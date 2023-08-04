https://ukraina.ru/20230804/1048473496.html

Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизмене

Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизмене - 04.08.2023 Украина.ру

Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизмене

На днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье

2023-08-04T14:13

2023-08-04T14:13

2023-08-04T15:00

эксклюзив

госизмена

срок

россия

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Рекордное количество делС 2022 года ФСБ опубликовала 26 сообщений о задержании подозреваемых в совершении госизмены, причем в части из них сообщалось об аресте двух и более фигурантов.Большая часть — 18 сообщений — пришлась на 2023 год. Чаще всего задержания происходили в Хабаровском крае и Крыму, однако фигурировали в сводках также Тюменская, Амурская, Омская, Ростовская, Сахалинская, Воронежская и другие области.Москва побила свой собственный рекорд. По делам о госизмене с начала текущего года в столице арестовали 15 человек. Это рекордная цифра за последние пять лет.Для понимания, в 2022-м в госизмене в Москве обвинили 13 человек, 2021-м — 10, в 2020-м — 6, в 2019-м — 11.За что чаще всего задерживаютПрактически все уголовные дела по 275-й статье последних месяцев были возбуждены из-за действий в пользу Украины. Вот основные поводы для обвинения:Санкции 275-й статьиСтатья 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена» предусматривает наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.Ранее максимальная санкция по этой статье составляла 20 лет лишения свободы. Весной 2023 года, после теракта, унесшего жизнь Владлена Татарского, ответственность по ст. 275 была ужесточена.Предыдущее обновление закона было сделано летом 2022 года. Тогда депутаты расширили понятия госизмены, приравняв к ней «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий».Тогда же появилась и статья 275.1, которая ввела ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях оказания им содействия в работе, «заведомо направленной против безопасности» России.Материалы дел по статье о госизмене, как правило, засекречиваются, а процессы проходят в закрытом режиме. Передача сведений СБУВ апреле 2023 года был арестован Дмитрий Кича — сотрудник (по другим данным — экс-сотрудник) столичного оружейного завода «Промтехнология», выпускающего охотничьи и спортивные винтовки под торговой маркой ORSIS. Его обвинили в «государственной измене в пользу зарубежных стран».Еще один фигурант, уже из Ростова-на-Дону, — инженер-конструктор предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаил Взводнов. По данным следствия, он передал военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средствах ПВО и личном составе Вооруженных сил России.Был задержан и 34-летний уроженец Крыма, который отправил видеозапись о расположении российских военных «в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных».А в Курской области арестовали сразу несколько человек, их также подозревают в передаче ВСУ сведений об объектах российской Минобороны. По информации ФСБ, эти данные могли быть использованы киевским режимом для диверсий и терактов на территории РФ.Также в числе задержанных директор по качеству авиационного завода Московской области. Следствию известно, что он сфотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправил гражданину Украины — сотруднику «Одесского авиационного завода».Было в СМИ и сообщение об аресте новосибирского физика, сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Валерия Звегинцева. Его тоже обвинили в госизмене, однако подробности дела не были обнародованы.Тайное сотрудничество с иностранными спецслужбамиОдним из фигурантов по 275.1 УК РФ стал петербуржец Даниил Кринари. Его задержали в Гродно по запросу ФСБ. Следствию известно, что мужчина вербовал в Белоруссии агентов под руководством сотрудника военной разведки Украины Вячеслава Розума.Обвинение получил также экс-сотрудник посольства США в России Роберт Шонов. Ранее он работал в американском консульстве во Владивостоке.Попали под арест и двое ученых — научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов, директор этого института Александр Шиплюк, а также ученый Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Всех их обвиняли в передаче данных, составляющих гостайну РФ.В начале июля дело по Колкеру было прекращено по факту его смерти. Ученый умер в СИЗО от рака поджелудочной железы.Перевод денег ВСУВ Воронежской области задержали сразу троих местных жителей за помощь членам «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России).В Пермском крае в поле зрения ФСБ попал сотрудник одного из банков. Он перевел на счет украинской кредитно-финансовой организации средства для покупки беспилотников и тепловизоров для ВСУ.Аналогичный арест произошел в Орле. Там сотрудники ФСБ задержали ЛГБТ-активиста, оказывавшего регулярную финансовую поддержку украинским войскам.Попытки воевать на стороне ВСУСообщения о таких задержаниях в 2023 году также нередко становились достоянием общественности. Задержания происходили в Твери, Нальчике, Белгородской и Тамбовской областях. Последнего фигуранта сотрудники ФСБ взяли при попытке уехать на Украину через Турцию.Уже вынесенные решенияПо данным статистики Верховного суда, число осужденных по 275 УК РФ в 2022 году составило 16 человек, в 2021-м — 14, в 2020-м — 6.Периодически появляется информация и о приговорах 2023 года. Так, россиянин Евгений Никифоров получил в апреле этого года шесть с половиной лет заключения за попытку «устроиться» добровольцем в ВСУ.Житель Санкт-Петербурга с аналогичным обвинением будет отбывать пять с половиной лет, а его земляк, пытавшийся вплавь пересечь границу с Украиной, проведет в тюрьме шесть лет.Супруги из Курской области, работавшие на оборонном предприятии, получили 17 и 13 лет, а бывшему сотруднику регионального Минприроды Артуру Катрычко дали 12. Все трое передавали данные СБУ.Оппозиционер Владимир Кара-Мурза* получил 25 лет тюрьмы. Его дело касалось трех выступлений за рубежом: 8 октября 2021 года в Лиссабоне на парламентской ассамблее НАТО, 29 октября в Осло на Хельсинкском комитете и 29 марта 2022 года в Вашингтоне на Хельсинкской комиссии конгресса США.Основателю компании Group-IB Илье Сачкову дали 14 лет строгого режима, а журналисту Ивану Сафонову — 22. Детали дел в обоих случаях не раскрывались, однако адвокат Сафонова заявил журналистам, что, по версии ФСБ, его клиент был завербован спецслужбами Чехии и в 2017 году передал им секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских ВС на Ближнем Востоке».* Признан в РФ иноагентом.

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эксклюзив, госизмена, срок, россия