Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа - 03.08.2023 Украина.ру
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Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа
Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа - 03.08.2023 Украина.ру
Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа
Украина.ру, 03.08.2023
2023-08-03T18:00
2023-08-03T18:00
эксклюзив
олег неменский
чвк "вагнер"
польша
белоруссия
россия
украина
выборы
туск
пис
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Сверхзадача ВСУВоенный блогер и волонтер Алексей Живов рассказал, какой максимум могут выжать ВСУ из своего "контрнаступа".По его словам, Украина вообще планировала к Азовскому морю выйти. Но вряд ли противник может дойти даже до Мариуполя и Мелитополя.Если киевский режим, считает Живов, приложит максимум усилий и убьет невероятное количество своих солдат, то они начнут штурм Васильевки, Токмака и Полог. Но к ним еще надо выйти. Для них – это вообще сверхзадача."Но даже в этом случае русские солдаты не покинут эти города, как это было в случае Изюма и Купянска. Мы будем там стоять насмерть. Никаких "перегруппировок" больше не будет. Все ребята готовы защищать запорожскую землю от врага", – заявил волонтер.Другое дело, отмечает он, что противник активно применяет системы ракетного поражения. Если в случае с "Хаймарсами" при наличии "Панциря", прикрывающего подразделения, мы сбиваем девять из десяти снарядов, то в случае со Storm Shadow мы сбиваем одну из трех."Это для нас представляет наибольшую угрозу. Если на каком-то отдельном участке противник навалится, а у нас там возникнет снарядный голод (или будет убит старший офицер, на котором держался весь фронт), то у нас будут серьезные проблемы. У нас ухудшится управление и мотивация военнослужащих.Следовательно, нам надо защищать склады с оружием и командующих масштаба Теплинского. Тогда успех будет нам сопутствовать и дальше", – сообщил Живов.Планы ПольшиРанее Польша заявила, что Белоруссия двумя вертолётами нарушила ее воздушное пространство. До этого в Варшаве говорили, что сто вагнеровцев были переброшены к границам Польши возле Сувалкского коридора, который разделяет основную территорию России и Калининградскую область.Более того, лидер польской оппозиции Дональд Туск даже обвинил правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) в тайном сговоре с Пригожиным.Политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков поясняет, что это элемент польской ментальности, когда они сначала долго размахивают саблей и угрожают своим соседям, а потом кричат: "спасите, помогите, убивают"."Конечно, здесь больше внутренней политики. Это борьба либералов-западников в лице "Гражданской платформы" и Дональда Туска с национал-демократами в лице "ПиС".Туск почему-то решил, что сейчас у них появилась возможность взять реванш. А "ПиС" продолжает раскручивать маховик польского национализма, уже перейдя всякие грани разумного", – сообщил Кочетков.Также он ответил на вопрос, каких успехов в ходе СВО мы можем добиться за 1,5-2 года, исходя из текущей динамики."Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, мы станем серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами.Но для этого нужно серьезное взаимодействие и народа, и государства. Внутренняя мобилизация не предполагает внутреннего раздора. Например, сейчас спекулятивно муссируется вопрос по поводу волонтеров. Нельзя во время войны наносить удар по тем, кто искренне и честно старается помогать воюющей армии.Нельзя превращать этих людей в изгоев и загонять их в прокрустово ложе. Это вредно и опасно", – предупредил политолог.Чего хочет Варшава от Украины, России и БелоруссииВоенное столкновение Польши с Белоруссией возможно не раньше следующей осени, прогнозирует политолог Олег Неменский. Сейчас же происходит сознательная раскрутка конфликтных ситуаций в связи с приближающимися в Польше выборами. Они пройдут в конце октября этого года."Задача правящей партии в отношениях с Украиной и Белоруссией состоит в том, чтобы артикулировать основные конфликтные моменты и показать, что правительство отстаивает интересы Польши и занимает жесткую позицию.А с другой стороны – продемонстрировать конструктив. В отношении Украины – это лидерство в организации ее военной поддержки. В отношении Белоруссии – при жесткости позиции не переводить отношения в стадию, угрожающую миру.Поэтому такие демонстрационные моменты возможны в период предвыборной компании, но они не несут угрозы начала военных действий. Сейчас Польша думает о выборах", – сказал Неменский.При этом он отмечает, что не может себе представить нападения "вагнеровцев" на Польшу. С военной точки зрения – это абсурд для запугивания польских избирателей.
https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html
https://ukraina.ru/20230803/1048455422.html
https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, олег неменский, чвк "вагнер", польша, белоруссия, россия, украина, выборы, туск, пис, алексей кочетков, сво, мобилизация, алексей живов, контрнаступление, купянск, изюм
Эксклюзив, Олег Неменский, ЧВК "Вагнер", Польша, Белоруссия, Россия, Украина, выборы, Туск, ПиС, Алексей Кочетков, СВО, мобилизация, Алексей Живов, контрнаступление, Купянск, Изюм

Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа

18:00 03.08.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкОхрана границы с Украиной белорусскими десантниками в Гомельской области
Охрана границы с Украиной белорусскими десантниками в Гомельской области
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сверхзадача ВСУ
Военный блогер и волонтер Алексей Живов рассказал, какой максимум могут выжать ВСУ из своего "контрнаступа".
По его словам, Украина вообще планировала к Азовскому морю выйти. Но вряд ли противник может дойти даже до Мариуполя и Мелитополя.
Если киевский режим, считает Живов, приложит максимум усилий и убьет невероятное количество своих солдат, то они начнут штурм Васильевки, Токмака и Полог. Но к ним еще надо выйти. Для них – это вообще сверхзадача.
"Но даже в этом случае русские солдаты не покинут эти города, как это было в случае Изюма и Купянска. Мы будем там стоять насмерть. Никаких "перегруппировок" больше не будет. Все ребята готовы защищать запорожскую землю от врага", – заявил волонтер.
Другое дело, отмечает он, что противник активно применяет системы ракетного поражения. Если в случае с "Хаймарсами" при наличии "Панциря", прикрывающего подразделения, мы сбиваем девять из десяти снарядов, то в случае со Storm Shadow мы сбиваем одну из трех.
"Это для нас представляет наибольшую угрозу. Если на каком-то отдельном участке противник навалится, а у нас там возникнет снарядный голод (или будет убит старший офицер, на котором держался весь фронт), то у нас будут серьезные проблемы. У нас ухудшится управление и мотивация военнослужащих.
Следовательно, нам надо защищать склады с оружием и командующих масштаба Теплинского. Тогда успех будет нам сопутствовать и дальше", – сообщил Живов.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
04:41
Алексей Живов: Пока ВСУ грызут позиции России под Артемовском, "Вагнер" готов идти на Польшу и на Киев Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян.
Планы Польши
Ранее Польша заявила, что Белоруссия двумя вертолётами нарушила ее воздушное пространство. До этого в Варшаве говорили, что сто вагнеровцев были переброшены к границам Польши возле Сувалкского коридора, который разделяет основную территорию России и Калининградскую область.
Более того, лидер польской оппозиции Дональд Туск даже обвинил правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) в тайном сговоре с Пригожиным.
Политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков поясняет, что это элемент польской ментальности, когда они сначала долго размахивают саблей и угрожают своим соседям, а потом кричат: "спасите, помогите, убивают".
"Конечно, здесь больше внутренней политики. Это борьба либералов-западников в лице "Гражданской платформы" и Дональда Туска с национал-демократами в лице "ПиС".
Туск почему-то решил, что сейчас у них появилась возможность взять реванш. А "ПиС" продолжает раскручивать маховик польского национализма, уже перейдя всякие грани разумного", – сообщил Кочетков.
Также он ответил на вопрос, каких успехов в ходе СВО мы можем добиться за 1,5-2 года, исходя из текущей динамики.
"Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, мы станем серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами.
Но для этого нужно серьезное взаимодействие и народа, и государства. Внутренняя мобилизация не предполагает внутреннего раздора. Например, сейчас спекулятивно муссируется вопрос по поводу волонтеров. Нельзя во время войны наносить удар по тем, кто искренне и честно старается помогать воюющей армии.
Нельзя превращать этих людей в изгоев и загонять их в прокрустово ложе. Это вредно и опасно", – предупредил политолог.
Алексей Кочетков интервью
16:04
Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моряПока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, считает политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Чего хочет Варшава от Украины, России и Белоруссии
Военное столкновение Польши с Белоруссией возможно не раньше следующей осени, прогнозирует политолог Олег Неменский. Сейчас же происходит сознательная раскрутка конфликтных ситуаций в связи с приближающимися в Польше выборами. Они пройдут в конце октября этого года.
"Задача правящей партии в отношениях с Украиной и Белоруссией состоит в том, чтобы артикулировать основные конфликтные моменты и показать, что правительство отстаивает интересы Польши и занимает жесткую позицию.
А с другой стороны – продемонстрировать конструктив. В отношении Украины – это лидерство в организации ее военной поддержки. В отношении Белоруссии – при жесткости позиции не переводить отношения в стадию, угрожающую миру.
Поэтому такие демонстрационные моменты возможны в период предвыборной компании, но они не несут угрозы начала военных действий. Сейчас Польша думает о выборах", – сказал Неменский.
При этом он отмечает, что не может себе представить нападения "вагнеровцев" на Польшу. С военной точки зрения – это абсурд для запугивания польских избирателей.
Олег Неменский
Вчера, 15:49
Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие РоссииВ польском правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората, считает политолог Олег Неменский
 
ЭксклюзивОлег НеменскийЧВК "Вагнер"ПольшаБелоруссияРоссияУкраинавыборыТускПиСАлексей КочетковСВОмобилизацияАлексей ЖивовконтрнаступлениеКупянскИзюм
 
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