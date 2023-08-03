https://ukraina.ru/20230803/1048448003.html
В Минобороны Украины объяснили выбор нового спикера-трансгендера
В Минобороны Украины объяснили выбор нового спикера-трансгендера - 03.08.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины объяснили выбор нового спикера-трансгендера
Официальным спикером ВСУ на западную аудиторию стал трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло. Многие пользователи выразили недоумение по этому поводу, однако министерство обороны Украины вступилось за своего сотрудника. Соответствующий пост 3 августа ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале
2023-08-03T11:41
2023-08-03T11:41
2023-08-03T11:41
новости
трансгендер
украина
всу
спикер
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В украинском минобороны заявили, что хейт бывает полезен, как, например, в этом случае. В ведомстве подчеркнули, что его ориентация не имеет значения, если человек удачно "информирует англоязычную аудиторию"."У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Твиттере составил 28.3 млн. пользователей", - отметили в минобороны Украины.Новому официальному спикеру ВСУ 46-лет, транс-переход он совершил в 2019 году. Имеет звание младшего сержанта.К слову, его/ее замечали в военной форме с матерными нашивками, адресованными российскому президенту Владимиру Путину."Сара Эштон Чикатило", "Какая страна, такие спикеры, чего удивительного", "Пойду на сварку посмотрю", "Бандера может не понять, когда прибудет к нему дiвчiна-спикер", На Светлакова в роли полиционерши из "Наша Раша" похож...", "Учительница в исполнении Светлакова", - прокомментировали новость пользователи сети.
https://ukraina.ru/20230803/1048446327.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трансгендер, украина, всу, спикер
В Минобороны Украины объяснили выбор нового спикера-трансгендера
Официальным спикером ВСУ на западную аудиторию стал трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло. Многие пользователи выразили недоумение по этому поводу, однако министерство обороны Украины вступилось за своего сотрудника. Соответствующий пост 3 августа ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале
В украинском минобороны заявили, что хейт бывает полезен, как, например, в этом случае. В ведомстве подчеркнули, что его ориентация не имеет значения, если человек удачно "информирует англоязычную аудиторию".
"У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Твиттере составил 28.3 млн. пользователей", - отметили в минобороны Украины.
Новому официальному спикеру ВСУ 46-лет, транс-переход он совершил в 2019 году. Имеет звание младшего сержанта.
К слову, его/ее замечали в военной форме с матерными нашивками, адресованными российскому президенту Владимиру Путину.
"Сара Эштон Чикатило", "Какая страна, такие спикеры, чего удивительного", "Пойду на сварку посмотрю", "Бандера может не понять, когда прибудет к нему дiвчiна-спикер", На Светлакова в роли полиционерши из "Наша Раша" похож...", "Учительница в исполнении Светлакова", - прокомментировали новость пользователи сети.