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В Литве заявили, что закрытие границы с Белоруссией лишь вопрос времени

В Литве заявили, что закрытие границы с Белоруссией лишь вопрос времени - 04.08.2023 Украина.ру

В Литве заявили, что закрытие границы с Белоруссией лишь вопрос времени

Закрытие некоторые пунктов на литовской-белорусской границе лишь вопрос времени, заявил председатель Комитета по национальной безопасности и обороны Литвы Лариунас Кащюнас. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT

2023-08-04T13:12

2023-08-04T13:12

2023-08-04T13:12

новости

литва

граница

белоруссия

зарубежье

гитанас науседа

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

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Кащюнас не уточнил, о закрытии каких именно пунктов идёт речь, но заявил, что "если мы увидим только ухудшение ситуации, то будет принято решение и о полном закрытии границы".Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Белоруссией, если ситуация с безопасностью ухудшится из-за размещения бойцов ЧВК "Вагнер" на белорусских территориях.Против такой идеи высказался лидер оппозиционной Лейбористской партии Андрюс Мазуронис, пишет издание.По его словам, закрытие границ может принесли ущерб литовской экономике, поскольку ограничит возможности приезда в Литву белорусских специалистов в области информационных технологий.Политик не исключает необходимость закрыть границу из-за присутствия в Белоруссии "вагнеровцев", но сейчас, по его словам, для таких мер нет никаких обстоятельств.

https://ukraina.ru/20230803/1048453312.html

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новости, литва, граница, белоруссия, зарубежье, гитанас науседа, чвк "вагнер", "вагнеровцы"