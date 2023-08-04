https://ukraina.ru/20230804/1048482678.html

В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии

В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии - 04.08.2023 Украина.ру

В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии

Глава МВД Польши Мариуш Каминский 4 августа в своем Twitter заявил о задержании "российского шпиона"

2023-08-04T14:34

2023-08-04T14:34

2023-08-04T14:34

шпионы

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"Задержан еще один, шестнадцатый, подозреваемый в причастности к российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Он был взят под стражу", - написал министр.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, заверил, что Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России.Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. В июле польские власти сообщили о задержании "шпиона"-украинца.

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шпионы, зарубежье, польша, новости, россия