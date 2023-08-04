Полковник Александр Тиханский о том, какие силы готовы встретить вторжение армии Польши в Белоруссию
05:26 04.08.2023 (обновлено: 05:28 04.08.2023)
© Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Тиханский интервью
© Sputnik / Виктор Толочко
Американские военные в Польше не приближаются ближе 150-200 километров к границам Белоруссии и Калининградской области, считает военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук Александр Тиханский
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Накануне в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. Поводом для этого стало якобы вторжение белорусских вертолетов в польское воздушное пространство. Польские пилоты готовы применить оружие в случае необходимости, пообещал замглавы Генштаба ВС Польши Соколовский.
- Александр Иванович, принимаются ли меры оборонительного характера белорусской стороной в связи с этими инцидентами, и если да, то какие?
- Полякам не ужалось доказать пересечение границы, и после этого пошли вбросы о том, что это были военные вертолёты, потом речь зашла о вертолётах охраны Лукашенко и так далее… Используется любая возможность для эскалации напряжённости на польско-белорусской границе. США видя, что Украина не справляется со своими обязанностями "Прокси №1", пытаются из Польши делать "Прокси №2".
По поводу обороны - на границе стоит региональная группировка союзных сил, белорусско-российских, и три месяца работает зенитно-ракетный комплекс С-400. Создана трехуровневая система ПВО.
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- А есть представление о боевом и численном составе польской группировке на границе и силах НАТО, которые могут прийти ей на помощь?
- Американский контингент НАТО в Польше составляет уже 15 тысяч военнослужащих. Но они не приближаются ближе 150-200 километров к границам Белоруссии и Калининградской области, потому что боятся конфликта.
Со стороны США уже звучали предупреждения Варшаве, относительно того, что военный конфликт Польши с Белоруссией не даст повода для применения пятой статьи устава НАТО.
Одна из польских бригад находится в примерно 40 километрах от Бреста, а другая в 100 километрах от Гродно. Но сейчас идет процесс боевого слаживания, и я бы об их боеспособности в этом году даже не говорил.
- Некоторые генералы в НАТО полагали в 2017 году, что группировка сил НАТО сможет сдерживать наступление России по Сувалкскому коридору (гипотетический сухопутный "коридор" длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью – ред.) от 36 до 60 часов. А сейчас известно о подготовке этого участка границы к обороне?
- Сувалкский коридор военного значения не имеет, потому что он простреливается с обоих сторон – с литовской и польской. Но, чтобы эскалировать военную напряженность, литовцы там выставили механизированный полк. Этот полк входит в состав польско-литовско-украинской бригады
Литовский полк стоит со стороны Сувалкского коридора, польский полк находится под Краковом, а украинскую часть ввели в бой еще под Артёмовском, и вряд ли она сохранила боеспособность.
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На сегодняшний день в Европе количество боеспособных войск НАТО 120 тысяч. Это со слов американских генералов. Техника небоеспособна на 60%. Англичане могли поставить порядка 60 танков "Челленджер", но решили утилизировать их на своей территории.
Следующий шаг по милитаризации этого региона – поставки F-16. Но на один истребитель им нужно порядка 30 человек инженерно-технического состава. Вопрос, где их взять, и какого качества будет обучение пилотов… Чем технологичнее оружие, тем более квалифицированного персонала оно требует.
К примеру, американские гаубицы М777 после 10-12 выстрелов приходилось отправлять на ремонт, поскольку даже не эксплуатация, а транспортировка их была неправильной. И они теряли свою боеспособность.
- Как бы вы оценили роль ЧВК Вагнер в укреплении боеспособности белорусской армии?
- По отзывам белорусских военнослужащих для них очень важны совместные тренировки с "вагнеровцами". В истории белорусской армии была Великая Отечественная, кто-то воевал во Вьетнаме, Афганистан. После этого белорусская армия не воевала. Поэтому вклад инструкторов "Вагнера очень ценится в сухопутных войсках, силах специальных операций, службе резерва и в подготовке народного ополчения.