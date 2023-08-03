Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео - 03.08.2023 Украина.ру
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Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео
Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео - 03.08.2023 Украина.ру
Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, что происходит с сельским хозяйством в странах... Украина.ру, 03.08.2023
2023-08-03T13:15
2023-08-03T13:15
александр дудчак
россия
украина
сво
видео
экономика
зерно
фронт
сша
донбасс
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, что происходит с сельским хозяйством в странах Евросоюза, а также о том, кто помог Украине запустить атаковавшие российские суда дроны: 00:45 – Атака на российские транспортные суда, следовавшие к Босфору: кто помогал ВСУ? 03:45 – Почему страны Восточной Европы не намерены снимать запрет на импорт украинского зерна? 09:54 – Какие гарантии безопасности США могут предоставить Украине? 12:00 – Чем завершится финальная фаза украинского наступления? 14:12 – Что нужно знать о цифровом рубле?
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александр дудчак, россия, украина, сво, видео, экономика, зерно, фронт, сша, донбасс, санкции, черное море, пшеница, рубль, видео
Александр Дудчак, Россия, Украина, СВО, Видео, экономика, зерно, фронт, США, Донбасс, санкции, Черное море, пшеница, рубль

Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео

13:15 03.08.2023
 
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, что происходит с сельским хозяйством в странах Евросоюза, а также о том, кто помог Украине запустить атаковавшие российские суда дроны:
00:45 – Атака на российские транспортные суда, следовавшие к Босфору: кто помогал ВСУ?
03:45 – Почему страны Восточной Европы не намерены снимать запрет на импорт украинского зерна?
09:54 – Какие гарантии безопасности США могут предоставить Украине?
12:00 – Чем завершится финальная фаза украинского наступления?
14:12 – Что нужно знать о цифровом рубле?
 
Александр ДудчакРоссияУкраинаСВОВидеоэкономиказернофронтСШАДонбасссанкцииЧерное морепшеницарубль
 
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