"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео - 04.08.2023 Украина.ру
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"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео
"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео - 04.08.2023 Украина.ру
"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного... Украина.ру, 04.08.2023
2023-08-04T11:31
2023-08-04T11:31
веселовский
видео
россия
украина
сво
крым
зерновая сделка
черное море
атаки
сша
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Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал о целях США и положении киевского режима: 00:47 – Об атаках в Чёрном море и зерновой сделке; 03:47 – Попытки Турции повлиять на ход зерновой сделки; 04:34 - Цели завершающей фазы украинского наступления; 11:49 - Дождётся ли Киев гарантий безопасности от США? 13:03 - Ментальная интеграция новых регионов; 20:32 – О факторе самоопределения; 22:11 - Крымский туристический сезон.
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веселовский, видео, россия, украина, сво, крым, зерновая сделка, черное море, атаки, сша, запад, киев, гарантии, наступление, интеграция, видео
Веселовский, Видео, Россия, Украина, СВО, Крым, зерновая сделка, Черное море, атаки, США, Запад, Киев, гарантии, наступление, интеграция

"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео

11:31 04.08.2023
 
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Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал о целях США и положении киевского режима:
00:47 – Об атаках в Чёрном море и зерновой сделке;
03:47 – Попытки Турции повлиять на ход зерновой сделки;
04:34 - Цели завершающей фазы украинского наступления;
11:49 - Дождётся ли Киев гарантий безопасности от США?
13:03 - Ментальная интеграция новых регионов;
20:32 – О факторе самоопределения;
22:11 - Крымский туристический сезон.
 
ВеселовскийВидеоРоссияУкраинаСВОКрымзерновая сделкаЧерное мореатакиСШАЗападКиевгарантиинаступлениеинтеграция
 
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