В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Сведения более чем о 232 тысячах "военных преступников и предателей" внесли в инфосистему "Военный преступник" по состоянию на 3 августа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины
Украинские силовики вносят сведения об участниках специальной военной операции в информационную систему "Военный преступник", сообщил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.
"Этой информацией мы делимся с нашими партнерами по каналам Европола. Они потом сами решают, закрывать ли этим гражданам доступ в свои страны", - указал он.
В МВД включили в реестр "преступников" почти 200 тысяч военнослужащих российских войск, более 3,5 тысячи представителей частных военных компаний, свыше 3,2 тысячи "коллаборантов" и "предателей" Украины, 401 представителя военного руководства РФ.