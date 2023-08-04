"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР - 04.08.2023 Украина.ру
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"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР
"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР - 04.08.2023 Украина.ру
"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский прибыл на допрос в киевский офис государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 4 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
2023-08-04T14:27
2023-08-04T14:27
депутат
дубинский
гбр
новости
допрос
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"Депутата вызвали в рамках уголовного производства, которое расследуется по нескольким статьям", - сказал источник.Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом депутата за границу во время действия военного положения. В частности, каким образом он выполнял свои обязанности, находясь за границей, и подписывал документы.Сам Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что уже побывал на допросе. Причем, по его словам, никаких вопросов по сути ему там не задавали.Он заверил, что таким образом власти пытаются изъять у него черновики протокола допроса по делу о госизмене Деркача."Я там выступаю свидетелем и привожу факты участия в этой госизмене Деркача Офиса президента", - объяснил Дубинский. Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что проводит обыски у депутата Верховной Рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". По данным украинского издания "Страна.ua", речь шла о Дубинском.Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на украинские власти. Также депутат Рады обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера при его работе в украинской компании Burisma.В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его подозревают в "связях с Россией" и "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.
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депутат, дубинский, гбр, новости, допрос
депутат, Дубинский, ГБР, Новости, допрос

"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР

14:27 04.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский прибыл на допрос в киевский офис государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 4 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
"Депутата вызвали в рамках уголовного производства, которое расследуется по нескольким статьям", - сказал источник.
Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом депутата за границу во время действия военного положения. В частности, каким образом он выполнял свои обязанности, находясь за границей, и подписывал документы.
Сам Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что уже побывал на допросе. Причем, по его словам, никаких вопросов по сути ему там не задавали.

"Потому что это тупой и примитивный политический заказ, для того чтобы закрть рот Дубинскому. Заказ Офиса президента (конкретно Зеленского и Ермака), которые поставили задачу своим ручным следователям в неотложных обысках...", - сказал депутат.

Он заверил, что таким образом власти пытаются изъять у него черновики протокола допроса по делу о госизмене Деркача.
"Я там выступаю свидетелем и привожу факты участия в этой госизмене Деркача Офиса президента", - объяснил Дубинский.
Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что проводит обыски у депутата Верховной Рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". По данным украинского издания "Страна.ua", речь шла о Дубинском.
Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на украинские власти. Также депутат Рады обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера при его работе в украинской компании Burisma.
В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его подозревают в "связях с Россией" и "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вчера, 11:58
Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у депутата Верховной Рады из-за подделки документов. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе СБУ
 
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