https://ukraina.ru/20230804/1048479840.html

"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР

"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР - 04.08.2023 Украина.ру

"Зеленский пытается закрыть мне рот": Дубинский объяснил, почему его вызвали на допрос в ГБР

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский прибыл на допрос в киевский офис государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 4 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

2023-08-04T14:27

2023-08-04T14:27

2023-08-04T14:27

депутат

дубинский

гбр

новости

допрос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/32/1030423230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7b1145b00dd1e33d109f4cf7cc5025.jpg

"Депутата вызвали в рамках уголовного производства, которое расследуется по нескольким статьям", - сказал источник.Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом депутата за границу во время действия военного положения. В частности, каким образом он выполнял свои обязанности, находясь за границей, и подписывал документы.Сам Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что уже побывал на допросе. Причем, по его словам, никаких вопросов по сути ему там не задавали.Он заверил, что таким образом власти пытаются изъять у него черновики протокола допроса по делу о госизмене Деркача."Я там выступаю свидетелем и привожу факты участия в этой госизмене Деркача Офиса президента", - объяснил Дубинский. Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что проводит обыски у депутата Верховной Рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". По данным украинского издания "Страна.ua", речь шла о Дубинском.Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на украинские власти. Также депутат Рады обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера при его работе в украинской компании Burisma.В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его подозревают в "связях с Россией" и "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.

https://ukraina.ru/20230803/1048447848.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

депутат, дубинский, гбр, новости, допрос