https://ukraina.ru/20230804/1048482678.html
В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии
В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии - 04.08.2023 Украина.ру
В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии
Глава МВД Польши Мариуш Каминский 4 августа в своем Twitter заявил о задержании "российского шпиона"
2023-08-04T14:34
2023-08-04T14:34
2023-08-04T14:34
шпионы
зарубежье
польша
новости
россия
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"Задержан еще один, шестнадцатый, подозреваемый в причастности к российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Он был взят под стражу", - написал министр.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, заверил, что Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России.Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. В июле польские власти сообщили о задержании "шпиона"-украинца.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шпионы, зарубежье, польша, новости, россия
шпионы, Зарубежье, Польша, Новости, Россия
В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии
Глава МВД Польши Мариуш Каминский 4 августа в своем Twitter заявил о задержании "российского шпиона"
"Задержан еще один, шестнадцатый, подозреваемый в причастности к российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Он был взят под стражу", - написал министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, заверил, что Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. В июле польские власти сообщили о задержании "шпиона"-украинца.