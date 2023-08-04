https://ukraina.ru/20230804/1048474392.html

"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео

"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео - 04.08.2023 Украина.ру

"Разговор с Путиным надо заслужить": Веселовский о зерне, атаках и наступе. Видео

Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного... Украина.ру, 04.08.2023

2023-08-04T11:31

2023-08-04T11:31

2023-08-04T11:31

веселовский

видео

россия

украина

сво

крым

зерновая сделка

черное море

атаки

сша

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Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал о целях США и положении киевского режима: 00:47 – Об атаках в Чёрном море и зерновой сделке; 03:47 – Попытки Турции повлиять на ход зерновой сделки; 04:34 - Цели завершающей фазы украинского наступления; 11:49 - Дождётся ли Киев гарантий безопасности от США? 13:03 - Ментальная интеграция новых регионов; 20:32 – О факторе самоопределения; 22:11 - Крымский туристический сезон.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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