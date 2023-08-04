https://ukraina.ru/20230804/1048487479.html

"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов

"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов - 04.08.2023 Украина.ру

"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов

Новой волны мобилизации в России не планируется, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии изданию "Газета.ru" 4 августа

2023-08-04T16:59

2023-08-04T16:59

2023-08-04T16:59

новости

россия

мобилизация

госдума

андрей картаполов

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Новый законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации никак не связан с мобилизацией, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Картаполов пояснил, что законопроект подготовили ещё прошлой осенью, когда шла частичная мобилизация. Но на согласование законопроекта ушло много времени, и только на днях правительственная комиссия его одобрила.Глава оборонного комитета Госдумы ранее заявлял, что законопроект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут на рассмотрении этой осенью.По словам Картаполова, документ призван "выровнять ситуацию", так как уже существует ответственность за уклонение от службы по призыву, а за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена.Наказание за уклонение может составить до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230804/1048480499.html

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новости, россия, мобилизация, госдума, андрей картаполов