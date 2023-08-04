Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери - 04.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230804/1048489089.html
Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери
Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери - 04.08.2023 Украина.ру
Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери
Польские власти объявили две недели репетиций военного парада. В то же время войска перебросили на границу с Белоруссией. Жители Польши высмеивают действия властей
2023-08-04T16:47
2023-08-04T16:47
новости
польша
парад
варшава
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/03/1041466911_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7361ac754feed2d36093fa28e9cf7781.jpg
В Варшаве 15 августа состоится военный парад в честь Дня независимости Польши. Подготовка к параду уже началась - по улицам городов перемещается военная техника, местным жителям запретили ее фотографировать. С 4 по 6 августа по трассам пройдут колонны с тяжелой техникой, утром 7 августа в небе начнут группировать боевые самолеты. Репетиции воздушной части парада будут проходить ежедневно с 8 по 143 августа."Не публикуйте информацию и фотографии, показывающие передвижение войск и их местонахождение, даты и время прибытия военной техники, вылетов и посадок самолетов. 4-6 августа движение колонн военной техники пройдет по дорогам практически всех провинций", - сообщили в твиттер-аккаунте главного командования родов войск ВС Польши. Польские политики всю неделю держат жителей страны в напряжении. В СМИ ежедневно говорят об угрозе со стороны сотрудников ЧВК "Вагнер" из Белоруссии. У поляков в связи с этим возникают вопросы: а кто тогда будет охранять границу с Белоруссией, если все поедут на парад?- Кто будет охранять границу с Беларусью? Забора достаточно? - спросила Анна в комменатриях.- Пусть наша армия защищает границы, а не парады. Граждане платят налоги за оборонные способности, а не за партийные парады, на которых [глава Минобороны Польши] Мариуш Блащак и другие сторонники "ПиС" (Партия "Право и Справедливость". - Ред.) будут продвигать себя.- Да здравствует наш вождь Блащак! Блащак, с тобой нам жить и умирать! С тобой хоть в Москву! - комментирует Fabrizio Galtieri.Пост главного командования родов войск собрал много комментариев. В основном, поляки надеются, что войска не направят на Украину ("хватит с них", как пишут некоторые), издеваются над польскими властями из-за истерики вокруг Белоруссии, смеются над тем, как "пресная диктатура играет мускулами, которых нет", и так далее.
https://ukraina.ru/20230804/1048484967.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/03/1041466911_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_d654fb4c8bced2906361e80fbcf6ea5b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, парад, варшава, украина
Новости, Польша, парад, Варшава, Украина

Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери

16:47 04.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / st. chor. sztab. Rafał Mniedło / Wojsko PolskieВС Польши
ВС Польши - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / st. chor. sztab. Rafał Mniedło / Wojsko Polskie
Читать в
Польские власти объявили две недели репетиций военного парада. В то же время войска перебросили на границу с Белоруссией. Жители Польши высмеивают действия властей
В Варшаве 15 августа состоится военный парад в честь Дня независимости Польши. Подготовка к параду уже началась - по улицам городов перемещается военная техника, местным жителям запретили ее фотографировать. С 4 по 6 августа по трассам пройдут колонны с тяжелой техникой, утром 7 августа в небе начнут группировать боевые самолеты. Репетиции воздушной части парада будут проходить ежедневно с 8 по 143 августа.
"Не публикуйте информацию и фотографии, показывающие передвижение войск и их местонахождение, даты и время прибытия военной техники, вылетов и посадок самолетов. 4-6 августа движение колонн военной техники пройдет по дорогам практически всех провинций", - сообщили в твиттер-аккаунте главного командования родов войск ВС Польши.
Польские политики всю неделю держат жителей страны в напряжении. В СМИ ежедневно говорят об угрозе со стороны сотрудников ЧВК "Вагнер" из Белоруссии. У поляков в связи с этим возникают вопросы: а кто тогда будет охранять границу с Белоруссией, если все поедут на парад?
- Кто будет охранять границу с Беларусью? Забора достаточно? - спросила Анна в комменатриях.
- Пусть наша армия защищает границы, а не парады. Граждане платят налоги за оборонные способности, а не за партийные парады, на которых [глава Минобороны Польши] Мариуш Блащак и другие сторонники "ПиС" (Партия "Право и Справедливость". - Ред.) будут продвигать себя.
- Устраивать парад в то время, когда военные отдают тела (Погибают. - Ред.) на стольких направлениях, это как если бы импотент снимал порнофильм. Но все знают правду, - пишет Meneusz.
- Да здравствует наш вождь Блащак! Блащак, с тобой нам жить и умирать! С тобой хоть в Москву! - комментирует Fabrizio Galtieri.
Пост главного командования родов войск собрал много комментариев. В основном, поляки надеются, что войска не направят на Украину ("хватит с них", как пишут некоторые), издеваются над польскими властями из-за истерики вокруг Белоруссии, смеются над тем, как "пресная диктатура играет мускулами, которых нет", и так далее.
Саммит НАТО в Брюсселе
15:58
Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений РоссииВоенно-морской флот Польши находится в состоянии готовности , заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили журналисты польского издания Interia Wydarzenia
 
НовостиПольшапарадВаршаваУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и Киев
16:59"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов
16:50В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель
16:47Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери
16:46Самосбывающееся пророчество о ВСУ может лишить Киев помощи США: что говорили об Украине в мире 4 августа
16:33Попытка атаки в Новороссийске, США переключаются с Украины на Тайвань. О чём говорили эксперты 4 августа
15:58Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России
15:55ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ
15:47"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео
15:00Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили
14:56Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказаться
14:43Песков прокомментировал переброску вагнеровцев к польской границе
14:34В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии
14:33"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцев
14:33Жительница Лисичанска: Мы стали подозревать, что с нашими детьми что-то делают
14:27"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР
14:13Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизмене
13:53Украинские учителя "обворовали" Зеленского. Почему от бюджетников требуют вернуть социальную помощь
13:44У США заканчиваются боеприпасы из-за конфликта на Украине – СМИ
13:33Где ударит "Вагнер", чего ждать после весны-2024 и будет ли выгодным для нас мирный договор - Алёхин
Лента новостейМолния