https://ukraina.ru/20230804/1048490744.html
Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие данные собирают спецслужбы Британии, США для влияния на евроэлиты
Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие данные собирают спецслужбы Британии, США для влияния на евроэлиты - 04.08.2023 Украина.ру
Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие данные собирают спецслужбы Британии, США для влияния на евроэлиты
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в студии Украина.ру рассказал о том, какие данные собирают спецслужбы Британии и США, а также об инструментах и методах... Украина.ру, 04.08.2023
2023-08-04T17:21
2023-08-04T17:21
2023-08-04T17:21
видео
михайлов
украина
всу
россия
ватикан
сво
владимир зеленский
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Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в студии Украина.ру рассказал о том, какие данные собирают спецслужбы Британии и США, а также об инструментах и методах влияния западных спецслужб на мнения мировых политиков: 00:31 – Об инструментах влияния западных спецслужб на политиков; 03:18 – О практических методах сбора информации западными спецслужбами; 04:36 - О подготовке и вербовке агентов; 07:57 – Какие данные собирает ЦРУ и МИ-6? 09:20 – Как используется собранная спецслужбами информация? 14:07 – О бюджете на раскрутку майдана; 14:47 – О досье на Владимира Зеленского; 18:15 – О роли западных агентов влияния на ход СВО; 24:50 – Роль Ватикана и его зависимость от ЦРУ; 29:37 – О политических интересах патриарха Варфоломея; 31:11 – Личный опыт и взаимодействие с иностранными коллегами; 33:32 – Об эффективности обмена информацией между странами.
https://ukraina.ru/20230705/1047829051.html
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Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в студии Украина.ру рассказал о том, какие данные собирают спецслужбы Британии и США, а также об инструментах и методах влияния западных спецслужб на мнения мировых политиков:
00:31 – Об инструментах влияния западных спецслужб на политиков;
03:18 – О практических методах сбора информации западными спецслужбами;
04:36 - О подготовке и вербовке агентов;
07:57 – Какие данные собирает ЦРУ и МИ-6?
09:20 – Как используется собранная спецслужбами информация?
14:07 – О бюджете на раскрутку майдана;
14:47 – О досье на Владимира Зеленского;
18:15 – О роли западных агентов влияния на ход СВО;
24:50 – Роль Ватикана и его зависимость от ЦРУ;
29:37 – О политических интересах патриарха Варфоломея;
31:11 – Личный опыт и взаимодействие с иностранными коллегами;
33:32 – Об эффективности обмена информацией между странами.