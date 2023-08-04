Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России - 04.08.2023 Украина.ру
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Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России
Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России - 04.08.2023 Украина.ру
Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России
Военно-морской флот Польши находится в состоянии готовности , заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили журналисты польского издания Interia Wydarzenia
2023-08-04T15:58
2023-08-04T15:58
новости
польша
зарубежье
россия
чвк "вагнер"
вмф
балтийское море
военные учения
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Польский лидер заявил, что это связано с присутствием бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.Дуда упомянул и об учениях Военно-морского флота России в Балтийском море. По его словам, поддержку Польше оказывает корабль ВМС Италии, также в бассейне Балтийского моря присутствуют корабли американских военно-морских сил. "За нашей безопасностью следят", добавил Дуда.Польша намерена продолжить модернизировать свой флот, в частности, закупить подводные лодки.2 августа в Минобороны России сообщили военно-морских учениях "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. В учениях под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова задействовано более 30 боевых кораблей и катеров и около 6 тысяч военнослужащих."В ходе учений планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различных уровней в управлении силами", — говорится в сообщении Минобороны РФ.3 августа президент Польши Анджей Дуда планировал посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне. Самолет четыре раза заходил на посадку, но в итоге вернулся в Варшаву. Польские власти объяснили это непогодой, а местные журналисты - опасениями из-за учений России в Балтийском море.
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новости, польша, зарубежье, россия, чвк "вагнер", вмф, балтийское море, военные учения
Новости, Польша, Зарубежье, Россия, ЧВК "Вагнер", ВМФ, Балтийское море, военные учения

Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России

15:58 04.08.2023
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Военно-морской флот Польши находится в состоянии готовности , заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили журналисты польского издания Interia Wydarzenia
"Военно-морской флот Польши находится в состоянии готовности", - заявил Дуда.
Польский лидер заявил, что это связано с присутствием бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.
Дуда упомянул и об учениях Военно-морского флота России в Балтийском море. По его словам, поддержку Польше оказывает корабль ВМС Италии, также в бассейне Балтийского моря присутствуют корабли американских военно-морских сил. "За нашей безопасностью следят", добавил Дуда.
Польша намерена продолжить модернизировать свой флот, в частности, закупить подводные лодки.
2 августа в Минобороны России сообщили военно-морских учениях "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. В учениях под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова задействовано более 30 боевых кораблей и катеров и около 6 тысяч военнослужащих.
"В ходе учений планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различных уровней в управлении силами", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
3 августа президент Польши Анджей Дуда планировал посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне. Самолет четыре раза заходил на посадку, но в итоге вернулся в Варшаву. Польские власти объяснили это непогодой, а местные журналисты - опасениями из-за учений России в Балтийском море.
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