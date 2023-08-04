https://ukraina.ru/20230804/1048490353.html

Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины

Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины - 04.08.2023 Украина.ру

Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины

Главы президентской канцелярии Марчин Пшидач будет представлять Польшу на мирных переговорах в Саудовской Аравии по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP

2023-08-04T17:26

2023-08-04T17:26

2023-08-04T17:27

новости

польша

саудовская аравия

зарубежье

украина

"формула мира"

владимир зеленский

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Председатель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач представит страну на встрече в Саудовской Аравии. На переговорах будет обсуждаться так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.Накануне Пшидач сделал заявление о том, что "Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Его слова вызвали бурную реакцию на Украине. По этому поводу в МИД Украины даже вызвали посла Польши.Газета The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.

https://ukraina.ru/20230803/1048450085.html

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новости, польша, саудовская аравия, зарубежье, украина, "формула мира", владимир зеленский