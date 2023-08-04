Проверка украинских военкомов выявляет много "омерзительных" злоупотреблений - Зеленский - 04.08.2023 Украина.ру
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Проверка украинских военкомов выявляет много "омерзительных" злоупотреблений - Зеленский
Проверка украинских военкомов выявляет много "омерзительных" злоупотреблений - Зеленский - 04.08.2023 Украина.ру
Проверка украинских военкомов выявляет много "омерзительных" злоупотреблений - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа в видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал, что проверка военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) выявляет множество злоупотреблений
2023-08-04T07:56
2023-08-04T07:56
военком
военкомат
владимир зеленский
новости
нарушения
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Он рассказал, что заслушал доклады главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко о проверке военкоматов.Он уточнил, что в военкоматах должны работать люди, которые прошли военный конфликт, те, "кто потерял конечности, но не лишился чести".Ранее глава Национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Зеленский уже называл неутешительными предварительные результаты проверки.
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военком, военкомат, владимир зеленский, новости, нарушения
военком, военкомат, Владимир Зеленский, Новости, нарушения

Проверка украинских военкомов выявляет много "омерзительных" злоупотреблений - Зеленский

07:56 04.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа в видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал, что проверка военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) выявляет множество злоупотреблений
Он рассказал, что заслушал доклады главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко о проверке военкоматов.

"Обсудили детально. Проверка (военкомов) выявляет множество злоупотреблений. Откровенно омерзительных. И факты, выявленные правоохранителями, обязательно представят обществу и расследуют в рамках уголовных производств. Вывод очевидный: в системе комплектования нужны люди, которые осознают, что такое ценность защиты Украины, а не цена", - сказал Зеленский

Он уточнил, что в военкоматах должны работать люди, которые прошли военный конфликт, те, "кто потерял конечности, но не лишился чести".
Ранее глава Национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Зеленский уже называл неутешительными предварительные результаты проверки.
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