https://ukraina.ru/20230804/1048488927.html

В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель

В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель - 04.08.2023 Украина.ру

В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель

Вооруженные силы Латвии провели учения на востоке страны. Местные жители по-разному выразили своё возмущение появлением военных. Об этом сообщили журналисты латвийского портала jauns.lv

2023-08-04T16:50

2023-08-04T16:50

2023-08-04T16:50

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Вооруженные силы Латвии провели учения в Латгалии. В рамках учений бойцы мотострелковой бригады сухопутных войск отправились на патрулирование населённых пунктов.Латгалия – область на востоке Латвии, основную часть населения составляют латгальцы и русские.Солдаты нескольких дивизий, в полной экипировке, с автоматами, по одному шли колонной по улицам Даугавпилса. Один из патрулей также направился в центр города.Разумеется, происходящее привлекло внимание местных жителей.Одна женщина по-русски спросила журналиста jauns.lv, случилось ли что-то в городе. Однако не получила ответа и была вынуждена перейти на латышский. Услышав, что беспокоиться не о чем и что это обычный учебный патруль, "дама ушла с недовольным выражением лица", пишет он.Если в Даугавпилсе, крупнейшем городе Латгалии, реакция людей казалась рассредоточенной, то в Краславе выход солдат на улицы моментально вызвал реакцию.Журналист jauns.lv пишет, что некоторые люди "по-русски выражали глубокое возмущение" происходящим.Но их всех затмил пожилой мужчина. Усмотрев колону бронированных машин, мужчина воспользовался тем, что было у него в руках – крупными спелыми вишнями.Журналист решил, что забрасывание солдат вишнями – не что иное, как добрый жест.

https://ukraina.ru/20230803/1048399138.html

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новости, латвия, русские, зарубежье, патруль