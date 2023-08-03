https://ukraina.ru/20230803/1048451464.html

Песков опроверг слова Борреля о российском зерне

Песков опроверг слова Борреля о российском зерне - 03.08.2023 Украина.ру

Песков опроверг слова Борреля о российском зерне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 августа в общении с журналистами опроверг позицию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их зависимыми

2023-08-03T13:21

2023-08-03T13:21

2023-08-03T13:21

жозеп боррель

зарубежье

зерно

дмитрий песков

новости

страны

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"Это совершенно не так, Россия всегда была и остается с известными проблемами надежным поставщиком. Она останется (Надежным поставщиком. – Ред.), все свои обязательства Россия выполняет. И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Песков.Ранее Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".

https://ukraina.ru/20230803/1048444829.html

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жозеп боррель, зарубежье, зерно, дмитрий песков, новости, страны