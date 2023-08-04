https://ukraina.ru/20230804/1048472029.html
Вучич: Запад создает ложные пророссийские каналы в соцсетях для того, чтобы порочить сербское руководство
Вучич: Запад создает ложные пророссийские каналы в соцсетях для того, чтобы порочить сербское руководство - 04.08.2023 Украина.ру
Вучич: Запад создает ложные пророссийские каналы в соцсетях для того, чтобы порочить сербское руководство
Эта деятельность ведется с территории "одного из южных соседей" Сербии в составе НАТО
2023-08-04T10:40
2023-08-04T10:40
2023-08-04T12:38
новости
сербия
александр вучич
пропаганда
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Запад координирует создание фейковых каналов в соцсетях, которые выдают себя за пророссийские, но на самом деле занимаются пропагандой против сербского государства. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич 4 августа в эфире телеканала РТС.По его словам, таким гибридным нападкам Сербия подвергается на ежедневном уровне. Деятельность ведется с территории "одного соседнего государства, которое является членом НАТО", отметил Вучич."Под прямым влиянием некоторых других сил они это делают для того, чтобы отделить патриотически ориентированное население от сербского государства и повернуть людей против него, для того чтобы они устроили революцию на территории Сербии", - заявил Александр Вучич сербскому государственному телеканалу.Он добавил, что речь идет об "одном из южных соседей Сербии".Александр Вучич до этого пожаловался на растущее давление на Сербию и Республику Сербскую (Босния и Герцеговина) из-за конфликта на Украине. Он напомнил, что против сербских политических лидеров, придерживающихся пророссийских взглядов, на Западе вводят персональные санкции.
https://ukraina.ru/20230604/1046883080.html
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новости, сербия, александр вучич, пропаганда
Вучич: Запад создает ложные пророссийские каналы в соцсетях для того, чтобы порочить сербское руководство
10:40 04.08.2023 (обновлено: 12:38 04.08.2023)
Эта деятельность ведется с территории "одного из южных соседей" Сербии в составе НАТО
Запад координирует создание фейковых каналов в соцсетях, которые выдают себя за пророссийские, но на самом деле занимаются пропагандой против сербского государства. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич 4 августа в эфире телеканала РТС.
По его словам, таким гибридным нападкам Сербия подвергается на ежедневном уровне. Деятельность ведется с территории "одного соседнего государства, которое является членом НАТО", отметил Вучич.
"Под прямым влиянием некоторых других сил они это делают для того, чтобы отделить патриотически ориентированное население от сербского государства и повернуть людей против него, для того чтобы они устроили революцию на территории Сербии", - заявил Александр Вучич сербскому государственному телеканалу.
Он добавил, что речь идет об "одном из южных соседей Сербии".
Александр Вучич до этого пожаловался на растущее давление на Сербию и Республику Сербскую (Босния и Герцеговина) из-за конфликта на Украине. Он напомнил, что против сербских политических лидеров, придерживающихся пророссийских взглядов, на Западе вводят персональные санкции.