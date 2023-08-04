https://ukraina.ru/20230804/1048490353.html
Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины
Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины - 04.08.2023 Украина.ру
Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины
Главы президентской канцелярии Марчин Пшидач будет представлять Польшу на мирных переговорах в Саудовской Аравии по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
2023-08-04T17:26
2023-08-04T17:26
2023-08-04T17:27
новости
польша
саудовская аравия
зарубежье
украина
"формула мира"
владимир зеленский
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Председатель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач представит страну на встрече в Саудовской Аравии. На переговорах будет обсуждаться так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.Накануне Пшидач сделал заявление о том, что "Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Его слова вызвали бурную реакцию на Украине. По этому поводу в МИД Украины даже вызвали посла Польши.Газета The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
https://ukraina.ru/20230803/1048450085.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, саудовская аравия, зарубежье, украина, "формула мира", владимир зеленский
Новости, Польша, Саудовская Аравия, Зарубежье, Украина, "формула мира", Владимир Зеленский
Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины
17:26 04.08.2023 (обновлено: 17:27 04.08.2023)
Главы президентской канцелярии Марчин Пшидач будет представлять Польшу на мирных переговорах в Саудовской Аравии по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
Председатель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач представит страну на встрече в Саудовской Аравии. На переговорах будет обсуждаться так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.
"Польша поддерживает этот план президента Зеленского, и это будет моей позицией во время переговоров в Саудовской Аравии", - заявил Пшидач.
Накануне Пшидач сделал заявление о том, что "Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Его слова вызвали бурную реакцию на Украине. По этому поводу в МИД Украины даже вызвали посла Польши.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.
Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.