https://ukraina.ru/20230804/1048476090.html

Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ

Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ - 04.08.2023 Украина.ру

Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ

Больше тысячи россиян и белорусов признаны угрозой безопасности Литвы. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT

2023-08-04T12:40

2023-08-04T12:40

2023-08-04T12:40

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В конце ноября 2022 года для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета, в которой необходимо указать определенную информацию, в том числе, своё отношение к российской спецоперации на Украине, сообщило издание со ссылкой на заявление департамента миграции Литвы.Анкету обязаны заполнять совершеннолетние граждане России и Белоруссии при подаче на литовскую визу, выдаче или изменении документа, предоставляющего право на проживание в Литве.После обработки данных департамент миграции Литвы установил, что 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России якобы представляют угрозу национальной безопасности Литвы.Кому-то из вышеупомянутых граждан было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве или в смене такого документа. Ряду граждан аннулировали ранее действовавшие разрешения. Части россиян и белорусов отказали в получении национальной литовской визы.Всем вышеупомянутым 1164 россиянам и белорусам запрещен въезд в Литву.

https://ukraina.ru/20230610/1047078385.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, литва, россияне, белорусы, виза, угроза, национальная безопасность, зарубежье, миграция