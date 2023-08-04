В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ - 04.08.2023 Украина.ру
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В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ
В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ - 04.08.2023 Украина.ру
В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ
Сведения более чем о 232 тысячах "военных преступников и предателей" внесли в инфосистему "Военный преступник" по состоянию на 3 августа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины
2023-08-04T13:17
2023-08-04T13:17
коллаборанты
преступники
новости
украина
система
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Украинские силовики вносят сведения об участниках специальной военной операции в информационную систему "Военный преступник", сообщил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.В МВД включили в реестр "преступников" почти 200 тысяч военнослужащих российских войск, более 3,5 тысячи представителей частных военных компаний, свыше 3,2 тысячи "коллаборантов" и "предателей" Украины, 401 представителя военного руководства РФ.
https://ukraina.ru/20230317/1044469335.html
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коллаборанты, преступники, новости, украина, система
коллаборанты, преступники, Новости, Украина, система

В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУ

13:17 04.08.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : president.gov.ua
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Сведения более чем о 232 тысячах "военных преступников и предателей" внесли в инфосистему "Военный преступник" по состоянию на 3 августа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины
Украинские силовики вносят сведения об участниках специальной военной операции в информационную систему "Военный преступник", сообщил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

"Этой информацией мы делимся с нашими партнерами по каналам Европола. Они потом сами решают, закрывать ли этим гражданам доступ в свои страны", - указал он.

В МВД включили в реестр "преступников" почти 200 тысяч военнослужащих российских войск, более 3,5 тысячи представителей частных военных компаний, свыше 3,2 тысячи "коллаборантов" и "предателей" Украины, 401 представителя военного руководства РФ.
- РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 13:23
Энергоструктура на волоске и репрессии против "коллаборантов". Что происходит в ХарьковеУтром 15 марта в Харькове прозвучал сильный взрыв, который хорошо слышали жители центральной и северо-западной части города – в Шевченковском (Дзержинском) и Киевском районах
 
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