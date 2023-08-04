https://ukraina.ru/20230804/1048472790.html

В Киеве боятся, что декоммунизированная "Родина-мать" станет военной целью ВС РФ

В Киеве боятся, что декоммунизированная "Родина-мать" станет военной целью ВС РФ - 04.08.2023 Украина.ру

В Киеве боятся, что декоммунизированная "Родина-мать" станет военной целью ВС РФ

Директор национального музея Второй мировой войны в Киеве Юрий Савчук пожаловался, что монумент "Родина-мать" может стать военной целью России после установки на него украинского трезубца, передает 4 августа польское издание pap.pl

2023-08-04T11:47

2023-08-04T11:47

2023-08-04T11:47

родина-мать

монумент

киев

россия

военные

новости

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"Русские говорят, что хотят его разрушить... Поэтому сложно сказать, что памятник в безопасности", - заверил Савчук.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В июле власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).В минувшее воскресенье начался демонтаж 450-киллограммового советского герба.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.

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родина-мать, монумент, киев, россия, военные, новости