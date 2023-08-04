Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины - 04.08.2023 Украина.ру
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Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины
Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины - 04.08.2023 Украина.ру
Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины
Главы президентской канцелярии Марчин Пшидач будет представлять Польшу на мирных переговорах в Саудовской Аравии по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
2023-08-04T17:26
2023-08-04T17:27
новости
польша
саудовская аравия
зарубежье
украина
"формула мира"
владимир зеленский
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Председатель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач представит страну на встрече в Саудовской Аравии. На переговорах будет обсуждаться так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.Накануне Пшидач сделал заявление о том, что "Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Его слова вызвали бурную реакцию на Украине. По этому поводу в МИД Украины даже вызвали посла Польши.Газета The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, саудовская аравия, зарубежье, украина, "формула мира", владимир зеленский
Новости, Польша, Саудовская Аравия, Зарубежье, Украина, "формула мира", Владимир Зеленский

Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины

17:26 04.08.2023 (обновлено: 17:27 04.08.2023)
 
© YouTubeМарчин Пшидач Польша
Марчин Пшидач Польша - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Главы президентской канцелярии Марчин Пшидач будет представлять Польшу на мирных переговорах в Саудовской Аравии по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
Председатель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач представит страну на встрече в Саудовской Аравии. На переговорах будет обсуждаться так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.
"Польша поддерживает этот план президента Зеленского, и это будет моей позицией во время переговоров в Саудовской Аравии", - заявил Пшидач.
Накануне Пшидач сделал заявление о том, что "Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Его слова вызвали бурную реакцию на Украине. По этому поводу в МИД Украины даже вызвали посла Польши.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.
Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
Вчера, 13:17
"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к УкраинеБывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал слова министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, передает 3 августа Polsat News
 
НовостиПольшаСаудовская АравияЗарубежьеУкраина"формула мира"Владимир Зеленский
 
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