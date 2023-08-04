https://ukraina.ru/20230804/1048472790.html
В Киеве боятся, что декоммунизированная "Родина-мать" станет военной целью ВС РФ
В Киеве боятся, что декоммунизированная "Родина-мать" станет военной целью ВС РФ - 04.08.2023 Украина.ру
В Киеве боятся, что декоммунизированная "Родина-мать" станет военной целью ВС РФ
Директор национального музея Второй мировой войны в Киеве Юрий Савчук пожаловался, что монумент "Родина-мать" может стать военной целью России после установки на него украинского трезубца, передает 4 августа польское издание pap.pl
2023-08-04T11:47
2023-08-04T11:47
2023-08-04T11:47
родина-мать
монумент
киев
россия
военные
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037927994_0:137:1920:1217_1920x0_80_0_0_0aac1f486f0ea77e0dabccddd14b883f.jpg.webp
"Русские говорят, что хотят его разрушить... Поэтому сложно сказать, что памятник в безопасности", - заверил Савчук.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В июле власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).В минувшее воскресенье начался демонтаж 450-киллограммового советского герба.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
https://ukraina.ru/20230731/1048383403.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037927994_0:0:1695:1271_1920x0_80_0_0_e2c39f08d71f2f581e8f06e74d82b016.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
родина-мать, монумент, киев, россия, военные, новости
В Киеве боятся, что декоммунизированная "Родина-мать" станет военной целью ВС РФ
Директор национального музея Второй мировой войны в Киеве Юрий Савчук пожаловался, что монумент "Родина-мать" может стать военной целью России после установки на него украинского трезубца, передает 4 августа польское издание pap.pl
"Русские говорят, что хотят его разрушить... Поэтому сложно сказать, что памятник в безопасности", - заверил Савчук.
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
В июле власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).
В минувшее воскресенье начался демонтаж 450-киллограммового советского герба.
В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.