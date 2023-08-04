Опрос показал отношение россиян к Путину
09:50 04.08.2023 (обновлено: 10:01 04.08.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 4 августа опроса Фонда "Общественное мнение"
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо.
Доверяют главе государства 75% россиян, 16% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом.
Опрос проводился в конце июля среди граждан от 18 лет. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
2 августа, 15:10"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВОПрезидент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных - военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 2 августа сообщило агентство РИА Новости