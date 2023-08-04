Самосбывающееся пророчество о ВСУ может лишить Киев помощи США: что говорили об Украине в мире 4 августа - 04.08.2023 Украина.ру
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Самосбывающееся пророчество о ВСУ может лишить Киев помощи США: что говорили об Украине в мире 4 августа
Самосбывающееся пророчество о ВСУ может лишить Киев помощи США: что говорили об Украине в мире 4 августа - 04.08.2023 Украина.ру
Самосбывающееся пророчество о ВСУ может лишить Киев помощи США: что говорили об Украине в мире 4 августа
Украина.ру, 04.08.2023
2023-08-04T16:46
2023-08-04T16:46
эксклюзив
украина
сша
всу
джо байден
виктория нуланд
джейк салливан
энтони блинкен
контрнаступление
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Война Украины на два фронтаПока на поле боя продолжается вооружённое противостояние, власти Украины вынуждены вести информационную войну с остальными государствами, сообщает телеканал NBC.Украинские чиновники уверены в победе своей страны, но хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать.Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор подтверждает, что существует риск того, что слишком мрачные выводы о перспективах ВСУ могут стать самосбывающимся пророчеством."Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, мы не собираемся давать им то, что им нужно для победы", — заявил дипломат.Тем временем некоторые официальные лица США в частном порядке выразили разочарование тем, что украинцы, по-видимому, воздерживаются от развёртывания некоторых наиболее хорошо оснащённых и обученных подразделений и что они не применяли принципов обучения, полученных на Западе.Один из высокопоставленных представителей Белого дома заявил, что США и их союзники предоставили Украине всё, что она просила для контрнаступления, в том числе 500 танков и сотни бронемашин."Несмотря на то, что украинцы оснащены новым оружием и снаряжением американского и другого западного производства, включая танки, ракеты большей дальности и артиллерийские боеприпасы, украинцам не хватает авиации, и они столкнулись с жёстким сопротивлением со стороны русских, которые установили сотни мин по всей линии фронта, установили противотанковые заграждения и вырытые ряды оборонительных траншей", - констатирует NBC.Украинское руководство, естественно, отвергает всё упрёки в свой адрес относительно медлительности при контрнаступлении."Смотрите, мы столкнулись с противником, который превосходит нас по личному составу, артиллерии и всему остальному. Мы должны быть Давидом в этой битве против Голиафа, а это значит, что мы должны быть умными", — заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью американскому телеканалу.В свою очередь бывший заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков рассказывает о тяжёлом положении ВСУ в противостоянии с российской армией. "Мы перешли в контрнаступление без какого-либо превосходства в воздухе — ни в авиации, ни в беспилотниках, ни в вертолётах. У нас есть немного с точки зрения высокоточных артиллерийских боеприпасов. Но говорить о сдерживании без всех этих необходимых компонентов смешно", — сказал Поляков.Байден не знает, чего хочет от УкраиныБывший судья Верховного суда Нью-Джерси, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано уверен, что у президента США Джо Байдена до сих пор нет понимания конечной цели в конфликте на Украине."Политикам, окружающим Байдена, просто нравится сама концепция войны с Россией. Люди, принимающие эти решения — третья по значимости чиновница Госдепа Виктория Нуланд, госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан — не скрывают ненависти к Владимиру Путину. Они уверены, что Украину можно использовать для истощения российской армии и, как следствие, истощения позиций Путина в России. Они не понимают, что Путин невероятно популярен, что он ведёт патриотическую войну за возвращение исконных земель", — заявил он в комментарии агентству Sputnik.
https://ukraina.ru/20230803/1048453443.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, сша, всу, джо байден, виктория нуланд, джейк салливан, энтони блинкен, контрнаступление
Эксклюзив, Украина, США, ВСУ, Джо Байден, Виктория Нуланд, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, контрнаступление

Самосбывающееся пророчество о ВСУ может лишить Киев помощи США: что говорили об Украине в мире 4 августа

16:46 04.08.2023
 
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Война Украины на два фронта
Пока на поле боя продолжается вооружённое противостояние, власти Украины вынуждены вести информационную войну с остальными государствами, сообщает телеканал NBC.
Украинские чиновники уверены в победе своей страны, но хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать.
Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор подтверждает, что существует риск того, что слишком мрачные выводы о перспективах ВСУ могут стать самосбывающимся пророчеством.
"Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, мы не собираемся давать им то, что им нужно для победы", — заявил дипломат.
Тем временем некоторые официальные лица США в частном порядке выразили разочарование тем, что украинцы, по-видимому, воздерживаются от развёртывания некоторых наиболее хорошо оснащённых и обученных подразделений и что они не применяли принципов обучения, полученных на Западе.
Один из высокопоставленных представителей Белого дома заявил, что США и их союзники предоставили Украине всё, что она просила для контрнаступления, в том числе 500 танков и сотни бронемашин.
"Несмотря на то, что украинцы оснащены новым оружием и снаряжением американского и другого западного производства, включая танки, ракеты большей дальности и артиллерийские боеприпасы, украинцам не хватает авиации, и они столкнулись с жёстким сопротивлением со стороны русских, которые установили сотни мин по всей линии фронта, установили противотанковые заграждения и вырытые ряды оборонительных траншей", - констатирует NBC.
ВСУ военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вчера, 15:35
ВСУ выдыхаются, Зеленский — последний президент. В Киеве подсчитывают потери и думают о будущемКонтрнаступление ВСУ явно буксует, потери растут, боевой дух не на высоте. Что пошло не так? Украинский военный эксперт Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым сообщил, что командованием ВСУ был разработан план контрнаступления, но "потом его, по всей видимости, начали менять"
Украинское руководство, естественно, отвергает всё упрёки в свой адрес относительно медлительности при контрнаступлении.
"Смотрите, мы столкнулись с противником, который превосходит нас по личному составу, артиллерии и всему остальному. Мы должны быть Давидом в этой битве против Голиафа, а это значит, что мы должны быть умными", — заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью американскому телеканалу.
В свою очередь бывший заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков рассказывает о тяжёлом положении ВСУ в противостоянии с российской армией.
"Мы перешли в контрнаступление без какого-либо превосходства в воздухе — ни в авиации, ни в беспилотниках, ни в вертолётах. У нас есть немного с точки зрения высокоточных артиллерийских боеприпасов. Но говорить о сдерживании без всех этих необходимых компонентов смешно", — сказал Поляков.
Байден не знает, чего хочет от Украины
Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано уверен, что у президента США Джо Байдена до сих пор нет понимания конечной цели в конфликте на Украине.
"Политикам, окружающим Байдена, просто нравится сама концепция войны с Россией. Люди, принимающие эти решения — третья по значимости чиновница Госдепа Виктория Нуланд, госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан — не скрывают ненависти к Владимиру Путину.
Они уверены, что Украину можно использовать для истощения российской армии и, как следствие, истощения позиций Путина в России. Они не понимают, что Путин невероятно популярен, что он ведёт патриотическую войну за возвращение исконных земель", — заявил он в комментарии агентству Sputnik.
- РИА Новости, 1920, 29.04.2023
29 апреля, 05:59
Самый влиятельный враг России. Что связывает Викторию Нуланд с Россией и УкраинойСегодня Виктория Нуланд - заместитель Госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Это четвертый по значению человек в дипломатической иерархии Америки. Госсекретарь в США - должность, равная министру иностранных дел.
 
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