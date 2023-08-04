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Прогуляться до Жешува: польские рейды советских диверсантов

Прогуляться до Жешува: польские рейды советских диверсантов - 04.08.2023 Украина.ру

Прогуляться до Жешува: польские рейды советских диверсантов

В ночь с 3 на 4 августа 1924 года советский диверсионный отряд перешёл границу Польши и захватил ныне белорусский городок Столбцы с целью освободить из местной тюрьмы лидеров Компартии Западной Белоруссии. Это была самая масштабная операция советских диверсантов на территории "панской Польши"

2023-08-04T18:00

2023-08-04T18:00

2023-08-04T18:00

история

история

история ссср

белоруссия

польша

1920-е

диверсанты

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После поражения в советско-польской войне и заключённого 18 марта 1921 года "Рижского мира" советское руководство считало, что буржуазная Польша никогда не будет в состоянии удержать господство над белорусскими крестьянами, и польская власть только "ускорит процесс революции". На это рассчитывало и руководство Белорусской ССР, надеясь, что революция в Польше "вернёт Белоруссии оторванную от неё часть территории".Для этого предусматривалось создание постоянного беспокойства на границе при помощи "активной разведки" – диверсионных отрядов, сформированных и поддержанных Разведывательным управлением РККА и Заграничным отделом ОГПУ. Они действовали в других странах Восточной Европы, но упор был сделан на Польшу. Численность таких отрядов в 1923-м только на территории Западной Беларуси доходила до 6 тысяч человек.Первый центр подготовки диверсантов был создан в Минске ещё весной 1921 года. В отряды входили в основном белорусы, но были также поляки, украинцы и евреи – как коммунисты, так и, например, беглые уголовники или представители сельской бедноты, пытавшиеся таким образом бежать за границу.Летом 1921-го началась первая операция по переброске диверсионных отрядов в Западную Белоруссию. Помимо вооружённых акций, в их задачи входила также революционная агитация среди местного населения – с целью создать массовое партизанское движение против польских властей. Конечной целью была дискредитация польского государства, отторжение населённых украинцами и белорусами земель от Польши и присоединение их к УССР и БССР.Первоначально диверсанты осуществляли небольшие акции – нападения на отдельных полицейских и пропагандистские мероприятия. Однако вскоре они перешли в своеобразное наступление, и их первой крупной операцией стало нападение на участок Государственной полиции в Беловежской пуще в мае 1922 года. В последующие месяцы в приграничье был зафиксирован ряд нападений и актов саботажа.Целями атак были полицейские участки, государственные учреждения, поезда и богатые имения. Только в период с июня по декабрь 1922 года советские диверсанты разграбили и сожгли несколько имений в Лунинецком, Гродненском и Виленском уездах. Они пустили под откос три поезда, взорвали мост и железнодорожную насыпь на участке Лида-Вильнюс, разрушили несколько полицейских участков, несколько раз поджигали леса в приграничной полосе.Стоит отметить, что после заключения "Рижского мира" контроль над польско-советской границей был передан от Войска Польского специализированным формированиям: Пограничной службе, Таможенной службе и другим. В случае необходимости их поддерживали армейские и полицейские части, направляемые в приграничные районы. Однако эти действия оказались малоэффективными.В 1923 году охрана границы была передана Пограничной полиции, входившей в состав Государственной полиции Польши, но это тоже не дало результата. Её подразделения, базирующиеся на постоянных постах, не имели достаточных сил – планы иметь 2 конных и 7 пеших полицейских-пограничников на каждый километр границы так никогда и не были реализованы.Кроме того, польские офицеры, направляемые в приграничье из глубин страны, относились к новому месту службы как к ссылке. Ситуацию ухудшали очень тяжёлые условия жизни на постах: полицейские зачастую жили в сараях и землянках, были плохо вооружены и малооплачиваемы, связи с командованием у них не было. Проверки показали, что пьянство и неповиновение были широко распространены на польских погранпостах, а полицейские часто пренебрегали своими обязанностями. Зафиксированы также случаи их сотрудничества с контрабандистами и диверсантами.При этом в 1923 году деятельность диверсионных групп в Западной Белоруссии активизировалась. В период с мая по декабрь советские диверсанты атаковали три города, уничтожили несколько участков Государственной полиции, а также атаковали шедший из Буды в Барановичи военный эшелон. Атака была не случайной – в нём находились армейские офицеры, занимавшиеся противодиверсионными действиями.В конце октября 1923 года была образована Коммунистическая партия Западной Беларуси (КПЗБ) – правда, не как самостоятельная организация, а как автономная часть Коммунистической партии Польши. Активистам КПЗБ поставили из Москвы задание развернуть партизанское движение в Западной Белоруссии и организовать там антипольское восстание.В Варшаве относились к возможности восстания весьма серьёзно, ведь в 1924-м советская активность в Западной Белоруссии усилилась. Так, в феврале этого года отряд численностью около 50 человек занял и разграбил имение в селе Круховичи на Полесье. В мае диверсанты заняли город Кривичи (ныне Минская область), где уничтожили отделение Государственной полиции.В ночь с 18 на 19 июля 1924-го группа в составе 30 человек, вооружённая, в том числе, пулемётами, атаковала городок Вишнево (Минская область). Нападавшие разрушили полицейский участок, а затем созвали жителей на агитационный митинг. Затем группа разогнала полицейский участок в селе Жодзишки и захватила лесхоз в селе Жерделе, где конфисковали кассу предприятия и провели агитационную акцию для рабочих.Оттуда отряд двинулся к советской границе, взяв с собой пять телег, груженных добычей. В погоню за диверсантами был брошен полицейский кавалерийский эскадрон, но он был разбит между реками Ислочь и Березина, причём в бою был убит начальник уездной полиции, комиссар Владимир Лопачиньский.Пытаясь остановить волну диверсий, в конце июля 1924 года польские власти арестовали двух руководителей КПЗБ – Язэпа Логиновича и Станислава Мертенса. Их заключили в тюрьму уездного города Столбцы, находящегося примерно в 15 километрах от тогдашней польско-советской границы. В городе было 3 тысячи жителей и железнодорожная станция – последняя перед советской границей.Представитель КПЗБ в Минске Адам Славинский разработал операцию нападения на Столбцы. Для неё подготовили отряд из 58 человек во главе со Станиславом Ваупшасовым. Кстати, в 1944-м за диверсионные операции в тылу немецких войск он станет Героем Советского Союза.Ваупшасов принимал участие в операциях "активной разведки" в Западной Белоруссии с самого их начала, в частности, руководил упомянутой выше операцией в Вишнево, Жодзишках и Жерделе. Но именно атаку на Столбцы польские источники считают "самой зрелищной и драматической акцией" среди всех, осуществлённых советскими диверсантами в 1921-1925 годах.Отряд был переброшен к границе на военных грузовиках, и после её перехода усилен несколькими более мелкими группами, действовавшими на польской стороне. Диверсантов разделили на четыре взвода, вооружённых пистолетами и гранатами, в каждом взводе также было по три пулемета. Как позже утверждали свидетели, они использовали тактику регулярных войск.В ночь с 3 на 4 августа 1924 года отряд Ваупшасова вошел в Столбцы, и завязал бой на окраине города, оттянув внимание местных полицейских. В это время основная группа освободила более 150 заключенных из местной тюрьмы, в том числе Логиновича и Мертенса, и начала атаку на польские государственные структуры в Столбцах.В результате нападения было разрушено управление Государственной полиции, подожжены железнодорожный вокзал и здание уездного управления, разорены и разграблены магазины и торговые склады, захвачена почта, откуда вывезены деньги и драгоценности. Потери поляков составили 7 полицейских убитыми и 3 ранеными, также был убит чиновник уездного управления.Поляки отправили по телеграфу просьбу о помощи. В Столбцы отправили подразделение уланов, которое двинулось в погоню за отступающими диверсантами, но было остановлено пулемётным огнем. Пограничная полиция оказалась более эффективной – ей удалось перехватить одну из небольших групп и взять в плен двух диверсантов. Пётра Иоду поляки осудили на смертную казнь, замененную бессрочной каторгой. Он дожил до 1939 года и был освобождён во время Польского похода РККА.Нападение на Столбцы вызвало в Польше общественное возмущение из-за неспособности защитить восточную границу. Широкая критика в прессе привела к рассмотрению вопроса на высшем уровне. 21-22 августа 1924 года на специальном заседании правительства с участием президента Польши Станислава Войцеховского было принято решение о создании особого формирования – Корпуса охраны пограничья (КОП), специальных частей Войска Польского, предназначенных для защиты восточной границы.На рубеже 1924-1925 годов КОП взял на себя ответственность за охрану границы с СССР, а также с Литвой и Латвией. Военнослужащие корпуса были лучше вооружены, чем полицейские, и их было намного больше – почти по 10 человек на километр границы. Кроме того, КОП имел свою разведку и контрразведку, которая арестовала более 500 гражданских лиц по обвинению в поддержке диверсантов.Всё это дало ощутимый эффект. Если до конца 1924 года бойцы КОП отразили 89 нападений, ликвидировали 51 диверсионный отряд, задержали более 5 тысяч нарушителей границы, из которых было убито или ранено 70, то за весь 1925 год было зафиксировано только 25 попыток перехода польско-советской границы вооружёнными группами.В середине 1925 года власти СССР приняли решение о прекращении диверсионной деятельности в Восточной Польше. Причиной такого шага стала возрастающая эффективность КОП в защите польско-советской границы, уничтожение большинства диверсионных отрядов и агентурных сетей, а также низкая эффективность коммунистической агитации среди белорусов и украинцев.При этом Столбцы стали играть роль своеобразного "моста шпионов". Именно там, к примеру, в 1925-м обменивали "заблудившегося" рядового КОП Ясинского на советского солдата-дезертира Троицкого.Кстати, от Столбцов до города Осиповичи, который называют новой базой группы "Вагнер", всего около 160 километров. А дорога от Осиповичей до Сувалкского коридора лежит именно через Столбцы…

https://ukraina.ru/20180930/1021264566.html

https://ukraina.ru/20230512/1046135966.html

https://ukraina.ru/20200824/1028570313.html

https://ukraina.ru/20200331/1027204374.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история ссср, белоруссия, польша, 1920-е, диверсанты