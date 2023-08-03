https://ukraina.ru/20230803/1048462532.html

Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа

Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа - 03.08.2023 Украина.ру

Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа

Украина.ру, 03.08.2023

2023-08-03T18:00

2023-08-03T18:00

2023-08-03T18:00

эксклюзив

олег неменский

чвк "вагнер"

польша

белоруссия

россия

украина

выборы

туск

пис

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Сверхзадача ВСУВоенный блогер и волонтер Алексей Живов рассказал, какой максимум могут выжать ВСУ из своего "контрнаступа".По его словам, Украина вообще планировала к Азовскому морю выйти. Но вряд ли противник может дойти даже до Мариуполя и Мелитополя.Если киевский режим, считает Живов, приложит максимум усилий и убьет невероятное количество своих солдат, то они начнут штурм Васильевки, Токмака и Полог. Но к ним еще надо выйти. Для них – это вообще сверхзадача."Но даже в этом случае русские солдаты не покинут эти города, как это было в случае Изюма и Купянска. Мы будем там стоять насмерть. Никаких "перегруппировок" больше не будет. Все ребята готовы защищать запорожскую землю от врага", – заявил волонтер.Другое дело, отмечает он, что противник активно применяет системы ракетного поражения. Если в случае с "Хаймарсами" при наличии "Панциря", прикрывающего подразделения, мы сбиваем девять из десяти снарядов, то в случае со Storm Shadow мы сбиваем одну из трех."Это для нас представляет наибольшую угрозу. Если на каком-то отдельном участке противник навалится, а у нас там возникнет снарядный голод (или будет убит старший офицер, на котором держался весь фронт), то у нас будут серьезные проблемы. У нас ухудшится управление и мотивация военнослужащих.Следовательно, нам надо защищать склады с оружием и командующих масштаба Теплинского. Тогда успех будет нам сопутствовать и дальше", – сообщил Живов.Планы ПольшиРанее Польша заявила, что Белоруссия двумя вертолётами нарушила ее воздушное пространство. До этого в Варшаве говорили, что сто вагнеровцев были переброшены к границам Польши возле Сувалкского коридора, который разделяет основную территорию России и Калининградскую область.Более того, лидер польской оппозиции Дональд Туск даже обвинил правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) в тайном сговоре с Пригожиным.Политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков поясняет, что это элемент польской ментальности, когда они сначала долго размахивают саблей и угрожают своим соседям, а потом кричат: "спасите, помогите, убивают"."Конечно, здесь больше внутренней политики. Это борьба либералов-западников в лице "Гражданской платформы" и Дональда Туска с национал-демократами в лице "ПиС".Туск почему-то решил, что сейчас у них появилась возможность взять реванш. А "ПиС" продолжает раскручивать маховик польского национализма, уже перейдя всякие грани разумного", – сообщил Кочетков.Также он ответил на вопрос, каких успехов в ходе СВО мы можем добиться за 1,5-2 года, исходя из текущей динамики."Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, мы станем серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами.Но для этого нужно серьезное взаимодействие и народа, и государства. Внутренняя мобилизация не предполагает внутреннего раздора. Например, сейчас спекулятивно муссируется вопрос по поводу волонтеров. Нельзя во время войны наносить удар по тем, кто искренне и честно старается помогать воюющей армии.Нельзя превращать этих людей в изгоев и загонять их в прокрустово ложе. Это вредно и опасно", – предупредил политолог.Чего хочет Варшава от Украины, России и БелоруссииВоенное столкновение Польши с Белоруссией возможно не раньше следующей осени, прогнозирует политолог Олег Неменский. Сейчас же происходит сознательная раскрутка конфликтных ситуаций в связи с приближающимися в Польше выборами. Они пройдут в конце октября этого года."Задача правящей партии в отношениях с Украиной и Белоруссией состоит в том, чтобы артикулировать основные конфликтные моменты и показать, что правительство отстаивает интересы Польши и занимает жесткую позицию.А с другой стороны – продемонстрировать конструктив. В отношении Украины – это лидерство в организации ее военной поддержки. В отношении Белоруссии – при жесткости позиции не переводить отношения в стадию, угрожающую миру.Поэтому такие демонстрационные моменты возможны в период предвыборной компании, но они не несут угрозы начала военных действий. Сейчас Польша думает о выборах", – сказал Неменский.При этом он отмечает, что не может себе представить нападения "вагнеровцев" на Польшу. С военной точки зрения – это абсурд для запугивания польских избирателей.

https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html

https://ukraina.ru/20230803/1048455422.html

https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, олег неменский, чвк "вагнер", польша, белоруссия, россия, украина, выборы, туск, пис, алексей кочетков, сво, мобилизация, алексей живов, контрнаступление, купянск, изюм