https://ukraina.ru/20230804/1048470604.html

Опрос показал отношение россиян к Путину

Опрос показал отношение россиян к Путину - 04.08.2023 Украина.ру

Опрос показал отношение россиян к Путину

Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 4 августа опроса Фонда "Общественное мнение"

2023-08-04T09:50

2023-08-04T09:50

2023-08-04T10:01

владимир путин

опрос

новости

россия

президент

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На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо.Доверяют главе государства 75% россиян, 16% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом.Опрос проводился в конце июля среди граждан от 18 лет. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

https://ukraina.ru/20230802/1048429762.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, опрос, новости, россия, президент