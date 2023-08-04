https://ukraina.ru/20230804/1048472029.html

Вучич: Запад создает ложные пророссийские каналы в соцсетях для того, чтобы порочить сербское руководство

Вучич: Запад создает ложные пророссийские каналы в соцсетях для того, чтобы порочить сербское руководство - 04.08.2023 Украина.ру

Вучич: Запад создает ложные пророссийские каналы в соцсетях для того, чтобы порочить сербское руководство

Эта деятельность ведется с территории "одного из южных соседей" Сербии в составе НАТО

2023-08-04T10:40

2023-08-04T10:40

2023-08-04T12:38

новости

сербия

александр вучич

пропаганда

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Запад координирует создание фейковых каналов в соцсетях, которые выдают себя за пророссийские, но на самом деле занимаются пропагандой против сербского государства. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич 4 августа в эфире телеканала РТС.По его словам, таким гибридным нападкам Сербия подвергается на ежедневном уровне. Деятельность ведется с территории "одного соседнего государства, которое является членом НАТО", отметил Вучич."Под прямым влиянием некоторых других сил они это делают для того, чтобы отделить патриотически ориентированное население от сербского государства и повернуть людей против него, для того чтобы они устроили революцию на территории Сербии", - заявил Александр Вучич сербскому государственному телеканалу.Он добавил, что речь идет об "одном из южных соседей Сербии".Александр Вучич до этого пожаловался на растущее давление на Сербию и Республику Сербскую (Босния и Герцеговина) из-за конфликта на Украине. Он напомнил, что против сербских политических лидеров, придерживающихся пророссийских взглядов, на Западе вводят персональные санкции.

https://ukraina.ru/20230604/1046883080.html

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новости, сербия, александр вучич, пропаганда