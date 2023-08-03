Песков опроверг слова Борреля о российском зерне - 03.08.2023 Украина.ру
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Песков опроверг слова Борреля о российском зерне
Песков опроверг слова Борреля о российском зерне - 03.08.2023 Украина.ру
Песков опроверг слова Борреля о российском зерне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 августа в общении с журналистами опроверг позицию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их зависимыми
2023-08-03T13:21
2023-08-03T13:21
жозеп боррель
зарубежье
зерно
дмитрий песков
новости
страны
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"Это совершенно не так, Россия всегда была и остается с известными проблемами надежным поставщиком. Она останется (Надежным поставщиком. – Ред.), все свои обязательства Россия выполняет. И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Песков.Ранее Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".
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жозеп боррель, зарубежье, зерно, дмитрий песков, новости, страны
Жозеп Боррель, Зарубежье, зерно, Дмитрий Песков, Новости, страны

Песков опроверг слова Борреля о российском зерне

13:21 03.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 августа в общении с журналистами опроверг позицию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их зависимыми
"Это совершенно не так, Россия всегда была и остается с известными проблемами надежным поставщиком. Она останется (Надежным поставщиком. – Ред.), все свои обязательства Россия выполняет. И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Песков.
Ранее Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
10:32
Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войныБоррель призвал развивающиеся страны отказаться от российского дешевого зерна и потребовать выполнения зерновой сделки
 
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