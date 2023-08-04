https://ukraina.ru/20230804/1048486106.html

ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ

ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ - 04.08.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ

С начала контрнаступления Киева потери ВСУ составили более 43 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России 4 августа

2023-08-04T15:55

2023-08-04T15:55

2023-08-04T15:55

новости

россия

минобороны рф

потери всу

контрнаступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/59/1033545980_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_c604bdc5d6a8a63024dc12e7da53c461.jpg

В ведомстве уточнили, что в это число не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наёмники.Также этот показатель не включает военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других БМП, в том числе немецкие танки "Leopard", французские колёсные танки "AMX" и американские БМП "Bradley".Ранее в МВД Украины обвинили свыше 3 тысяч военнослужащих ВСУ в "предательстве".

https://ukraina.ru/20230804/1048470853.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, минобороны рф, потери всу, контрнаступление