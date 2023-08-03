https://ukraina.ru/20230803/1048447848.html

Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов

Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов - 03.08.2023 Украина.ру

Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у депутата Верховной Рады из-за подделки документов. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе СБУ

2023-08-03T11:58

2023-08-03T11:58

2023-08-03T11:58

сбу

депутат

подделка

обыск

новости

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/59/1033055908_0:337:1334:1087_1920x0_80_0_0_ab5787bfb70a90ebf33d59e070e62c95.jpg

"Служба безопасности совместно с Госбюро расследований проводят обыски еще у одного народного депутата Украины, проверяя обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения", - говорится в посте СБУ.Имя депутата спецслужба не называет.По ее информации, парламентарий уехал за рубеж якобы для сопровождения своего отца на лечение, однако отец депутата выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно, без сопровождения сына.В СБУ заявили, что также изучают данные о подписании депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может говорить об их подделке.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".По данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о депутате Александре Дубинском.Недавно на Украине разгорелся скандал в связи с поездкой за границу еще одного депутата Рады - Юрия Аристова. В СБУ утверждали, что для выезда на Мальдивы Аристов внес ложные сведения в официальные документы, в частности, касательно срока, цели и страны "служебной командировки". Парламентарий подал заявление о сложении депутатских полномочий.

https://ukraina.ru/20230727/1048305097.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сбу, депутат, подделка, обыск, новости, рада