https://ukraina.ru/20230804/1048474392.html
"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео
"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео - 04.08.2023 Украина.ру
"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного... Украина.ру, 04.08.2023
2023-08-04T11:31
2023-08-04T11:31
2023-08-04T11:31
веселовский
видео
россия
украина
сво
крым
зерновая сделка
черное море
атаки
сша
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Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал о целях США и положении киевского режима: 00:47 – Об атаках в Чёрном море и зерновой сделке; 03:47 – Попытки Турции повлиять на ход зерновой сделки; 04:34 - Цели завершающей фазы украинского наступления; 11:49 - Дождётся ли Киев гарантий безопасности от США? 13:03 - Ментальная интеграция новых регионов; 20:32 – О факторе самоопределения; 22:11 - Крымский туристический сезон.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
веселовский, видео, россия, украина, сво, крым, зерновая сделка, черное море, атаки, сша, запад, киев, гарантии, наступление, интеграция, видео
Веселовский, Видео, Россия, Украина, СВО, Крым, зерновая сделка, Черное море, атаки, США, Запад, Киев, гарантии, наступление, интеграция
"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал о целях США и положении киевского режима:
00:47 – Об атаках в Чёрном море и зерновой сделке;
03:47 – Попытки Турции повлиять на ход зерновой сделки;
04:34 - Цели завершающей фазы украинского наступления;
11:49 - Дождётся ли Киев гарантий безопасности от США?
13:03 - Ментальная интеграция новых регионов;
20:32 – О факторе самоопределения;
22:11 - Крымский туристический сезон.