Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов - 03.08.2023 Украина.ру
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Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов
Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов - 03.08.2023 Украина.ру
Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у депутата Верховной Рады из-за подделки документов. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе СБУ
2023-08-03T11:58
2023-08-03T11:58
сбу
депутат
подделка
обыск
новости
рада
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"Служба безопасности совместно с Госбюро расследований проводят обыски еще у одного народного депутата Украины, проверяя обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения", - говорится в посте СБУ.Имя депутата спецслужба не называет.По ее информации, парламентарий уехал за рубеж якобы для сопровождения своего отца на лечение, однако отец депутата выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно, без сопровождения сына.В СБУ заявили, что также изучают данные о подписании депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может говорить об их подделке.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".По данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о депутате Александре Дубинском.Недавно на Украине разгорелся скандал в связи с поездкой за границу еще одного депутата Рады - Юрия Аристова. В СБУ утверждали, что для выезда на Мальдивы Аристов внес ложные сведения в официальные документы, в частности, касательно срока, цели и страны "служебной командировки". Парламентарий подал заявление о сложении депутатских полномочий.
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сбу, депутат, подделка, обыск, новости, рада
СБУ, депутат, подделка, Обыск, Новости, Рада

Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов

11:58 03.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у депутата Верховной Рады из-за подделки документов. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе СБУ
"Служба безопасности совместно с Госбюро расследований проводят обыски еще у одного народного депутата Украины, проверяя обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения", - говорится в посте СБУ.
Имя депутата спецслужба не называет.
По ее информации, парламентарий уехал за рубеж якобы для сопровождения своего отца на лечение, однако отец депутата выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно, без сопровождения сына.
В СБУ заявили, что также изучают данные о подписании депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может говорить об их подделке.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".
По данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о депутате Александре Дубинском.
Недавно на Украине разгорелся скандал в связи с поездкой за границу еще одного депутата Рады - Юрия Аристова. В СБУ утверждали, что для выезда на Мальдивы Аристов внес ложные сведения в официальные документы, в частности, касательно срока, цели и страны "служебной командировки". Парламентарий подал заявление о сложении депутатских полномочий.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 14:52
Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на МальдивахВерховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, чей отдых на Мальдивах во время спецоперации вызвал скандал. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко
 
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