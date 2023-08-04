ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ - 04.08.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ
ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ - 04.08.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ
С начала контрнаступления Киева потери ВСУ составили более 43 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России 4 августа
2023-08-04T15:55
2023-08-04T15:55
новости
россия
минобороны рф
потери всу
контрнаступление
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В ведомстве уточнили, что в это число не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наёмники.Также этот показатель не включает военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других БМП, в том числе немецкие танки "Leopard", французские колёсные танки "AMX" и американские БМП "Bradley".Ранее в МВД Украины обвинили свыше 3 тысяч военнослужащих ВСУ в "предательстве".
https://ukraina.ru/20230804/1048470853.html
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новости, россия, минобороны рф, потери всу, контрнаступление
Новости, Россия, Минобороны РФ, потери ВСУ, контрнаступление

ВСУ потеряли 43 тысячи человек за время "контрнаступа" - Минобороны РФ

15:55 04.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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С начала контрнаступления Киева потери ВСУ составили более 43 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России 4 августа
"С начала так называемого киевским режимом "наступления" в течение июня – июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более сорока трех тысяч военнослужащих", - говорится в сводке МО РФ.
В ведомстве уточнили, что в это число не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наёмники.
Также этот показатель не включает военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.
На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других БМП, в том числе немецкие танки "Leopard", французские колёсные танки "AMX" и американские БМП "Bradley".
Ранее в МВД Украины обвинили свыше 3 тысяч военнослужащих ВСУ в "предательстве".
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
10:38
"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП Запад поставляет Украине технику без запасных частей и инструментов для её починки. Шойгу продемонстрировали захваченную шведскую БМП CV-90, сообщили в Минобороны РФ
 
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