из Республики Сербской, против которых были введены персональные санкции на Западе, в Сербии будут рады видеть в гостях и Белград продолжит с ними сотрудничать, сказал Вучич."Мы уверены, что эти санкции никому добра не принесут. Они лишь навредят доверию, которое мы испытываем к влиятельным мировым государствам, так как подобные ограничительные меры они вводят исключительно против представителей сербского народа", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.Президент Сербии добавил, что политика санкций никогда не достигает желаемого эффекта и что его страна почти одно десятилетие была под международными санкциями.Ряд стран Запада ввели персональные санкции против лидера сербов в Боснии и Герцеговине Милорада Додика. Недавно под санкции США попал главы сербской разведки Александр Вулин.
https://ukraina.ru/20230804/1048472029.html
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новости, сербия, республика сербская, александр вучич, санкции
Новости, Сербия, Республика Сербская, Александр Вучич, санкции

Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской

17:49 04.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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В Сербии всегда рады видеть представителей руководства Республики Сербской
Санкции, которые Запад вводит против руководства Республики Сербской необоснованные, поэтому Сербия будет относиться к ним, как будто они не существуют. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 4 августа после ряда встреч с руководством Республики Сербской в Баня-Луке.
Всех политиков из Республики Сербской, против которых были введены персональные санкции на Западе, в Сербии будут рады видеть в гостях и Белград продолжит с ними сотрудничать, сказал Вучич.
"Мы уверены, что эти санкции никому добра не принесут. Они лишь навредят доверию, которое мы испытываем к влиятельным мировым государствам, так как подобные ограничительные меры они вводят исключительно против представителей сербского народа", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.
Президент Сербии добавил, что политика санкций никогда не достигает желаемого эффекта и что его страна почти одно десятилетие была под международными санкциями.
Ряд стран Запада ввели персональные санкции против лидера сербов в Боснии и Герцеговине Милорада Додика. Недавно под санкции США попал главы сербской разведки Александр Вулин.
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