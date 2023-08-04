https://ukraina.ru/20230804/1048483302.html

Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили

Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили - 04.08.2023 Украина.ру

Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили

В Госдуме поддерживают решение президента России Владимира Путина о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили. Об этом сообщили 4 августа в телеграм-канале Думы

2023-08-04T15:00

2023-08-04T15:00

2023-08-04T15:02

автомобили

государственная дума рф

вячеслав володин

новости

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/04/1048484480_0:115:3138:1880_1920x0_80_0_0_1d6d3d9131e5d1a24065aff47c735cb0.jpg

"Начинать надо с себя. <...> Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его. В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные "Москвичи", "Лады", позже будут "Волги", - сказал председатель Думы Вячеслав Володин.Он отметил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3".Он указал, что депутаты поддержали решение Путина. Ведь отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. По его словам, опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей.

https://ukraina.ru/20230410/1045180326.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

автомобили, государственная дума рф, вячеслав володин, новости, россия, владимир путин