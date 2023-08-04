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Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России

Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России - 04.08.2023 Украина.ру

Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России

Военно-морской флот Польши находится в состоянии готовности , заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили журналисты польского издания Interia Wydarzenia

2023-08-04T15:58

2023-08-04T15:58

2023-08-04T15:58

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балтийское море

военные учения

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Польский лидер заявил, что это связано с присутствием бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.Дуда упомянул и об учениях Военно-морского флота России в Балтийском море. По его словам, поддержку Польше оказывает корабль ВМС Италии, также в бассейне Балтийского моря присутствуют корабли американских военно-морских сил. "За нашей безопасностью следят", добавил Дуда.Польша намерена продолжить модернизировать свой флот, в частности, закупить подводные лодки.2 августа в Минобороны России сообщили военно-морских учениях "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. В учениях под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова задействовано более 30 боевых кораблей и катеров и около 6 тысяч военнослужащих."В ходе учений планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различных уровней в управлении силами", — говорится в сообщении Минобороны РФ.3 августа президент Польши Анджей Дуда планировал посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне. Самолет четыре раза заходил на посадку, но в итоге вернулся в Варшаву. Польские власти объяснили это непогодой, а местные журналисты - опасениями из-за учений России в Балтийском море.

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новости, польша, зарубежье, россия, чвк "вагнер", вмф, балтийское море, военные учения