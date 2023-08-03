https://ukraina.ru/20230803/1048446193.html

Леонид Хазанов о двойных стандартах металлургов-олигархов: Арест активов "Метинвеста" был вполне ожидаем

Леонид Хазанов о двойных стандартах металлургов-олигархов: Арест активов "Метинвеста" был вполне ожидаем - 03.08.2023 Украина.ру

Леонид Хазанов о двойных стандартах металлургов-олигархов: Арест активов "Метинвеста" был вполне ожидаем

Металлурги Украины пока еще могут поставить материалы для оснащения взлетно-посадочных полос местных аэродромов под F-16 и для строительства ангаров под них... Украина.ру, 03.08.2023

2023-08-03T13:00

2023-08-03T13:00

2023-08-03T13:00

интервью

хазанов

украина

металлургия

металлурги

олигархи

ринат ахметов

всу

"азов"

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Металлурги Украины пока еще могут поставить материалы для оснащения взлетно-посадочных полос местных аэродромов под F-16 и для строительства ангаров под них. Однако полная остановка украинских металлургических предприятий не за горами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт, экономист Леонид Хазанов.На днях в СМИ были опубликованы данные, что по ходатайству СКР арестованы российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова — в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя ВСУ, включая признанное террористическим подразделение "Азов".— Леонид Геннадьевич, какое сейчас положение дел складывается в металлургии России и Украины?— Украинская металлургия сегодня быстрыми шагами идет ко дну: за первую половину текущего года выплавка чугуна рухнула на 62,5% до 2,8 миллионов тонн; стали — на 62,3% до 2,83 миллионов; производство стального проката — почти на 60% до 2,4 миллионов тонн. Это катастрофа для Украины, ведь металлургия последние 30 лет была одной из ключевых отраслей, приносящих ей хорошую валютную выручку.Правда, "Запорожсталь" на днях сообщила об увеличении выпуска продукции по итогам июля, однако, суть дела не изменилась. Украинская металлургия попала в жесточайший кризис и перспективы выхода из него туманные, подъем же производства на "Запорожстали" носит временный характер.Напротив, металлургия нашей страны чувствует себя вполне сносно, она адаптировалась к введенным против нее западным санкциям и постепенно переориентирует экспорт с "негостеприимного" Европейского Союза на Азию и иные части мира.Конечно, без трудностей не обходится, тем не менее в январе-июне 2023 года выплавка чугуна в России выросла на 4,5% до 27,3 миллионов тонн; нелегированной стали — на 2,2% до 29,4 миллионов; выпуск стального проката — на 1,8% до 31,9 миллионов; труб — на 6,3% до 6,6 миллионов тонн.В новых же регионах идет восстановление металлургии, недаром же Южный горно-металлургический комплекс, управляющий Алчевским металлургическим, Ясиновским коксо-химическим, Енакиевским и Макеевским металлургическими и Стахановским ферросплавным заводами, намерен вложить свыше 4 миллиардов рублей в развитие предприятий ДНР. И как раз в июле из порта Мариуполя ушло в Ростов-на-Дону первое судно с партией сортового проката – налицо реанимация металлургии в новых регионах.— На нынешней неделе стало известно об аресте российских активов холдинга "Метинвеста", принадлежащих украинскому олигарху Ринату Ахметову. С чем это связано?— Арест активов "Метинвеста", включая его сбытовую дочку "Метинвест Евразия", выглядит вполне закономерным: Ринат Ахметов не скрывает своей помощи Вооруженным силам Украины, несмотря на их обреченность. Следствие идет с 2020 года, в ходе него собранная информация была детально изучена и на ее основании направлен иск в суд по поводу ареста активов "Метинвеста". Все сделано в законном порядке. Замечу, арест случился на фоне разбирательства "Метинвест Евразия" с Рязанским трубным заводом, с которого он хочет взыскать более 147 миллионов рублей.В то же время в России продолжают существовать сбытовые структуры Centravis и "Интерпайпа". Интересно, куда же именно идут их доходы? Кстати, на сайте Centravis я заметил призыв бойкотировать российские и белорусские товары. Согласитесь, "неслабо", что Centravis имеет бизнес-интересы в России и одновременно предлагает бойкотировать экспортируемую из нее продукцию. Иначе как двойными стандартами такое назвать нельзя.— Власти Украины просят у западных партнеров истребители F-16 и собираются под них перестроить аэродромы. Украинские металлургические компании могут оказать им какую-либо помощь?— Желание властей Украины получить F-16 связано с господством нашей авиации в небе: в американских истребителях видится спасение от российских самолетов. Разместить их они могут либо на военных аэродромах, либо на гражданских.Для F-16 минимальная длина взлетной полосы по различным данным должна составлять от 650 метров до 1,2 км . В принципе, подходящие аэродромы могут найтись, даже если они заброшены. Также есть сведения, что F-16 могут подниматься в небо с автомобильных трасс.В любом случае вооруженные силы Украины могут попробовать использовать те площадки, которые есть в наличие. Металлургические же производители могут поставить арматуру для изготовления железобетонных аэродромных плит, плоский прокат для строительства ангаров. Пока еще могут, поскольку ситуация с энергообеспечением на Украине аховая, и я бы не исключал по мере нанесения ударов по критической инфраструктуре полной остановки украинских металлургических предприятий.

https://ukraina.ru/20230615/1047247943.html

https://ukraina.ru/20230321/1044580970.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, хазанов, украина, металлургия, металлурги, олигархи, ринат ахметов, всу, "азов"