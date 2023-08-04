"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео - 04.08.2023 Украина.ру
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"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео
"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео - 04.08.2023 Украина.ру
"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам Украина искренне верит в свою... Украина.ру, 04.08.2023
2023-08-04T15:47
2023-08-04T15:47
видео
ростислав ищенко
россия
украина
сво
норвегия
нато
ес
турция
эрдоган
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам Украина искренне верит в свою победу над Россией, почему бессмысленно включать враждебные государства в список недружественных стран, а также рассказал о том, когда и как на Западе провозгласили агрессивное богоборчество: 00:35 – Об обострении отношений между Польшей и Украиной; 04:04 – Почему Бразилия сочла необходимым присутствие России на переговорах по Украине? 08:22 – Зачем Зеленскому переговоры и о чём говорит позиция Бразилии? 11:18 – Норвегия в списке недружественных стран: нужен ли этот перечень вообще?15:55 – На чём основываются партнёрские отношения между Россией и Турцией? 19:40 – Зачем в Европе сжигают Коран и как долго будут терпеть мусульмане?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, ростислав ищенко, россия, украина, сво, норвегия, нато, ес, турция, эрдоган, бразилия, коран, ислам, швеция, христианство, православие, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, Норвегия, НАТО, ЕС, Турция, Эрдоган, Бразилия, Коран, ислам, Швеция, христианство, Православие

"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео

15:47 04.08.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам Украина искренне верит в свою победу над Россией, почему бессмысленно включать враждебные государства в список недружественных стран, а также рассказал о том, когда и как на Западе провозгласили агрессивное богоборчество:
00:35 – Об обострении отношений между Польшей и Украиной;
04:04 – Почему Бразилия сочла необходимым присутствие России на переговорах по Украине?
08:22 – Зачем Зеленскому переговоры и о чём говорит позиция Бразилии?
11:18 – Норвегия в списке недружественных стран: нужен ли этот перечень вообще?
15:55 – На чём основываются партнёрские отношения между Россией и Турцией?
19:40 – Зачем в Европе сжигают Коран и как долго будут терпеть мусульмане?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияУкраинаСВОНорвегияНАТОЕСТурцияЭрдоганБразилияКоранисламШвецияхристианствоПравославие
 
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