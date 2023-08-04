Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ - 04.08.2023 Украина.ру
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Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ
Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ - 04.08.2023 Украина.ру
Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ
Больше тысячи россиян и белорусов признаны угрозой безопасности Литвы. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT
2023-08-04T12:40
2023-08-04T12:40
новости
литва
россияне
белорусы
виза
угроза
национальная безопасность
зарубежье
миграция
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В конце ноября 2022 года для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета, в которой необходимо указать определенную информацию, в том числе, своё отношение к российской спецоперации на Украине, сообщило издание со ссылкой на заявление департамента миграции Литвы.Анкету обязаны заполнять совершеннолетние граждане России и Белоруссии при подаче на литовскую визу, выдаче или изменении документа, предоставляющего право на проживание в Литве.После обработки данных департамент миграции Литвы установил, что 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России якобы представляют угрозу национальной безопасности Литвы.Кому-то из вышеупомянутых граждан было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве или в смене такого документа. Ряду граждан аннулировали ранее действовавшие разрешения. Части россиян и белорусов отказали в получении национальной литовской визы.Всем вышеупомянутым 1164 россиянам и белорусам запрещен въезд в Литву.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, литва, россияне, белорусы, виза, угроза, национальная безопасность, зарубежье, миграция
Новости, Литва, россияне, белорусы, виза, угроза, национальная безопасность, Зарубежье, миграция

Больше тысячи россиян и белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы - СМИ

12:40 04.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДокументыдля пересечения границы с Литвой
Документыдля пересечения границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Больше тысячи россиян и белорусов признаны угрозой безопасности Литвы. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT
В конце ноября 2022 года для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета, в которой необходимо указать определенную информацию, в том числе, своё отношение к российской спецоперации на Украине, сообщило издание со ссылкой на заявление департамента миграции Литвы.
Анкету обязаны заполнять совершеннолетние граждане России и Белоруссии при подаче на литовскую визу, выдаче или изменении документа, предоставляющего право на проживание в Литве.
После обработки данных департамент миграции Литвы установил, что 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России якобы представляют угрозу национальной безопасности Литвы.
Кому-то из вышеупомянутых граждан было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве или в смене такого документа. Ряду граждан аннулировали ранее действовавшие разрешения. Части россиян и белорусов отказали в получении национальной литовской визы.
Всем вышеупомянутым 1164 россиянам и белорусам запрещен въезд в Литву.
Татьяна Андриец - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
10 июня, 11:52
Дело Татьяны Андриец. 22-летняя студентка угрожает латвийской государственности22-летнюю Татьяну Андриец и других оппозиционных гражданских активистов обвинили в совершении особо тяжких преступлений против Латвийского государства в пользу России через тг-канал "Антифашисты Прибалтики"
 
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