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"Рандеву" Лаймы Вайкуле, гудбай! Почему Сердючка завершает карьеру, а Пугачёву в России заплюют

"Рандеву" Лаймы Вайкуле, гудбай! Почему Сердючка завершает карьеру, а Пугачёву в России заплюют - 04.08.2023 Украина.ру

"Рандеву" Лаймы Вайкуле, гудбай! Почему Сердючка завершает карьеру, а Пугачёву в России заплюют

Черная метка участникам фестиваля "Рандеву".

2023-08-04T12:10

2023-08-04T12:10

2023-08-04T12:19

эксклюзив

россия

верка сердючка

раймонд паулс

алла пугачева

иноагенты

артисты

украинские артисты

всу

фестиваль

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Можно считать, что Лайма Вайкуле, она же "Слепой Пью", передала всем участникам своего фестиваля "Рандеву" чёрную метку. После посещения этого мероприятия, больше похожего на антирусский шабаш, мнение о них в обществе резко меняется.Если до "Рандеву" мы просто возмущались словам и речам "иноагентов" и примкнувших к ним украинских артистов, то теперь, после явной поддержки зрителями и участниками фестиваля ВСУ, ситуация принимает более серьёзный оборот.Уже выдвигают требования зампред Комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко, и писатель Юрий Поляков: запретить въезд в Россию участникам этого фестиваля.Для артистов, которые имеют российское гражданство, сделать это на сегодняшний день с юридической точки зрения невозможно. Но в обществе начинается на эту тему серьезная дискуссия. И это ещё не все посмотрели кадры некоторых выступлений на фестивале!Возможно, это и было целью Вайкуле: организовать сообщество "отлучённых". Чтобы уже все точно почувствовали себя в одной лодке с Лаймой.Раймонд Паулс: Латвия стала провинциейИнтересный момент. На фестивале отсутствовал Раймонд Паулс. А представляете, как было бы эффектно! Появление "маэстро" рядом с Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле, которые исполняли раньше его знаменитые песни. Говорят, что Вайкуле очень этого хотела. Ну хотя бы один выход на сцену, буквально на пять минут!Но Раймонд Паулс отказался: "Я в последние годы у неё на фестивале не был. Это всё не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу."Раймонд Паулс не высказывался негативно о России за последние полтора года, и за это получал критику и придирки от коллег: пора, мол, как-то "патриотично" отозваться, Раймонд Волдемарович.Но народный артист СССР, бывший министр культуры Латвии, человек со сложным характером, который в своё время, кстати, многое лично сделал, чтобы Латвия пошла по "патриотическому" пути, с отказом от русских школ, русского языка и т.д., промолчал. Уже только для этого в Латвии требуется сейчас достаточное мужество.А по поводу отрыва Латвии от России совсем недавно он высказывал сожаление и говорил, что Латвия без России стала "глухой провинцией". И для того, чтобы это публично в Латвии сегодня заявить, тоже нужно определенное мужество. Это, пожалуй, может позволить себе только такой заслуженный и независимый человек, как Паулс. Раймонду Паулсу 87 лет, но он сохранил способность идти против "мейнстрима".Хотя, честно говоря, посещение лайминого "Рандеву" было бы опасно для психического здоровья и гораздо более молодого человека.Один только Данилко - Сердючка чего стоил.Последний выход СердючкиМежду прочим, становится понятно, почему Данилко собирается через год завершить проект "Сердючка". Он с трудом двигается на сцене, задыхается, ему очевидно мешает лишний вес. С трудом поёт. Ну как поёт. Произносит несколько фраз в своем стиле "гоп! гоп!" речитатива.Основные его "речёвки": Раша, гудбай! Украина пэрэможэ! Слава Украине!Все это перемежается не менее задорным: Танцы! Шманцы! Слава Украине! Айн, цвай, полицай! Украина!На заднике в это время появляется портрет командующего украинской армией генерала Залужного, сложившего пальчики сердечком. Как мило!И на всё это благосклонно смотрят из зрительного зала иноагенты Макаревич с Галкиным, смеётся Алла Пугачёва.Очень сложно представить, что Алла Пугачёва желает поражения своей стране и армии России, но это теперь очевидный факт. Радостно смеётся народная артистка СССР, лауреат Госпремии Российской федерации под фото Залужного и крики "Украина пэрэможэ!"Толстый, обрюзгший, немолодой Данилко (ему в этом году исполнится 50 лет) кривляется на сцене, уже без былого задора и хорошей обаятельной наглости. А что делать. Денежки сами себя не заработают.Откормленные двухметровые "мальчики-зайчики" с ушками на головах прыгают на сцене, виляя задами и высоко подбрасывая мощные ноги. "Слава Украине!"Честно говоря, если представить себе, что настоящий, реальный патриот Украины появился бы в этом зале, он должен был бы посчитать всё происходящее отвратительной насмешкой. Какой это выступление и является.Странно, что патриоты Украины ещё не бьют Данилко за все эти "танцы - шманцы - слава Украине"!Другой вопрос: кто все эти люди, которые купили билеты, чтобы посмотреть на это убожество.Все зрители "донатят ВСУ", так как часть собранных Лаймой средств идёт для поддержки армии Украины. И пускай это символические деньги, которых не хватит на один патрон, но это откровенная, явная и неприкрытая поддержка ВСУ.Говорят, что не все, в том числе Алла Пугачёва, понимали, что будет на фестивале. Это вряд ли. Все знали, как в последнее время оформлены выступления Сердючки, все знали про поддержку ВСУ. И вот получается, что наша народная примадонна поддерживает своим участием враждебную России армию. Как уж тут возвращаться в Россию после этого? Заплюют!Так что никто из присутствовавших в зале не был шокирован."Раша, гудбай!" - радостно кричит Данилко, заработавший, кстати, все свои миллионы на концертах в России, и все смеются и аплодируют. Так может, действительно, надо удовлетворить их желание?

https://ukraina.ru/20230731/1048360390.html

https://ukraina.ru/20230725/1048229386.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, верка сердючка, раймонд паулс, алла пугачева, иноагенты, артисты, украинские артисты, всу, фестиваль, юрий поляков, латвия