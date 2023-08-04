Украинские депутаты воюют с российской музыкой - 04.08.2023 Украина.ру
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Украинские депутаты воюют с российской музыкой
Украинские депутаты воюют с российской музыкой - 04.08.2023 Украина.ру
Украинские депутаты воюют с российской музыкой
Депутаты Верховной Рады Украины предлагают увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, соответствующий законопроект зарегистрировали 4 августа на сайте украинского парламента
2023-08-04T09:09
2023-08-04T09:19
песня
музыка
депутаты
рада
новости
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Группа депутатов внесла на ознакомление законопроект №9547 "О внесении изменений в статью 155 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта (РФ)".Необлагаемый налогом минимум доходов граждан Украины составляет 17 гривен (44 рубля).С февраля 2022 года из эфиров украинских радиостанций исчезли русскоязычные песни. В октябре прошлого года вступил в силу закон Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования российского музыкального продукта, а также вступил в силу запрет на трансляцию музыки в общественном транспорте.
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песня, музыка, депутаты, рада, новости
песня, музыка, депутаты, Рада, Новости

Украинские депутаты воюют с российской музыкой

09:09 04.08.2023 (обновлено: 09:19 04.08.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Вадим Чуприна / Перейти в фотобанкВерховная рада здание флаг
Верховная рада здание флаг - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© commons.wikimedia.org / Вадим Чуприна
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Депутаты Верховной Рады Украины предлагают увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, соответствующий законопроект зарегистрировали 4 августа на сайте украинского парламента
Группа депутатов внесла на ознакомление законопроект №9547 "О внесении изменений в статью 155 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта (РФ)".
"Публичное исполнение, публичная демонстрация, публичное оповещение (доведение до всеобщего сведения, в том числе через любые средства связи таким образом, что любое лицо может получить к ним доступ из любого места и в любое время по его собственному выбору) в заведениях торговли, общепита, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено - влечет наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в тексте законопроекта.
Необлагаемый налогом минимум доходов граждан Украины составляет 17 гривен (44 рубля).
С февраля 2022 года из эфиров украинских радиостанций исчезли русскоязычные песни.
В октябре прошлого года вступил в силу закон Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования российского музыкального продукта, а также вступил в силу запрет на трансляцию музыки в общественном транспорте.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2023
23 июля, 09:45
Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской областиВ Белой Церкви Киевской области накануне произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет", сообщил 22 июля телеграм-канал "Підслухано в БЦ"
 
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