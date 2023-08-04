ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
С начала контрнаступления Киева потери ВСУ составили более 43 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России 4 августа
"С начала так называемого киевским режимом "наступления" в течение июня – июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более сорока трех тысяч военнослужащих", - говорится в сводке МО РФ.
В ведомстве уточнили, что в это число не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наёмники.
Также этот показатель не включает военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.
На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других БМП, в том числе немецкие танки "Leopard", французские колёсные танки "AMX" и американские БМП "Bradley".
Ранее в МВД Украины обвинили свыше 3 тысяч военнослужащих ВСУ в "предательстве".