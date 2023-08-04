В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель - 04.08.2023 Украина.ру
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В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель
В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель - 04.08.2023 Украина.ру
В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель
Вооруженные силы Латвии провели учения на востоке страны. Местные жители по-разному выразили своё возмущение появлением военных. Об этом сообщили журналисты латвийского портала jauns.lv
2023-08-04T16:50
2023-08-04T16:50
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Вооруженные силы Латвии провели учения в Латгалии. В рамках учений бойцы мотострелковой бригады сухопутных войск отправились на патрулирование населённых пунктов.Латгалия – область на востоке Латвии, основную часть населения составляют латгальцы и русские.Солдаты нескольких дивизий, в полной экипировке, с автоматами, по одному шли колонной по улицам Даугавпилса. Один из патрулей также направился в центр города.Разумеется, происходящее привлекло внимание местных жителей.Одна женщина по-русски спросила журналиста jauns.lv, случилось ли что-то в городе. Однако не получила ответа и была вынуждена перейти на латышский. Услышав, что беспокоиться не о чем и что это обычный учебный патруль, "дама ушла с недовольным выражением лица", пишет он.Если в Даугавпилсе, крупнейшем городе Латгалии, реакция людей казалась рассредоточенной, то в Краславе выход солдат на улицы моментально вызвал реакцию.Журналист jauns.lv пишет, что некоторые люди "по-русски выражали глубокое возмущение" происходящим.Но их всех затмил пожилой мужчина. Усмотрев колону бронированных машин, мужчина воспользовался тем, что было у него в руках – крупными спелыми вишнями.Журналист решил, что забрасывание солдат вишнями – не что иное, как добрый жест.
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новости, латвия, русские, зарубежье, патруль
Новости, Латвия, русские, Зарубежье, патруль

В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель

16:50 04.08.2023
 
© flickr.com / Gatis Diezins
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© flickr.com / Gatis Diezins
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Вооруженные силы Латвии провели учения на востоке страны. Местные жители по-разному выразили своё возмущение появлением военных. Об этом сообщили журналисты латвийского портала jauns.lv
Вооруженные силы Латвии провели учения в Латгалии. В рамках учений бойцы мотострелковой бригады сухопутных войск отправились на патрулирование населённых пунктов.
Латгалия – область на востоке Латвии, основную часть населения составляют латгальцы и русские.
Солдаты нескольких дивизий, в полной экипировке, с автоматами, по одному шли колонной по улицам Даугавпилса. Один из патрулей также направился в центр города.
Разумеется, происходящее привлекло внимание местных жителей.
Одна женщина по-русски спросила журналиста jauns.lv, случилось ли что-то в городе. Однако не получила ответа и была вынуждена перейти на латышский. Услышав, что беспокоиться не о чем и что это обычный учебный патруль, "дама ушла с недовольным выражением лица", пишет он.
Если в Даугавпилсе, крупнейшем городе Латгалии, реакция людей казалась рассредоточенной, то в Краславе выход солдат на улицы моментально вызвал реакцию.
Журналист jauns.lv пишет, что некоторые люди "по-русски выражали глубокое возмущение" происходящим.
Но их всех затмил пожилой мужчина. Усмотрев колону бронированных машин, мужчина воспользовался тем, что было у него в руках – крупными спелыми вишнями.
"Он бросал их из своей сумки в каждого проходящего солдата. Не все такие пассы были удачными, несколько вишен упало на землю, но мужчина улыбался до ушей и продолжал с большим усилием", - пишет литовский журналист.
Журналист решил, что забрасывание солдат вишнями – не что иное, как добрый жест.
© flickr.com / © flickr.com/Gatis Diezins
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© flickr.com / © flickr.com/Gatis Diezins
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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