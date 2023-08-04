Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили - 04.08.2023 Украина.ру
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Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили
Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили - 04.08.2023 Украина.ру
Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили
В Госдуме поддерживают решение президента России Владимира Путина о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили. Об этом сообщили 4 августа в телеграм-канале Думы
2023-08-04T15:00
2023-08-04T15:02
автомобили
государственная дума рф
вячеслав володин
новости
россия
владимир путин
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"Начинать надо с себя. &lt;...&gt; Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его. В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные "Москвичи", "Лады", позже будут "Волги", - сказал председатель Думы Вячеслав Володин.Он отметил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3".Он указал, что депутаты поддержали решение Путина. Ведь отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. По его словам, опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей.
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автомобили, государственная дума рф, вячеслав володин, новости, россия, владимир путин
автомобили, Государственная дума РФ, Вячеслав Володин, Новости, Россия, Владимир Путин

Поддержали решение Путина. Российские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили

15:00 04.08.2023 (обновлено: 15:02 04.08.2023)
 
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В Госдуме поддерживают решение президента России Владимира Путина о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили. Об этом сообщили 4 августа в телеграм-канале Думы
"Начинать надо с себя. <...> Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его. В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные "Москвичи", "Лады", позже будут "Волги", - сказал председатель Думы Вячеслав Володин.

Он отметил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3".

"Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная", —заметил Володин.

Он указал, что депутаты поддержали решение Путина. Ведь отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. По его словам, опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей.
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автомобилиГосударственная дума РФВячеслав ВолодинНовостиРоссияВладимир Путин
 
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