https://ukraina.ru/20230803/1048453443.html

ВСУ выдыхаются, Зеленский — последний президент. В Киеве подсчитывают потери и думают о будущем

ВСУ выдыхаются, Зеленский — последний президент. В Киеве подсчитывают потери и думают о будущем - 03.08.2023 Украина.ру

ВСУ выдыхаются, Зеленский — последний президент. В Киеве подсчитывают потери и думают о будущем

Контрнаступление ВСУ явно буксует, потери растут, боевой дух не на высоте. Что пошло не так? Украинский военный эксперт Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым сообщил, что командованием ВСУ был разработан план контрнаступления, но "потом его, по всей видимости, начали менять"

2023-08-03T15:35

2023-08-03T15:35

2023-08-03T15:59

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По словам эксперта, сначала главные силы ВСУ были направлены для прорыва линии обороны, построенной российскими войсками, но оказалось в итоге, что имевшиеся силы и военная техника «не были способны пробить эту линию обороны, которую построили на основании военной науки».Контрнаступление ВСУ несколько замедлилось и стало менее интенсивным, сказал РИА «Новости» советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. По его словам, «скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике».По свидетельствам, публикуемым в украинских пабликах, многие украинские солдаты уже не хотят воевать. Этим объясняются участившиеся случаи сдачи в плен — сдаются целыми подразделениями. Те, кто остаются на линии соприкосновения, — у многих из них, по словам политолога Олега Соскина, «психика не выдерживает».«Те, которые на войне, — они уже устали. Многие, которые дают интервью Западу, говорят, что они устали, они постоянно на войне, артиллерийской поддержки нет», — сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. При этом, по его словам, «россияне воюют очень упорно».Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, выразил удивление по этому поводу, отметив, что «они себя ведут так, как будто они отстаивают кусок своей земли». В общем, констатировал эксперт, «у российской армии на сегодняшний день нет панических настроений на этом фронте». А Украина, продолжил он, уже не в состоянии осуществлять контрнаступление, «поскольку есть серьезнейшее отсутствие необходимого вооружения».О моральной атмосфере на Украине говорит тот факт, что на потенциальных воинов ВСУ идет настоящая охота на улицах городов. При этом действует хорошо налаженная система откупа от смерти. В четверг, 3 августа, ГБР сообщает, что сотрудники бюро задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации.Как сказано в сообщении в телеграм-канале ГБР, «он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины». Стоимость услуги — 10 тысяч долларов на человека. Стоит напомнить, что на период военного положение выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с территории Украины запрещен.Те, кто все же хочет выбраться, могут воспользоваться услугами коррупционеров от ВСУ. Не так давно на всю страну прогремела история бывшего одесского военкома Борисова, который настолько разбогател на содействии в уклонении от службы, что смог купить виллу в испанском городе Марбелья стоимостью 3 миллиона 950 тысяч евро.Характерно, что многие украинцы Борисова не только не осуждают, но сравнивают его со спасавшим людей Шиндлером. Об этом пишет телеграм-канал «ЗеРада». Однако, по мнению авторов канала, сравнение хромает: «...Шиндлер был субъектом, т. е. сам принимал решения о спасении людей, а Борисов просто звено в многоуровневой цепи коррупции: он получал задачи, выполнял их или передавал дальше по цепи. Он настолько естественно интегрирован в "систему", что не убежал, будучи уверенным в своей безнаказанности, несмотря на весь скандал».Просто Борисову не повезло, он где-то «засветился», продолжает «ЗеРада» анализ ситуации. А ситуация такова: сложившаяся коррупционная система на самом деле не спасает, точнее, спасает одних за счет других. Ведь далеко не у всех украинцев припасены на такой случай десятки тысяч долларов. И от действий Борисова общее количество призывников не уменьшилось, они просто перераспределились в сторону менее обеспеченных — попросту, бывший военком «отбирал повестки у богатых и отдавал бедным».Этот коррупционный процесс продолжается на Украине и сегодня, разоблачения отдельных лиц его не останавливают. Между тем, отмечают авторы канала, если бы коррупции не было, "и в Украине соблюдался закон, то мы бы никогда не пришли бы к текущему положению".А положение это, в котором сейчас оказалась Украина, очень опасно, считают многие эксперты. По сути, идет война на истощение, констатирует политолог Андрей Золотарев. Выдержит ли такую войну страна в ее нынешнем состоянии? По мнению эксперта, выдержит «ровно настолько, насколько нас (киевский режим. — Ред.) будут поддерживать». А поддержку могут и прекратить.«Как на аппарате искусственного дыхания. Убедились, что больной не выходит из комы, аппарат отключили, и всё», — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту. Он добавил, что Украина тратит на войну 120 миллиардов гривен в месяц, тогда как поступления в бюджет — 80 миллиардов гривен.«У нас осталась только половина экономики, если отбросить туфту по военным расходам», — констатировал Золотарев. Отметим, что, по данным Европейской бизнес-ассоциации, ежемесячные затраты киевского режима на войну еще выше — примерно 130 млрд гривен.Но долго ли Запад готов спонсировать Киев при условии, если у ВСУ не будет очевидных военных успехов? И каким образом Киев может пойти на переговоры? Тут могут быть самые неожиданные варианты. Так, недавние сообщения-гадания о том, к кому должна перейти власть в стране в случае гибели Зеленского, многие сочли неслучайными.«Или запугивание, или это такой сигнал со стороны Вашингтона, что если Киев не пойдет на переговоры и не пойдет на заморозку войны, которая нужна и Соединенным Штатам, и Путину, то, возможно, что-то может произойти и Соединенные Штаты об этом якобы не будут знать или не смогут помочь... Вот что-то с Зеленским может произойти», — предположил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в интервью ютуб-каналу «ДА ЭТО ТАК».По мнению политолога, у президента США Байдена ситуация тоже усложняется, и ему хотелось бы, чтобы «быстрее удалось склонить Украину к корейскому сценарию, к которому Украину, собственно, и двигают». Зеленский, судя по всему, не соглашается, отсюда, возможно, такие открытые посылы, что с ним может что-то и случиться, отметил Корнейчук.А вот политолог Михаил Чаплыга считает, что Зеленский вообще может стать последним президентом Украины. По его мнению, высказанному в интервью ютуб-каналу «Новини.LIVE», Зеленского «тянут на эшафот, все, хромая утка».«Все прекрасно понимают, что следующие выборы уже будут семибоярщина. Следующие выборы будут парламентские. Не будет президентских выборов, Зеленский — последний президент... в том понимании, в каком было до этого», — предрек Чаплыга, пояснив, что следующего президента, по его мнению, будут выбирать уже в парламенте. Купят 300 голосов, изменят Конституцию и выберут уже в Раде такого президента, какого надо. Ведущая поинтересовалась — кому надо? Кредиторам, пояснил эксперт. По его словам, изменить эту тенденцию сейчас никто не в состоянии. Может быть — потом... Чаплыга посоветовал украинцам делать сейчас все, чтобы выжить, — это «и про политику, и про войну».

https://ukraina.ru/20230803/1048429930.html

https://ukraina.ru/20230801/1048384206.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, потери всу, мобилизация, политика, экономика, эксперты