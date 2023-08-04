"Рандеву" Лаймы Вайкуле, гудбай! Почему Сердючка завершает карьеру, а Пугачёву в России заплюют
12:10 04.08.2023 (обновлено: 12:19 04.08.2023)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / rus.tvnet.lv
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / rus.tvnet.lv
Черная метка участникам фестиваля "Рандеву".
Можно считать, что Лайма Вайкуле, она же "Слепой Пью", передала всем участникам своего фестиваля "Рандеву" чёрную метку. После посещения этого мероприятия, больше похожего на антирусский шабаш, мнение о них в обществе резко меняется.
Если до "Рандеву" мы просто возмущались словам и речам "иноагентов" и примкнувших к ним украинских артистов, то теперь, после явной поддержки зрителями и участниками фестиваля ВСУ, ситуация принимает более серьёзный оборот.
Уже выдвигают требования зампред Комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко, и писатель Юрий Поляков: запретить въезд в Россию участникам этого фестиваля.
Для артистов, которые имеют российское гражданство, сделать это на сегодняшний день с юридической точки зрения невозможно. Но в обществе начинается на эту тему серьезная дискуссия. И это ещё не все посмотрели кадры некоторых выступлений на фестивале!
Возможно, это и было целью Вайкуле: организовать сообщество "отлучённых". Чтобы уже все точно почувствовали себя в одной лодке с Лаймой.
Раймонд Паулс: Латвия стала провинцией
Интересный момент. На фестивале отсутствовал Раймонд Паулс. А представляете, как было бы эффектно! Появление "маэстро" рядом с Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле, которые исполняли раньше его знаменитые песни. Говорят, что Вайкуле очень этого хотела. Ну хотя бы один выход на сцену, буквально на пять минут!
Но Раймонд Паулс отказался: "Я в последние годы у неё на фестивале не был. Это всё не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу."
Раймонд Паулс не высказывался негативно о России за последние полтора года, и за это получал критику и придирки от коллег: пора, мол, как-то "патриотично" отозваться, Раймонд Волдемарович.
Но народный артист СССР, бывший министр культуры Латвии, человек со сложным характером, который в своё время, кстати, многое лично сделал, чтобы Латвия пошла по "патриотическому" пути, с отказом от русских школ, русского языка и т.д., промолчал. Уже только для этого в Латвии требуется сейчас достаточное мужество.
А по поводу отрыва Латвии от России совсем недавно он высказывал сожаление и говорил, что Латвия без России стала "глухой провинцией". И для того, чтобы это публично в Латвии сегодня заявить, тоже нужно определенное мужество. Это, пожалуй, может позволить себе только такой заслуженный и независимый человек, как Паулс. Раймонду Паулсу 87 лет, но он сохранил способность идти против "мейнстрима".
Хотя, честно говоря, посещение лайминого "Рандеву" было бы опасно для психического здоровья и гораздо более молодого человека.
Один только Данилко - Сердючка чего стоил.
Последний выход Сердючки
Между прочим, становится понятно, почему Данилко собирается через год завершить проект "Сердючка". Он с трудом двигается на сцене, задыхается, ему очевидно мешает лишний вес. С трудом поёт. Ну как поёт. Произносит несколько фраз в своем стиле "гоп! гоп!" речитатива.
Основные его "речёвки": Раша, гудбай! Украина пэрэможэ! Слава Украине!
Все это перемежается не менее задорным: Танцы! Шманцы! Слава Украине! Айн, цвай, полицай! Украина!
На заднике в это время появляется портрет командующего украинской армией генерала Залужного, сложившего пальчики сердечком. Как мило!
И на всё это благосклонно смотрят из зрительного зала иноагенты Макаревич с Галкиным, смеётся Алла Пугачёва.
Очень сложно представить, что Алла Пугачёва желает поражения своей стране и армии России, но это теперь очевидный факт. Радостно смеётся народная артистка СССР, лауреат Госпремии Российской федерации под фото Залужного и крики "Украина пэрэможэ!"
Толстый, обрюзгший, немолодой Данилко (ему в этом году исполнится 50 лет) кривляется на сцене, уже без былого задора и хорошей обаятельной наглости. А что делать. Денежки сами себя не заработают.
25 июля, 07:52Фестиваль иноагентов в Юрмале. Зачем Лайма Вайкуле объявила себя племянницей эсэсовцаВ Юрмале с 26 по 30 июля пройдет широко разрекламированный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Афиша обещает зрителям встречу с "самыми востребованными звёздами эстрады, легендарными мировыми музыкантами". Кто же они? Кто выйдет на сцену концертного зала "Дзинтари"? И для кого будут петь "звёзды эстрады"? Это пока самый непонятный вопрос.
Откормленные двухметровые "мальчики-зайчики" с ушками на головах прыгают на сцене, виляя задами и высоко подбрасывая мощные ноги. "Слава Украине!"
Честно говоря, если представить себе, что настоящий, реальный патриот Украины появился бы в этом зале, он должен был бы посчитать всё происходящее отвратительной насмешкой. Какой это выступление и является.
Странно, что патриоты Украины ещё не бьют Данилко за все эти "танцы - шманцы - слава Украине"!
Другой вопрос: кто все эти люди, которые купили билеты, чтобы посмотреть на это убожество.
Все зрители "донатят ВСУ", так как часть собранных Лаймой средств идёт для поддержки армии Украины. И пускай это символические деньги, которых не хватит на один патрон, но это откровенная, явная и неприкрытая поддержка ВСУ.
Говорят, что не все, в том числе Алла Пугачёва, понимали, что будет на фестивале. Это вряд ли. Все знали, как в последнее время оформлены выступления Сердючки, все знали про поддержку ВСУ. И вот получается, что наша народная примадонна поддерживает своим участием враждебную России армию. Как уж тут возвращаться в Россию после этого? Заплюют!
Так что никто из присутствовавших в зале не был шокирован.
"Раша, гудбай!" - радостно кричит Данилко, заработавший, кстати, все свои миллионы на концертах в России, и все смеются и аплодируют. Так может, действительно, надо удовлетворить их желание?