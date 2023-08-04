"Понимают, что всё равно добьют": Ищенко об Украине, Польше и о том, на что неспособна Турция. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам Украина искренне верит в свою победу над Россией, почему бессмысленно включать враждебные государства в список недружественных стран, а также рассказал о том, когда и как на Западе провозгласили агрессивное богоборчество:
00:35 – Об обострении отношений между Польшей и Украиной;
04:04 – Почему Бразилия сочла необходимым присутствие России на переговорах по Украине?
08:22 – Зачем Зеленскому переговоры и о чём говорит позиция Бразилии?
11:18 – Норвегия в списке недружественных стран: нужен ли этот перечень вообще?
15:55 – На чём основываются партнёрские отношения между Россией и Турцией?
19:40 – Зачем в Европе сжигают Коран и как долго будут терпеть мусульмане?
00:35 – Об обострении отношений между Польшей и Украиной;
04:04 – Почему Бразилия сочла необходимым присутствие России на переговорах по Украине?
08:22 – Зачем Зеленскому переговоры и о чём говорит позиция Бразилии?
11:18 – Норвегия в списке недружественных стран: нужен ли этот перечень вообще?
15:55 – На чём основываются партнёрские отношения между Россией и Турцией?
19:40 – Зачем в Европе сжигают Коран и как долго будут терпеть мусульмане?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko