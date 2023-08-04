https://ukraina.ru/20230804/1048486218.html

"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео

"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео - 04.08.2023 Украина.ру

"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам Украина искренне верит в свою... Украина.ру, 04.08.2023

2023-08-04T15:47

2023-08-04T15:47

2023-08-04T15:47

видео

ростислав ищенко

россия

украина

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норвегия

нато

ес

турция

эрдоган

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам Украина искренне верит в свою победу над Россией, почему бессмысленно включать враждебные государства в список недружественных стран, а также рассказал о том, когда и как на Западе провозгласили агрессивное богоборчество: 00:35 – Об обострении отношений между Польшей и Украиной; 04:04 – Почему Бразилия сочла необходимым присутствие России на переговорах по Украине? 08:22 – Зачем Зеленскому переговоры и о чём говорит позиция Бразилии? 11:18 – Норвегия в списке недружественных стран: нужен ли этот перечень вообще?15:55 – На чём основываются партнёрские отношения между Россией и Турцией? 19:40 – Зачем в Европе сжигают Коран и как долго будут терпеть мусульмане?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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