"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов - 04.08.2023 Украина.ру
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"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов
"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов - 04.08.2023 Украина.ру
"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов
Новой волны мобилизации в России не планируется, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии изданию "Газета.ru" 4 августа
2023-08-04T16:59
2023-08-04T16:59
новости
россия
мобилизация
госдума
андрей картаполов
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Новый законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации никак не связан с мобилизацией, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Картаполов пояснил, что законопроект подготовили ещё прошлой осенью, когда шла частичная мобилизация. Но на согласование законопроекта ушло много времени, и только на днях правительственная комиссия его одобрила.Глава оборонного комитета Госдумы ранее заявлял, что законопроект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут на рассмотрении этой осенью.По словам Картаполова, документ призван "выровнять ситуацию", так как уже существует ответственность за уклонение от службы по призыву, а за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена.Наказание за уклонение может составить до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20230804/1048480499.html
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новости, россия, мобилизация, госдума, андрей картаполов
Новости, Россия, мобилизация, Госдума, Андрей Картаполов

"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов

16:59 04.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Читать в
Новой волны мобилизации в России не планируется, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии изданию "Газета.ru" 4 августа
Новый законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации никак не связан с мобилизацией, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов пояснил, что законопроект подготовили ещё прошлой осенью, когда шла частичная мобилизация. Но на согласование законопроекта ушло много времени, и только на днях правительственная комиссия его одобрила.
"Никакой новой мобилизацией и не пахнет", — объяснил Картаполов.
Глава оборонного комитета Госдумы ранее заявлял, что законопроект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут на рассмотрении этой осенью.
По словам Картаполова, документ призван "выровнять ситуацию", так как уже существует ответственность за уклонение от службы по призыву, а за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена.
Наказание за уклонение может составить до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.
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