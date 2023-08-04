https://ukraina.ru/20230804/1048468345.html

Атака на Новороссийск, военкомы как козлы отпущения. Главное на Украине на утро 4 августа

Атака на Новороссийск, военкомы как козлы отпущения. Главное на Украине на утро 4 августа - 04.08.2023 Украина.ру

Атака на Новороссийск, военкомы как козлы отпущения. Главное на Украине на утро 4 августа

ВСУ попытались атаковать Новороссийск, ВС РФ пресекли попытку. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах проверок военкоматов

2023-08-04T08:19

2023-08-04T08:19

2023-08-04T08:32

эксклюзив

хроники

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О прозвучавших в Новороссийске выстрелах и взрывах утром сообщили СМИ. Так, РИА "Новости" сослалось на представителей экстренных служб города. А телеграм-канал SHOT опубликовал несколько фото и видео происходящего."Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идëт уничтожение вражеских надводных дронов. Официальной информации пока не было", - указывалось в публикации от 05:32.Позже, в 06:10, канал опубликовал видео уничтожения одной из целей."Как нам рассказали местные жители, предполагаемый морской беспилотник сначала долго горел, а затем взорвался, взрыв был сильным и очень громким", - отмечалось в сообщении.Спустя некоторое время канал опубликовал ещё одно видео."Публикуем момент взрыва поражённой водной цели в Новороссийске. По нашей информации, взрыв произошёл примерно в 5-10 утра. Громкий звук был слышен в разных районах и разбудил жителей, у многих машин сработала сигнализация", - гласила подпись под ним.Около 06:45 Минобороны РФ прокомментировало произошедшее."Сегодня ночью Вооружённые силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - отметили в ведомстве.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших нет."Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу", - написал он в своём телеграм-канале.Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко атаку надводных беспилотников в акватории города отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".Примечательно, что практически одновременно с атакой на Новороссийск ВСУ попытались атаковать и Крым."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - сообщило Минобороны России.Ранее Украина уже угрожала тем, что будет наносить удары по судам, следующим в российские порты. 20 июля Минобороны Украины предупредило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками."Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — заявили в украинском оборонном ведомстве.Минобороны Украины также объявило о запрете как опасного судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля.В украинском оборонном ведомстве заверили, что армия Украины имеет необходимые средства для воплощения своих планов в реальность.Примечательно, что в Новороссийск является крупнейшим транспортным узлом Краснодарского края, значительная часть нагрузки которого приходится на нефтяную перевалку. При этом транспортируется не только российская, но и казахстанская и азербайджанская нефть. И удар по Новороссийску угрожает в том числе и Казахстану, где в последнее время ширится русофобия, и Азербайджану, добровольцы из которого воюют в рядах Вооружённых сил Украины.Военкомы как козлы отпущенияПроверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки выявляют много злоупотреблений, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский."Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкоматов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств. Вывод очевиден - в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли её. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", - заявил Зеленский.Примечательно, что это заявление было сделано во время крайне жёсткой мобилизации, проходящей по стране. Практически еженедельно украинские СМИ публикуют видео очередного конфликта с теми, кого насильно мобилизуют на улицах украинских городов. При этом сами украинские военкомы уверяют, что просто не могут не задерживать людей на улицах."Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставка для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - заявил в комментарии Leopolis news руководительЛьвовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.Он заявил, что приход в ТЦК (военкомат) не является автоматической отправкой в армию. Ведь это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование."Бывает, что вручают человеку повестку на улице, она приходит в ТЦК, а оказывается у него трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, чего же не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства - это точно полное право на отсрочку", - заявлял Тищенко.В то же время, украинские СМИ не раз сообщали о том, что в ВСУ и другие формирования насильно мобилизовали людей, имеющих все основания не служить. Ряд источников сообщает о том, что мобилизация на Украине будет ужесточаться."Наш источник сообщает, что если война затянется до 2024 года то… На Украине будет поголовная мобилизация. Просто всех потянут. Бронь у тебя, или откупился, или справка с отмазкой - это не проканает. Причина простая, нехватка живой силы. Если нет живой силы, то и запад не будет финансировать этот праздник. Просто "разменяют", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".О том, что на Украине ужесточат мобилизацию заявлял и народный депутат Александр Дубинский.Также, как сообщается, новые военкомы начали проверку "белых билетов", выданных предшественниками."По "белому билету" сейчас очень большие проблемы у чуваков. Ты знаешь, что началась реорганизация ТЦК, военкоматов, и в первую очередь проверяют тех, кто получил "белый билет". Всех проверяют потому, что много купили", - рассказал 3 августа волонтёру Александру Барабошко сотрудничающий с Офисом президента Украины политтехнолог Владимир Петров.Барабошко подтвердил, что слышал много таких историй.При этом западные СМИ сообщили о значительных потерях, которые несёт Украина во время попытки наступать.

https://ukraina.ru/20230803/1048463831.html

https://ukraina.ru/20230803/1048449783.html

https://ukraina.ru/20230803/1048441761.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники