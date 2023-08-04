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Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России
Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России - 04.08.2023 Украина.ру
Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России
Военно-морской флот Польши находится в состоянии готовности , заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили журналисты польского издания Interia Wydarzenia
2023-08-04T15:58
2023-08-04T15:58
2023-08-04T15:58
новости
польша
зарубежье
россия
чвк "вагнер"
вмф
балтийское море
военные учения
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Польский лидер заявил, что это связано с присутствием бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.Дуда упомянул и об учениях Военно-морского флота России в Балтийском море. По его словам, поддержку Польше оказывает корабль ВМС Италии, также в бассейне Балтийского моря присутствуют корабли американских военно-морских сил. "За нашей безопасностью следят", добавил Дуда.Польша намерена продолжить модернизировать свой флот, в частности, закупить подводные лодки.2 августа в Минобороны России сообщили военно-морских учениях "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. В учениях под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова задействовано более 30 боевых кораблей и катеров и около 6 тысяч военнослужащих."В ходе учений планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различных уровней в управлении силами", — говорится в сообщении Минобороны РФ.3 августа президент Польши Анджей Дуда планировал посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне. Самолет четыре раза заходил на посадку, но в итоге вернулся в Варшаву. Польские власти объяснили это непогодой, а местные журналисты - опасениями из-за учений России в Балтийском море.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, зарубежье, россия, чвк "вагнер", вмф, балтийское море, военные учения
Новости, Польша, Зарубежье, Россия, ЧВК "Вагнер", ВМФ, Балтийское море, военные учения
Дуда привёл ВМФ Польши в состояние готовности из-за учений России
Военно-морской флот Польши находится в состоянии готовности , заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили журналисты польского издания Interia Wydarzenia
"Военно-морской флот Польши находится в состоянии готовности", - заявил Дуда.
Польский лидер заявил, что это связано с присутствием бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.
Дуда упомянул и об учениях Военно-морского флота России в Балтийском море. По его словам, поддержку Польше оказывает корабль ВМС Италии, также в бассейне Балтийского моря присутствуют корабли американских военно-морских сил. "За нашей безопасностью следят", добавил Дуда.
Польша намерена продолжить модернизировать свой флот, в частности, закупить подводные лодки.
2 августа в Минобороны России сообщили военно-морских учениях "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. В учениях под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова задействовано более 30 боевых кораблей и катеров и около 6 тысяч военнослужащих.
"В ходе учений планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различных уровней в управлении силами", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
3 августа президент Польши Анджей Дуда планировал посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне. Самолет четыре раза заходил на посадку, но в итоге вернулся в Варшаву. Польские власти объяснили это непогодой, а местные журналисты - опасениями из-за учений России в Балтийском море.