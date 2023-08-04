https://ukraina.ru/20230804/1048479004.html

Военком на передовой, сроки обучения на F-16, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 августа

Военком на передовой, сроки обучения на F-16, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 августа - 04.08.2023 Украина.ру

Военком на передовой, сроки обучения на F-16, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 августа

В командовании Воздушных сил Украины рассказали о том, сколько времени займёт обучение украинских лётчиков на F-16. Военкома из города Южный направили на передовую после сообщений о его коррумпированности. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-08-04T13:11

2023-08-04T13:11

2023-08-04T13:11

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 75 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 66 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 1 обстрел из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, на волновахском 3 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 241 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Советский, Червоногвардейский районы), Никольское, Благодатное, Владимировка."Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Старомихайловке и Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Кировском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не было зафиксировано.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 4 снаряда калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 14 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 11 снарядов калибром 155 мм.Согласно данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" ВСУ 3 августа выпустили 54 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 54 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 13; Голая Пристань — 15; Крынки — 9; Старая Збурьевка — 8; Солонцы — 9", - писало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщило агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ."В Белгородском районе в селе Журавлёвка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка – по 5 артиллерийских снарядов. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. <...> В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – зафиксировано 12 прилётов", - указывалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий."В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела на площади двух гектар загорелось поле с пшеницей, отряды ДПД его потушили. В Грайворонском городском округе под миномётный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка – зафиксировано 20 прилётов. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи. К настоящему времени ЛЭП восстановлена. Также из миномёта обстреляно село Сподарюшино – установлено 5 прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет", - также отмечалось в сводке.Кроме того, в Краснояружском районе по окраине села Колотиловка было выпущено три артиллерийских снаряда. При этом обошлось без последствий. Также рано утром 4 августа под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое. Было зафиксировано 6 прилётов. Пострадавших не было. Осколками снаряда была повреждена кровля, выбиты окна и посечены фасад в одном домовладении, а также хозпостройка и забор."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 7 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6 минометных снарядов, по хутору Марьино – 5. В результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Обучение на F-16В Воздушных силах Украины подтвердили, что в конце августа должно стартовать обучение украинских лётчиковна западныхистребителях F-16. Соответствующее заявление на брифинге сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат."Мы ориентируемся на конец лета по старту отправки пилотов в европейские страны на обучение. Надо понимать, что оно не будет быстрым, но и не будет таким долгосрочным, как надеются россияне. Я думаю, что наши пилоты так же быстро овладеют F-16, как [зенитчики] овладели Patriot. Единственное - нужно, чтобы весь состав авиационной коалиции, все страны, которые имеют учебные базы, тренажеры, инструкторов, учебные базы и самолёты, чтобы все присоединились, потому что нам надо быстро, нам надо как можно больше людей прогнать через эту программу учений", - подчеркнул Игнат.Он напомнил, что пилотам нужно до полугода для того, чтобы овладеть управлением истребителями.Ранее в Минобороны Украины заявляли, что страна может получить F-16 уже осенью. 30 июня в интервью The Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный призвал дать эти истребители его стране как можно скорее."Скажем так, количество самолётов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолётов, которые разрушают наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и не перебросить сюда?" - возмутился Залужный.По его словам, у ВВС РФ более современные самолёты, что даёт им преимущество над ВС ВСУ."Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолётов. Мне не нужно 120 самолётов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Вы с ума сошли?" Но с этим вопросом: "Нет, нет", – подчеркнул Залужный.Ожидается, что обучение украинских военлётов будет проходить в Румынии.Военкома на фронтВоенкома из города Южного Одесской области Егора Смирнова после появления в соцсетях сообщений о его обогащении отправили на передовую, сообщил Одесский областной ТЦК и СП (аналог российского военкомата — Ред.)."На днях в социальных сетях распространили информацию, что "депутат и военком из города Южный - Смирнов - стал долларовым миллионером во время войны, еще и "пригрел" в ТЦК двух своих соратников". Реагируя на общественный резонанс и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав, все трое вышеупомянутых военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования и социальной поддержки города Южный переведены для дальнейшей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже", - указывалось в сообщении военкомата в соцсетях.В ТЦК также инициировали проверку информации, распространённой в соцсетях: о том, что военком стал долларовым миллионером во время СВО и получил за этот же период значительные площади коммерческой недвижимости и гектары земли на побережье Чёрного моря. Госбюро расследований возбудило по данному факту уголовное производство.Смирнов ранее был членом партии "Батьківщина".Сейчас на Украине идёт широкомасштабная кампания против военкомов: из меняют на вернувшихся с фронта бойцов, которые по тем или иным причинам не могут продолжать воевать. При этом пристально проверяют те документы, которые выдали бывшие военкомы, и которые позволяют не мобилизовать того или иного гражданина. Некоторые усмотрели в этом попытку переложить вину за крайне жёсткую мобилизацию на военкомов, а также свидетельство надвигающейся масштабной мобилизации, когда в армию будут брать и тех, у кого есть все основания для того, чтобы не служить.Вопрос с коррумпированными военкомами затронул и президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 3 августа.

https://ukraina.ru/20230804/1048468345.html

https://ukraina.ru/20230803/1048463831.html

https://ukraina.ru/20230803/1048449783.html

https://ukraina.ru/20230803/1048441761.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники