Проверка украинских военкомов выявляет много "омерзительных" злоупотреблений - Зеленский

На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства