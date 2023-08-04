https://ukraina.ru/20230804/1048477542.html

В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ

В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ - 04.08.2023 Украина.ру

В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ

Сведения более чем о 232 тысячах "военных преступников и предателей" внесли в инфосистему "Военный преступник" по состоянию на 3 августа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины

2023-08-04T13:17

2023-08-04T13:17

2023-08-04T13:17

коллаборанты

преступники

новости

украина

система

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Украинские силовики вносят сведения об участниках специальной военной операции в информационную систему "Военный преступник", сообщил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.В МВД включили в реестр "преступников" почти 200 тысяч военнослужащих российских войск, более 3,5 тысячи представителей частных военных компаний, свыше 3,2 тысячи "коллаборантов" и "предателей" Украины, 401 представителя военного руководства РФ.

https://ukraina.ru/20230317/1044469335.html

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2023

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коллаборанты, преступники, новости, украина, система