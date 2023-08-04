https://ukraina.ru/20230804/1048490744.html

Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие данные собирают спецслужбы Британии, США для влияния на евроэлиты

Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие данные собирают спецслужбы Британии, США для влияния на евроэлиты - 04.08.2023 Украина.ру

Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие данные собирают спецслужбы Британии, США для влияния на евроэлиты

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в студии Украина.ру рассказал о том, какие данные собирают спецслужбы Британии и США, а также об инструментах и методах... Украина.ру, 04.08.2023

2023-08-04T17:21

2023-08-04T17:21

2023-08-04T17:21

видео

михайлов

украина

всу

россия

ватикан

сво

владимир зеленский

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Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в студии Украина.ру рассказал о том, какие данные собирают спецслужбы Британии и США, а также об инструментах и методах влияния западных спецслужб на мнения мировых политиков: 00:31 – Об инструментах влияния западных спецслужб на политиков; 03:18 – О практических методах сбора информации западными спецслужбами; 04:36 - О подготовке и вербовке агентов; 07:57 – Какие данные собирает ЦРУ и МИ-6? 09:20 – Как используется собранная спецслужбами информация? 14:07 – О бюджете на раскрутку майдана; 14:47 – О досье на Владимира Зеленского; 18:15 – О роли западных агентов влияния на ход СВО; 24:50 – Роль Ватикана и его зависимость от ЦРУ; 29:37 – О политических интересах патриарха Варфоломея; 31:11 – Личный опыт и взаимодействие с иностранными коллегами; 33:32 – Об эффективности обмена информацией между странами.

https://ukraina.ru/20230705/1047829051.html

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видео, михайлов, украина, всу, россия, ватикан, сво, владимир зеленский