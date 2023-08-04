Опрос показал отношение россиян к Путину - 04.08.2023 Украина.ру
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Опрос показал отношение россиян к Путину
Опрос показал отношение россиян к Путину - 04.08.2023 Украина.ру
Опрос показал отношение россиян к Путину
Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 4 августа опроса Фонда "Общественное мнение"
2023-08-04T09:50
2023-08-04T10:01
владимир путин
опрос
новости
россия
президент
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На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо.Доверяют главе государства 75% россиян, 16% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом.Опрос проводился в конце июля среди граждан от 18 лет. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
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владимир путин, опрос, новости, россия, президент
Владимир Путин, опрос, Новости, Россия, президент

Опрос показал отношение россиян к Путину

09:50 04.08.2023 (обновлено: 10:01 04.08.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 4 августа опроса Фонда "Общественное мнение"
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо.
Доверяют главе государства 75% россиян, 16% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом.
Опрос проводился в конце июля среди граждан от 18 лет. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
2 августа, 15:10
"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВОПрезидент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных - военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 2 августа сообщило агентство РИА Новости
 
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