В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии - 04.08.2023 Украина.ру
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В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии
В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии - 04.08.2023 Украина.ру
В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии
Глава МВД Польши Мариуш Каминский 4 августа в своем Twitter заявил о задержании "российского шпиона"
2023-08-04T14:34
2023-08-04T14:34
шпионы
зарубежье
польша
новости
россия
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"Задержан еще один, шестнадцатый, подозреваемый в причастности к российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Он был взят под стражу", - написал министр.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, заверил, что Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России.Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. В июле польские власти сообщили о задержании "шпиона"-украинца.
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шпионы, зарубежье, польша, новости, россия
шпионы, Зарубежье, Польша, Новости, Россия

В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии

14:34 04.08.2023
 
© Brian Aslak / flickr
© Brian Aslak / flickr
Читать в
Глава МВД Польши Мариуш Каминский 4 августа в своем Twitter заявил о задержании "российского шпиона"
"Задержан еще один, шестнадцатый, подозреваемый в причастности к российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Он был взят под стражу", - написал министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, заверил, что Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. В июле польские власти сообщили о задержании "шпиона"-украинца.
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
8 июня, 10:05
Украинский шпион, задержанный в ДНР, раскаялся и заплакалЗадержанный в ДНР сотрудник службы внешней разведки Украины (СВРУ) сказал, что сожалеет в том, что передавал информацию киевским спецслужбам, а в процессе признания расплакался, сообщат РИА Новости 8 июня
 
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