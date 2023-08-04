https://ukraina.ru/20230804/1048489089.html

Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери

Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери - 04.08.2023 Украина.ру

Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери

Польские власти объявили две недели репетиций военного парада. В то же время войска перебросили на границу с Белоруссией. Жители Польши высмеивают действия властей

2023-08-04T16:47

2023-08-04T16:47

2023-08-04T16:47

новости

польша

парад

варшава

украина

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В Варшаве 15 августа состоится военный парад в честь Дня независимости Польши. Подготовка к параду уже началась - по улицам городов перемещается военная техника, местным жителям запретили ее фотографировать. С 4 по 6 августа по трассам пройдут колонны с тяжелой техникой, утром 7 августа в небе начнут группировать боевые самолеты. Репетиции воздушной части парада будут проходить ежедневно с 8 по 143 августа."Не публикуйте информацию и фотографии, показывающие передвижение войск и их местонахождение, даты и время прибытия военной техники, вылетов и посадок самолетов. 4-6 августа движение колонн военной техники пройдет по дорогам практически всех провинций", - сообщили в твиттер-аккаунте главного командования родов войск ВС Польши. Польские политики всю неделю держат жителей страны в напряжении. В СМИ ежедневно говорят об угрозе со стороны сотрудников ЧВК "Вагнер" из Белоруссии. У поляков в связи с этим возникают вопросы: а кто тогда будет охранять границу с Белоруссией, если все поедут на парад?- Кто будет охранять границу с Беларусью? Забора достаточно? - спросила Анна в комменатриях.- Пусть наша армия защищает границы, а не парады. Граждане платят налоги за оборонные способности, а не за партийные парады, на которых [глава Минобороны Польши] Мариуш Блащак и другие сторонники "ПиС" (Партия "Право и Справедливость". - Ред.) будут продвигать себя.- Да здравствует наш вождь Блащак! Блащак, с тобой нам жить и умирать! С тобой хоть в Москву! - комментирует Fabrizio Galtieri.Пост главного командования родов войск собрал много комментариев. В основном, поляки надеются, что войска не направят на Украину ("хватит с них", как пишут некоторые), издеваются над польскими властями из-за истерики вокруг Белоруссии, смеются над тем, как "пресная диктатура играет мускулами, которых нет", и так далее.

https://ukraina.ru/20230804/1048484967.html

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новости, польша, парад, варшава, украина