https://ukraina.ru/20230803/1048451314.html

Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео

Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео - 03.08.2023 Украина.ру

Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, что происходит с сельским хозяйством в странах... Украина.ру, 03.08.2023

2023-08-03T13:15

2023-08-03T13:15

2023-08-03T13:15

александр дудчак

россия

украина

сво

видео

экономика

зерно

фронт

сша

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048450978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ba125b9e2a0e0555f26f95feb508816.jpg

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, что происходит с сельским хозяйством в странах Евросоюза, а также о том, кто помог Украине запустить атаковавшие российские суда дроны: 00:45 – Атака на российские транспортные суда, следовавшие к Босфору: кто помогал ВСУ? 03:45 – Почему страны Восточной Европы не намерены снимать запрет на импорт украинского зерна? 09:54 – Какие гарантии безопасности США могут предоставить Украине? 12:00 – Чем завершится финальная фаза украинского наступления? 14:12 – Что нужно знать о цифровом рубле?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр дудчак, россия, украина, сво, видео, экономика, зерно, фронт, сша, донбасс, санкции, черное море, пшеница, рубль, видео