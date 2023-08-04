https://ukraina.ru/20230804/1048481450.html
Песков прокомментировал переброску вагнеровцев к польской границе
Песков прокомментировал переброску вагнеровцев к польской границе - 04.08.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал переброску вагнеровцев к польской границе
Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на польской границе бойцов ЧВК "Вагнер" является делом Республики. Такое заявление сделал 4 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне обеспокоенности Польши
2023-08-04T14:43
2023-08-04T14:43
2023-08-04T14:43
польша
зарубежье
белоруссия
чвк "вагнер"
лукашенко
дмитрий песков
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"Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющейся договоренности. Близ границ или нет... это территория Белоруссии", - сказал официальный представитель Кремля.Он подчеркнул также, что Белоруссия — суверенное государство и напомнил о склонности Польши к "нагнетанию напряженности".Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась в конце июля. Варшава заметила переброску более сотни вагнеровцев в сторону сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией. Польский премьер назвал ситуацию "шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг эту информацию, заявив, что никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в сто человек на границу не перемещались. "А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно", — заверил он.
https://ukraina.ru/20230804/1048461741.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, зарубежье, белоруссия, чвк "вагнер", лукашенко, дмитрий песков
Польша, Зарубежье, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", Лукашенко, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал переброску вагнеровцев к польской границе
Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на польской границе бойцов ЧВК "Вагнер" является делом Республики. Такое заявление сделал 4 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне обеспокоенности Польши
"Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющейся договоренности. Близ границ или нет... это территория Белоруссии", - сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул также, что Белоруссия — суверенное государство и напомнил о склонности Польши к "нагнетанию напряженности".
Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась в конце июля. Варшава заметила переброску более сотни вагнеровцев в сторону сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией. Польский премьер назвал ситуацию "шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".
Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг эту информацию, заявив, что никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в сто человек на границу не перемещались.
"А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно", — заверил он.