Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у депутата Верховной Рады из-за подделки документов. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе СБУ
"Служба безопасности совместно с Госбюро расследований проводят обыски еще у одного народного депутата Украины, проверяя обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения", - говорится в посте СБУ.
Имя депутата спецслужба не называет.
По ее информации, парламентарий уехал за рубеж якобы для сопровождения своего отца на лечение, однако отец депутата выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно, без сопровождения сына.
В СБУ заявили, что также изучают данные о подписании депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может говорить об их подделке.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".
По данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о депутате Александре Дубинском.
Недавно на Украине разгорелся скандал в связи с поездкой за границу еще одного депутата Рады - Юрия Аристова. В СБУ утверждали, что для выезда на Мальдивы Аристов внес ложные сведения в официальные документы, в частности, касательно срока, цели и страны "служебной командировки". Парламентарий подал заявление о сложении депутатских полномочий.
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