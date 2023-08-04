https://ukraina.ru/20230804/1048469302.html

Украинские депутаты воюют с российской музыкой

Украинские депутаты воюют с российской музыкой - 04.08.2023 Украина.ру

Украинские депутаты воюют с российской музыкой

Депутаты Верховной Рады Украины предлагают увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, соответствующий законопроект зарегистрировали 4 августа на сайте украинского парламента

2023-08-04T09:09

2023-08-04T09:09

2023-08-04T09:19

песня

музыка

депутаты

рада

новости

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Группа депутатов внесла на ознакомление законопроект №9547 "О внесении изменений в статью 155 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта (РФ)".Необлагаемый налогом минимум доходов граждан Украины составляет 17 гривен (44 рубля).С февраля 2022 года из эфиров украинских радиостанций исчезли русскоязычные песни. В октябре прошлого года вступил в силу закон Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования российского музыкального продукта, а также вступил в силу запрет на трансляцию музыки в общественном транспорте.

https://ukraina.ru/20230723/1048189374.html

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песня, музыка, депутаты, рада, новости