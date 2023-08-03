Науседа сообщил о приближении "вагнеровцев" к литовской границе - 03.08.2023 Украина.ру
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Науседа сообщил о приближении "вагнеровцев" к литовской границе
Науседа сообщил о приближении "вагнеровцев" к литовской границе - 03.08.2023 Украина.ру
Науседа сообщил о приближении "вагнеровцев" к литовской границе
Часть бойцов ЧВК "Вагнер" приблизилась к литовской границе и заняла позиции в Гродненской области, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT
2023-08-03T15:02
2023-08-03T15:02
новости
литва
польша
белоруссия
гитанас науседа
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
граница
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Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что присутствие в Белоруссии группировки "Вагнер" является дополнительным и очень важным фактором риска безопасности – "мы должны быть начеку и готовы ко всем сценариям".Количество бойцов "Вагнера", дислоцированных на территории Белоруссии, уже превышает 4 тысячи или близко к этому числу, сообщил литовский лидер. Литовский лидер уже принял меры по усилению границы и отметил важность дальнейшего укрепления границ с Россией в Калининградской области и Белоруссией.По словам Науседы, есть планы разместить на территории Белоруссии до 10 тысяч "вагнеровцев" и подчеркнул, что они "действительно очень опасны", так как приобрели боевой опыт на поле боя.Накануне замглавы МВД Польши Мацей Васик заявил, что польские службы тщательно следят за перемещением "вагнеровцев" по Белоруссии. Васик при этом заметил, что численность "вагнеровцев" больше, чем литовской армии.
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новости, литва, польша, белоруссия, гитанас науседа, чвк "вагнер", "вагнеровцы", граница
Новости, Литва, Польша, Белоруссия, Гитанас Науседа, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", граница

Науседа сообщил о приближении "вагнеровцев" к литовской границе

15:02 03.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Часть бойцов ЧВК "Вагнер" приблизилась к литовской границе и заняла позиции в Гродненской области, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT
Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что присутствие в Белоруссии группировки "Вагнер" является дополнительным и очень важным фактором риска безопасности – "мы должны быть начеку и готовы ко всем сценариям".
Количество бойцов "Вагнера", дислоцированных на территории Белоруссии, уже превышает 4 тысячи или близко к этому числу, сообщил литовский лидер.

"Часть "вагнеровцев" подошли к нашей границе, заняв позицию в районе Гродно, а значит, данная ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Белоруссии, так и на границе Литвы и Белоруссии", сказал Науседа.

Литовский лидер уже принял меры по усилению границы и отметил важность дальнейшего укрепления границ с Россией в Калининградской области и Белоруссией.
По словам Науседы, есть планы разместить на территории Белоруссии до 10 тысяч "вагнеровцев" и подчеркнул, что они "действительно очень опасны", так как приобрели боевой опыт на поле боя.
Накануне замглавы МВД Польши Мацей Васик заявил, что польские службы тщательно следят за перемещением "вагнеровцев" по Белоруссии. Васик при этом заметил, что численность "вагнеровцев" больше, чем литовской армии.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Вчера, 12:10
Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и БелоруссииВоздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)
 
НовостиЛитваПольшаБелоруссияГитанас НауседаЧВК "Вагнер""вагнеровцы"граница
 
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