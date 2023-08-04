https://ukraina.ru/20230804/1048476090.html
Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ
Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ - 04.08.2023 Украина.ру
Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ
Больше тысячи россиян и белорусов признаны угрозой безопасности Литвы. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT
2023-08-04T12:40
2023-08-04T12:40
2023-08-04T12:40
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миграция
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В конце ноября 2022 года для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета, в которой необходимо указать определенную информацию, в том числе, своё отношение к российской спецоперации на Украине, сообщило издание со ссылкой на заявление департамента миграции Литвы.Анкету обязаны заполнять совершеннолетние граждане России и Белоруссии при подаче на литовскую визу, выдаче или изменении документа, предоставляющего право на проживание в Литве.После обработки данных департамент миграции Литвы установил, что 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России якобы представляют угрозу национальной безопасности Литвы.Кому-то из вышеупомянутых граждан было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве или в смене такого документа. Ряду граждан аннулировали ранее действовавшие разрешения. Части россиян и белорусов отказали в получении национальной литовской визы.Всем вышеупомянутым 1164 россиянам и белорусам запрещен въезд в Литву.
https://ukraina.ru/20230610/1047078385.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, россияне, белорусы, виза, угроза, национальная безопасность, зарубежье, миграция
Новости, Литва, россияне, белорусы, виза, угроза, национальная безопасность, Зарубежье, миграция
Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ
Больше тысячи россиян и белорусов признаны угрозой безопасности Литвы. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT